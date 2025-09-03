ETV Bharat / state

ഓണനാളില്‍ കടൽ കടന്നെത്തിയ മണവാളൻ; കൊച്ചിക്കാരി അഞ്ജലിക്ക് വരണമാല്യം ചാർത്തി അമേരിക്കക്കാരൻ റോബര്‍ട്ട് - AMERICAN NATIVE WEDS MALAYALI GIRL

കൊച്ചിയുടെ മരുമകനായ റോബര്‍ട്ട് വെല്‍സിന് ഇത്തവണ പ്രിയതമ അഞ്ജലിയുടെ വീട്ടിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കാം, കേരളത്തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന സദ്യയും ഉണ്ണാം.

American Man Robert Wells Weds Fort Kochi Bride Anjali (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 12:26 PM IST

എറണാകുളം: കൊച്ചിക്കാരി അഞ്ജലി മൂന്ന് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ഫ്രാന്‍സില്‍ വച്ച് അമേരിക്കക്കാരൻ റോബര്‍ട്ടിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. രണ്ടുപേരും പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവിടെ. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയമായി മാറി. വര്‍ഷങ്ങളുടെ പ്രയണത്തിനൊടുവില്‍ ഓണനാളില്‍ തൻ്റെ പ്രിയതയമയെ തേടി മണവാളൻ കടൽ കടന്നെത്തി.

അങ്ങനെ ശുഭ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിറ ചിരിയോടെ അമേരിക്കക്കാരന്‍ റോബര്‍ട്ട് വെല്‍സ് ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചിക്കാരി അഞ്ജലിയുടെ കഴുത്തിൽ വരണമാല്യം ചാർത്തി, ഇതോടെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ടുനിന്ന ഇരുവരുടെയും പ്രണയം പൂവണിഞ്ഞു. മംഗല്യം ഓണനാളിൽ ആയതോടെ മുണ്ടും ഷര്‍ട്ടും ധരിച്ച് കേരളീയ വേഷത്തില്‍ സുന്ദരനായാണ് പ്രിയതമയ്ക്കൊപ്പം റോബർട്ട് വെൽസ് എത്തിയത്.

അഞ്ജലിയും റോബര്‍ട്ടും (ETV Bharat)
കൊച്ചിക്കാരി അഞ്ജലിക്ക് വരണമാല്യം ചാർത്തി റോബര്‍ട്ട് വെല്‍സ് (ETV Bharat)

കൊച്ചിയുടെ മരുമകനായ റോബര്‍ട്ട് വെല്‍സിന് ഇത്തവണ പ്രിയതമ അഞ്ജലിയുടെ വീട്ടിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കാം, കേരളത്തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന സദ്യയും ഉണ്ണാം. പകല്‍പ്പൂരവും പുലിക്കളിയുമൊക്കെയായി കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളും റോബര്‍ട്ടിന് അനുഭവിച്ചറിയാം.

മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസില്‍ വച്ചായിരുന്നു അജ്ഞലിക്ക് റോബര്‍ട്ട് വരണമാല്യം ചാർത്തിയത്. മട്ടാഞ്ചേരി സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫിസിൽ സബ്ബ് രജിസ്റ്റാർ ജി. അനിൽ കുമാർ മുൻപാകെയാണ് സ്പെഷ്യൽ മാര്യേജ് ആക്‌ട് പ്രകാരമായിരുന്നു വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷൻ. വിവാഹ രജിസ്റ്ററില്‍ ഒപ്പുവച്ച ശേഷം സബ് രജിസ്റ്റാർ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത വിവാഹ പ്രതിജ്ഞാ വാചകം ഇരുവരും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ഏറ്റുചൊല്ലി.

അഞ്ജലിയും റോബര്‍ട്ടും (ETV Bharat)

തുളസിമാല പരസ്‌പരം ചാർത്തി ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചിയുടെ സംബന്ധക്കാരനായി റോബര്‍ട്ട് വെൽസ് മാറി. ലളിതമായ ചടങ്ങിനു ശേഷം ഇരുവരും രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവർക്കും മധുരം നല്‍കി. റോബർട്ട് വെൽസ് തന്നെ ഒരോരുത്തർക്കും മധുരം നൽകുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്‌തു. അഞ്ജലിയെ വധുവായി സ്വീകരിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും റോബര്‍ട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞു.

തന്‍റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന റോബര്‍ട്ടിന് ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ക്കാരം ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടായില്ലെന്ന് അഞ്ജലി പറഞ്ഞു. കേരളക്കാരുടെ എരിവും ഉപ്പും പുളിയും കൂടിയ ഭക്ഷണം റോബർട്ടിന് ഇഷ്‌ടമാണെന്നും വധുവായ അഞ്ജലി പറയുന്നു.

അഞ്ജലിയും റോബര്‍ട്ടും (ETV Bharat)

റോബർട്ട് വെൽസിൻ്റെ അമ്മയെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഫ്രാൻസിൽ വച്ച് അഞ്ജലി കണ്ടിരുന്നു. വീട്ടുകാരുടെ പിന്തുണ നേടിയാണ് റോബർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്കെത്തിയത്. അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരു യുവാവ് തങ്ങളുടെ മരുമകനായി എത്തിയതിന്‍റെ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്‌സി ഡ്രൈവറായ ആന്‍റണിയും അധ്യാപികയായ അമ്മ ആനിയും. താമാസിക്കാതെ ഇരുവരും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി റോബർട്ട് വെൽസിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം തേടുമെന്ന് ഇരുവരും പറഞ്ഞു.

അഞ്ജലിയും റോബര്‍ട്ടും (ETV Bharat)

