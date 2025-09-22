തലച്ചോറിലെ അണുബാധ: കോട്ടയത്ത് പുതിയ അമീബിക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, എംജി സർവകലാശാലയിൽ നിർണായക നീക്കം
തലപ്പാടിയിലെ ഇൻ്റർ യൂനിവേഴ്സിറ്റി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച് ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ (ഐയുസിബിആർ & എസ്എസ്എച്ച്) ആണ് സ്മോൾ അനിമൽ ഹൗസും അമീബിക് റിസർച് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെൻ്ററും ഒരുങ്ങുന്നത്.
കോട്ടയം: തലപ്പാടിയിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ ഇൻ്റർ യൂനിവേഴ്സിറ്റി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച് ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ (ഐയുസിബിആർ & എസ്എസ്എച്ച്) പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു. കേരളത്തിൽ അമീബിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന മാരകമായ തലച്ചോറിലെ അണുബാധയുടെ കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു പുതിയ സ്മോൾ അനിമൽ ഹൗസും അമീബിക് റിസർച് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെൻ്ററുമാണ് ഇവിടെ തുറക്കുന്നത്.
സ്മോൾ അനിമൽ ഹൗസ്
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു ഈ മാസം 26ന് സ്മോൾ അനിമൽ ഹൗസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി ചെറിയ മൃഗങ്ങളെ പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ സൗകര്യം, തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു ശേഷം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്മോൾ അനിമൽ ഹൗസാണ്. ഇവിടെ 2000 എലികളെയും 2000 വെളുത്ത എലികളെയും പാർപ്പിക്കാനാകും. കൂടാതെ, ആധുനിക കൂടുകൾ, മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ ഉപകരണങ്ങൾ, ബയോമെഡിക്കൽ ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അമീബിക് റിസർച് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെൻ്റർ
സഹകരണ തുറമുഖ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ അമീബിക് റിസർച് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെൻ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന അമീബിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ് പരിശോധന, ഈ പുതിയ കേന്ദ്രത്തിൽ സാധ്യമാകും. നേഗ്ലേരിയ ഫൗലെറി, അകാന്തമീബ സ്പീഷീസ്, ബലമ്യൂതിയ മാൻഡ്രില്ലാറിസ് തുടങ്ങിയ രോഗാണുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ പോലും രോഗാണുക്കളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം
അമീബിയയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റും ഈ കേന്ദ്രം വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ സിടി അരവിന്ദകുമാർ, ഐയുസിബിആർ ഡയറക്ടർ ഡോ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇകെ, ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഡോ ഗൗതം ചന്ദ്ര, ഡോ രാജേഷ് എ ഷേണായ്, ഗവേഷകരായ നിഷാദ് കീട്ടേടത്ത്, ആനന്ദ് കൃഷ്ണൻ, സക്കീന അസ്മി, നീതു പി, അശ്വതി എസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ചടങ്ങിൽ എംഎൽഎ ചാണ്ടി ഉമ്മനും സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളായ ഡോ സെനോ ജോസ്, ഡോ ജയചന്ദ്രൻ കെ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുക്കും.
ഗവേഷണ നേട്ടങ്ങൾ
കൊവിഡ്-19 മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഐയുസിബിആർ & എസ്എസ്എച്ച് 4,00,000 സാമ്പിളുകൾ വിജയകരമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഈ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഒരു നാഴികക്കല്ലാകുമെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
രോഗവ്യാപനവും പ്രതിരോധവും
സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരികയാണ്. ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നിലവിൽ 71 പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഈ വർഷം 19 മരണങ്ങളുണ്ടായതിൽ ഒൻപതെണ്ണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് സെപ്റ്റംബറിലാണ്. രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നതിനിടെയും രോഗത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം
നെഗ്ലേറിയ ഫൗളറി, അകാന്ത അമീബിയ, ബാലമുത്തിയ വെർമമീബ തുടങ്ങിയ അമീബ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം അഥവാ അമീബിക് മെനിഞ്ചോഎൻസെഫലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ശുദ്ധജലത്തിലും ഈ അമീബകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വിമ്മിങ് പൂളുകൾ, കുളങ്ങൾ, കിണറുകൾ തുടങ്ങിയ ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു.
രോഗവ്യാപന മാർഗങ്ങൾ
ഡൈവിങ് പോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൂക്കിലൂടെ വെള്ളം ഉള്ളിൽ കടന്നാൽ രോഗമുണ്ടാകാം. കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയെയാണ് അമീബ ആഹാരമാക്കുന്നത്. അതിനാൽ, കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ കൂടുതലുള്ളിടത്ത് അമീബയുടെ സാന്നിധ്യവും കൂടുതലായി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കിണറുകളും ജലാശയങ്ങളും ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധ മാർഗം.
