ജാഗ്രതാ നിർദേശം: മലപ്പുറത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; 11 വയസുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു, 3 പേർ ചികിത്സയിൽ - AMEBIC MENINGITIS CONFIRMED CASE

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായി. കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും മലിനവുമായ ജലാശയങ്ങളിൽ കുളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശം നൽകി.

Amebic Meningitis Case Confirmed in Malappuram (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 11:10 AM IST

കോഴിക്കോട്: മലപ്പുറം ചേളാരിയിലെ 11 വയസുള്ള കുട്ടിക്കും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മൈക്രോബയോളജി ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം പോസിറ്റീവായത്. ഇതിന് പുറമെ മൂന്ന് പേർ കൂടി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്.

മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും 49 വയസുള്ള രണ്ട് പേരുമാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. കിണർ വെള്ളത്തിൽനിന്നാണ് കുഞ്ഞിന് രോഗം വന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ മറ്റ് രണ്ട് പേർക്ക് എങ്ങനെ രോഗം പിടിപെട്ടു എന്നതിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല.

അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച ഒമ്പതു വയസുകാരിയുടെ സഹോദരനെയും രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇയാളുടെ ശ്രവപരിശോധന ഫലം ഇന്ന് പുറത്തുവരും. ഈയിടെയായി രോഗം കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പനിയും മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമുള്ളവരിൽ പരിശോധന വ്യാപകമാക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ

കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും മലിനമായതുമായ ജലാശയങ്ങളിൽ കുളിക്കരുതെന്ന് ജില്ല മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇങ്ങനെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയോ നീന്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം മൂക്കിലൂടെ തലച്ചോറിലേക്ക് കടന്ന് അണുബാധ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ കുറവായതിനാൽ പ്രതിരോധമാണ് പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡോ. കെ കെ രാജാറാം അറിയിച്ച പ്രധാന പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഇവയാണ്:

  • നീർച്ചാലുകൾ, കുളങ്ങൾ, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളമുള്ള ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുളിക്കുകയോ നീന്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • വാട്ടർ തീം പാർക്കുകളിലെയും സ്വിമ്മിങ് പൂളുകളിലെയും വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
  • ഇങ്ങനെയുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം മൂക്കിലേക്ക് കയറാതെ നോസ് ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ മൂക്ക് പൊത്തിപ്പിടിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
  • വീട്ടിലെ കിണറുകളും മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകളും വൃത്തിയാക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
  • രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻതന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടുകയും, അടുത്തിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് നേരിട്ട് പകരില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജലത്തിലൂടെയുള്ള അണുബാധ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തലച്ചോറിൽ അണുബാധയുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ

നെയ്ഗ്ലെരിയ ഫൗളേറി എന്ന ഏകകോശ ജീവി തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അണുബാധയാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം. അമീബ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് 1 മുതൽ 9 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങും.

കടുത്ത തലവേദന, പനി, ഛർദി, ഓക്കാനം, കഴുത്ത് തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അസഹ്യമായ വേദന എന്നിവയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗം ഗുരുതരമാകുമ്പോൾ അപസ്മാരം, ബോധക്ഷയം, ഓർമക്കുറവ്, മണക്കാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടേക്കാം.

കൂടാതെ, കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വിമുഖത, നിസംഗത എന്നിവയും പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻതന്നെ ചികിത്സ തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

