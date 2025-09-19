ETV Bharat / state

നിയന്ത്രണം വിട്ട് തെന്നിമാറി; കാറിലിടിച്ച ആംബുലന്‍സ് മറിഞ്ഞു, നഴ്‌സിന് ദാരുണാന്ത്യം

രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞ് നഴ്‌സ് മരിച്ചു. ഏറ്റുമാനൂർ പുന്നത്തുറയിലാണ് സംഭവം. ഇടുക്കി കാഞ്ചിയാറിൽ നിന്നും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകവേയാണ് അപകടം.

AMBULANCE ACCIDENT AMBULANCE ACCIDENT DEATH NURSE DIED IN ACCIDENT ആംബുലന്‍സ് അപകടം കോട്ടയം
Accident Spot. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 8:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂർ പുന്നത്തുറയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട 108 ആംബുലൻസ് കാറിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞ് നഴ്‌സിന് ദാരുണാന്ത്യം. മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. കട്ടപ്പന സ്വദേശിയായ നഴ്‌സ് ജിതിനാണ് മരിച്ചത്. ആംബുലന്‍സിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവര്‍ക്കും നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശികളായ ഷിനി, തങ്കമ്മ എന്നിവര്‍ക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്.

ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 19) ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ സംഭവം. ഏറ്റുമാനൂർ പാലാ റോഡിൽ പുന്നത്തുറ കവലയ്ക്ക് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും രോഗിയുമായി എത്തിയ 108 ആംബുലൻസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡിൽ നിന്നും തെന്നി മാറി എതിർ ദിശയിൽ നിന്നെത്തിയ കാറിലിടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു. കാഞ്ചിയാറിൽ നിന്നും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകവേയാണ് ആംബുലന്‍സ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

അപകടം സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അപകടത്തിൽ ആംബുലൻസിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നു. കാറിനും സാരമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബ്‌ദം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ ചേർന്നാണ് പരിക്കേറ്റവരെ മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പരിക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരമല്ല. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഏറ്റുമാനൂർ പാലാ റോഡിൽ ഗതാഗത തടസവും ഉണ്ടായി.

Also Read: പനി ബാധിച്ച വയോധികനെ കൈയില്‍ താങ്ങി കീലോമീറ്ററുകള്‍ താണ്ടി; യാത്രാ ദുരിതമൊഴിയാതെ ഇടമലക്കുടി

For All Latest Updates

TAGGED:

AMBULANCE ACCIDENTAMBULANCE ACCIDENT DEATHNURSE DIED IN ACCIDENTആംബുലന്‍സ് അപകടം കോട്ടയംAMBULANCE ACCIDENT IN KOTTAYAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.