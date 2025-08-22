ETV Bharat / state

അമിത് ഷാ കൊച്ചിയില്‍; ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും, ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി

ജില്ലാതലത്തിള്ള നേതാക്കൾ ഉൾപ്പടെ പങ്കെടുക്കുന്ന നേതൃയോഗത്തിൽ ബൂത്ത് തലം മുതലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചർച്ചയാകും.

Minister Amit Shah (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 11:04 AM IST

എറണാകുളം: തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കേരളത്തിൽ ബിജെപിയെ പൂർണ സജ്ജമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി കേരത്തിലെത്തിയത്. ജില്ലാതലത്തിലുള്ള നേതാക്കൾ ഉൾപ്പടെ പങ്കെടുക്കുന്ന നേതൃയോഗത്തിൽ ബൂത്ത് തലം മുതലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചർച്ചയാകും.

സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിക്ക് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ നേതൃത്വം നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ പല തീരുമാനങ്ങളോടും സംസ്ഥാനത്തെ വി മുരളീധരൻ പക്ഷത്തിനും കൃഷ്‌ണദാസ് പക്ഷത്തിനും ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

ജാർഖണ്ഡിൽ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്‌റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൽ പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് പരിവാർ സംഘടനകൾക്കും ശക്തമായ വിയോജിപ്പുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മറികടക്കാൻ അമിത്ഷായുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ സഹായിക്കുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കരുതുന്നത്.

ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം അമിത് ഷാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ്‌ ചന്ദ്രശേഖർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ സുരേഷ് ഗോപി, ജോർജ് കുര്യൻ, മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, പികെ കൃഷ്‌ണദാസ്, വി.മുരളീധരൻ, കെ.സുരേന്ദ്രൻ, ബിജെപി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ, ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

നേതൃയോഗത്തിന്‍റെ തുടർച്ചയായി ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെ മുതൽ തൃശൂരിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന ശിൽപശാലയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമിത് ഷായുടെ സന്ദർശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വരെ ബോൾഗാട്ടി ജങ്‌ഷൻ, ഗോശ്രീ പാലം, ഹൈക്കോടതി ജങ്‌ഷൻ, ബാനർജി റോഡ്, പാലാരിവട്ടം , ഇടപ്പള്ളി, കളമശേരി, മുട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിയന്ത്രണമുളളത്.

