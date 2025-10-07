ETV Bharat / state

കൃത്യ സമയത്ത് ആംബുലൻസ് ലഭിച്ചില്ല; ട്രെയിനിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ യുവാവിന് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായി

റെയില്‍വേയുടെ അനാസ്ഥയെന്ന് യുവാവിന്‍റെ കുടുംബം.യുവാവ് ആംബുലന്‍സ് കാത്ത് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ കിടന്നത് അരമണിക്കൂറോളം

TRAIN PASSENGER COLLAPSES DEATH ON TRAIN LIFE LOST DUE TO AMBULANCE AMBULANCE
ട്രെയിനില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ യുവാവിനെ നാട്ടുകാര്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 9:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂര്‍: ട്രെയിനിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ യുവാവിന് ആംബുലന്‍സ് കിട്ടാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായി. മുംബൈ - എറണാകുളം ഓഖ എക്‌സ്‌പ്രസില്‍ തിങ്കളാഴ്‌ച (ഒക്‌ടോബര്‍ 6) പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. ചാലക്കുടി മാരാംകോട് സ്വദേശി (26) ശ്രീജിത്താണ് മരിച്ചത്.

ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് ട്രെയിനില്‍ വരുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം. ഷൊർണ്ണൂർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ നെഞ്ചുവേദന യുവാവിന് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഗ്യാസ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കുറേ നേരം ട്രെയിനില്‍ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് യുവാവ് കുഴഞ്ഞു വീണതോടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ഉടന്‍ ടിടിഇയെ വിവരമറിയിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത വള്ളത്തോള്‍ നഗര്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ ട്രെയിന്‍ നിര്‍ത്തിയില്ല. തുടര്‍ന്ന് മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ഇറക്കി. എന്നാല്‍ ഉടന്‍ ആംബുലന്‍സ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് അരമണിക്കൂറോളം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ കിടത്തുകയായിരുന്നു.

പിന്നീട് ലഭിച്ച ആംബുലൻസിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും യുവാവ് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. അടിയന്തര സഹായത്തിന് ഹെല്‍പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ അടക്കം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

യുവാവ് ആംബുലന്‍സ് കാത്ത് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ കിടന്നത് അരമണിക്കൂറോളം (ETV Bharat)

പക്ഷേ കൃത്യസമയത്ത് ആംബുലൻസ് ലഭിക്കാതിരുന്നതാണ് യുവാവിന്‍റെ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെടാനിടയായതെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ചാലക്കുടി മാരാംകോട് സ്വദേശി മുണ്ടോപ്പള്ളി സുബ്രന്‍റെ മകനാണ് മരണപ്പെട്ട ശ്രീജിത്ത്. ഹൈദരാബാദില്‍ ആയുര്‍വേദ നഴ്‌സാണ് ശ്രീജിത്ത്.

റെയില്‍വേസ്റ്റേഷനില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വനിതാ ഡോക്‌ടര്‍ സിപി ആര്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു. റെയില്‍വേസ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് ആംബുലന്‍സിന് വേണ്ടി 108 ലേക്ക് വിളിച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ബഹളം വച്ചു. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ആംബുലന്‍സ് എത്തിയത്.

അതേസമയം റെയില്‍വേയുടെ അനാസ്ഥയാണെന്നും കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെടല്‍ നടത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു.

അടിയന്തരമായി ആംബുലൻസിന്‍റെ സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മകന്‍റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു. തങ്ങൾ പരാതിയുമായി പോകുന്നില്ല. ഇനിയൊരാൾക്കും ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാകരുതെന്നും ശ്രീജിത്തിന്‍റെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

Also Read:നാടകമല്ല... ഇത് ഒറിജിനല്‍; തെരുവ് നായയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള നാടകത്തില്‍ നടനെ സ്റ്റേജിൽ കയറി നായ കടിച്ചു, VIDEO

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAIN PASSENGER COLLAPSESDEATH ON TRAINLIFE LOST DUE TO AMBULANCEAMBULANCEYOUNG MAN DIES ON TRAIN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.