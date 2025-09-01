ETV Bharat / state

അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം: ചികിത്സയിലുള്ളത് 10 പേര്‍, രണ്ട് പേരുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരം; വേണം ജാഗ്രത

രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ച രണ്ട് പേരിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശിക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായിരുന്നു.

Aamoebic Meningo encephalitis
അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 12:46 PM IST

കോഴിക്കോട്: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ള രണ്ട് പേരുടെ ആരോഗ്യനില കൂടി അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പല്‍ ഡോ. സജീത് കുമാർ. പത്ത് പേരാണ് നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് സ്വദേശികളാണിവർ. ഇതിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രണ്ട് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് കരൾ സംബസമായ അസുഖവുമുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ച രണ്ട് പേരിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശിക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് പേരുടേയും തലച്ചോറിൽ പ്രവേശിച്ചത് നെയ്ഗ്ലേറിയ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട അമീബ ആണ്. തലച്ചോറിനെ കാർന്നു തിന്നുന്ന 'ബ്രെയിൻ ഈറ്റിങ്' അമീബയാണിത്. മലിന ജലത്തിലാണ് ഇവ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് പിടിപെടാതിരിക്കാൻ വലിയ ജാഗ്രത അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഡോ. സജീത് കുമാർ പറഞ്ഞു.

മറ്റ് അസുഖ ബാധിതരിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം പിടിപെടുമ്പോഴാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാകുന്നത്. ഏറ്റവും ആധുനികമായ ചികിത്സയാണ് നൽകുന്നത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിച്ച മരുന്നുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അമീബിക് ജ്വരം ബാധിച്ചവരിൽ മരുന്ന് ഫലപ്രദമാകുന്നുണ്ട്. ഇത് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. അതേസമയം മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരിൽ അമീബിക് ജ്വരം പിടിപെടുമ്പോഴാണ് എല്ലാം താളം തെറ്റുന്നത്.

രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് രണ്ട് പേരാണ് മരിച്ചത്. മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും 52 വയസുകാരിയുമാണ് മരിച്ചത്. ഇരുവരും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കിണറിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് രോഗം പിടിപ്പെട്ടതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഓഗസ്ത് എട്ട് മുതൽ മാതൃശിശു വിഭാഗം ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. അതീവ ഗുരുതരാസ്ഥയിൽ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മരണം.

മലപ്പുറം വേങ്ങര സ്വദേശി റംല (52) ക്ക് ഓഗസ്‌റ്റ് ഒന്നിനാണ് രോഗ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മലപ്പുറത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യം ചികിത്സ തേടിയ അവരെ പിന്നീട്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. രോഗ ബാധയെത്തുടര്‍ന്ന് താമരശ്ശേരി കോരങ്ങാട് ആനപ്പാറപ്പൊയില്‍ സ്വദേശി ഒമ്പതു വയസ്സുകാരി അനയ കഴിഞ്ഞ മാസം മരണമടഞ്ഞിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ സഹോദരനടക്കമുള്ളവരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. മലപ്പുറം പുല്ലിപ്പറമ്പ സ്വദേശിയായ 49-കാരൻ, കോഴിക്കോട് അന്നശ്ശേരി സ്വദേശിയായ 38-കാരൻ, മലപ്പുറം ചേലമ്പ്ര സ്വദേശിയായ 47-കാരൻ, വയനാട് ബത്തേരി സ്വദേശിയായ 45-കാരൻ പന്തീരാങ്കാവ് സ്വദേശിയായ 43 കാരി തുടങ്ങി 10 പേരാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

എന്താണ് 'ബ്രെയിൻ ഈറ്റിങ്' അമീബ?

നെഗ്ലേരിയ ഫൗളറി (Naegleria fowleri) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം അമീബയെയാണ് "മസ്തിഷ്കം ഭക്ഷിക്കുന്ന അമീബ" (brain-eating amoeba) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണയായി ശുദ്ധജല തടാകങ്ങൾ, നദികൾ, നീരുറവകൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ജലാശയങ്ങളിലെ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് ഇവ വളരുന്നത്. ​മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഈ അമീബ കടന്നുചെല്ലുന്നത് മൂക്കിലൂടെയാണ്. മലിനമായ വെള്ളത്തിൽ നീന്തുമ്പോഴോ മുങ്ങിക്കുളിക്കുമ്പോഴോ ഇത് സംഭവിക്കാം. മൂക്കിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ, അമീബ തലച്ചോറിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും അവിടെ ഗുരുതരമായ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ അണുബാധയെ പ്രൈമറി അമീബിക് മെനിഞ്ചോഎൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അണുബാധയുണ്ടായി 1 മുതൽ 9 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.

​കടുത്ത തലവേദന, ​പനി, ​ഛർദ്ദി, കഴുത്ത് വേദന, ​സംഭ്രമം, ​അപസ്മാരം എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങള്‍. ​ഈ അമീബ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് നേരിട്ട് പകരില്ല. അതുപോലെ, കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ ഇത് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാലും അണുബാധയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല, കാരണം അമീബയെ ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് നശിപ്പിക്കും. ഈ അമീബയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നീന്തുമ്പോഴോ കുളിക്കുമ്പോഴോ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മൂക്കിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

