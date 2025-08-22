എറണാകുളം: വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിടാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം 25 ഇന കര്മ്മപദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്കി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തില് കൊച്ചിയില് നടന്ന സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തിലാണ് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തിലൂടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് പാര്ട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം.
കേരളത്തിന്റെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രം നല്കിയ മുന്നറിയിപ്പുകള് സംസ്ഥാനം അവഗണിച്ചതായി യോഗം വിലയിരുത്തി. കേരളം സുരക്ഷിതമാക്കാന് ദേശീയ സര്ക്കാറിനോട് ചേര്ന്നു നില്ക്കുന്ന ഒരു ഭരണം ആവശ്യമാണെന്ന് അമിത് ഷാ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പോപ്പുലര് ഫ്രണ്ടിന്റെ സ്ലീപ്പിങ് സെല്ലുകള് ഇപ്പോഴും കേരളത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികള്ക്ക് താവളമായി കേരളം മാറിയതിനെതിരെ ക്യാമ്പെയ്ന് നടത്തുമെന്നും തീരുമാനമെടുത്തു. വികസന അജണ്ട ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നയിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തില് പുതിയ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിലവില് വന്നെങ്കിലും പ്രവര്ത്തകര്ക്കിടയില് വേണ്ടത്ര ചലനം സൃഷ്ടിക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലുകള് ഉണ്ടായി. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകള് തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ചര്ച്ചയായി.
ഈ സാഹചര്യത്തില് അമിത് ഷായുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടല് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള നേതാക്കള് പങ്കെടുത്ത യോഗത്തില് ബൂത്ത് തലം മുതലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള് വിശദമായി ചര്ച്ച ചെയ്തു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പാര്ട്ടിയെ പൂര്ണ സജ്ജമാക്കുകയാണ് അമിത് ഷായുടെ സന്ദര്ശനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കേരളത്തില് ബിജെപിയുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അമിത് ഷാ മാസത്തില് ഒരു തവണയെങ്കിലും സംസ്ഥാനം സന്ദര്ശിക്കുമെന്നാണ് പാര്ട്ടി നേതാക്കള് നല്കുന്ന സൂചന.
ഇലക്ഷന് കമ്മീഷന് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതൊരാള്ക്കും ഏത് മണ്ഡലത്തിലും വോട്ട് ചേര്ക്കാന് സാധിക്കും. തൃശൂരില് ബിജെപി വോട്ട് ചേര്ത്തത് ഈ നിയമങ്ങള് അനുസരിച്ച് മാത്രമാണെന്ന് എം.ടി. രമേശ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തില് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ സുരേഷ് ഗോപി, ജോര്ജ് കുര്യന്, മുന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരായ കുമ്മനം രാജശേഖരന്, പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ്, വി. മുരളീധരന്, കെ. സുരേന്ദ്രന്, സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികള്, ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാര് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു. നേതൃയോഗത്തിന്റെ തുടര്ച്ചയായി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതല് തൃശൂരില് ബിജെപി സംസ്ഥാന ശില്പശാലയും നടക്കും.
പഹല്ഗാം ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട രാമചന്ദ്രന്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദര്ശിച്ച് അമിത് ഷാ
പഹല്ഗാമിലെ ഭീകരക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട രാമചന്ദ്രന്റെ കുടുംബത്തെ അമിത് ഷാ സന്ദര്ശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഷീലയെയും മകള് ആരതി ആര്. മേനോനെയും നേരിട്ട് കണ്ട് അവരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുകയും രാജ്യം അവരോടൊപ്പം ഉറച്ചുനില്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കുകയും ചെയ്തെന്നു അമിത് ഷാ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വ്യക്തമാക്കി.
ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിലൂടെയും ഓപ്പറേഷന് മഹാദേവിലൂടെയും പഹല്ഗാം ആക്രമണത്തിലെ കുറ്റവാളികളെ മോദി സര്ക്കാര് ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങള് ചെയ്യാന് ധൈര്യപ്പെടുന്നവര് ഒരു ദയയും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ പോസ്റ്റില് വ്യക്തമാക്കി.