നിയന്ത്രണം വിട്ട് തെന്നിമാറി; കാറിലിടിച്ച ആംബുലന്സ് മറിഞ്ഞു, നഴ്സിന് ദാരുണാന്ത്യം
രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞ് നഴ്സ് മരിച്ചു. ഏറ്റുമാനൂർ പുന്നത്തുറയിലാണ് സംഭവം. ഇടുക്കി കാഞ്ചിയാറിൽ നിന്നും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകവേയാണ് അപകടം.
Published : September 19, 2025 at 8:49 PM IST
കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂർ പുന്നത്തുറയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട 108 ആംബുലൻസ് കാറിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞ് നഴ്സിന് ദാരുണാന്ത്യം. മൂന്ന് പേര്ക്ക് പരിക്ക്. കട്ടപ്പന സ്വദേശിയായ നഴ്സ് ജിതിനാണ് മരിച്ചത്. ആംബുലന്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവര്ക്കും നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശികളായ ഷിനി, തങ്കമ്മ എന്നിവര്ക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്.
ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 19) ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ സംഭവം. ഏറ്റുമാനൂർ പാലാ റോഡിൽ പുന്നത്തുറ കവലയ്ക്ക് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും രോഗിയുമായി എത്തിയ 108 ആംബുലൻസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡിൽ നിന്നും തെന്നി മാറി എതിർ ദിശയിൽ നിന്നെത്തിയ കാറിലിടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു. കാഞ്ചിയാറിൽ നിന്നും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകവേയാണ് ആംബുലന്സ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്.
അപകടത്തിൽ ആംബുലൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നു. കാറിനും സാരമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ ചേർന്നാണ് പരിക്കേറ്റവരെ മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പരിക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരമല്ല. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഏറ്റുമാനൂർ പാലാ റോഡിൽ ഗതാഗത തടസവും ഉണ്ടായി.
