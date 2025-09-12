പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിനെ 'സെലിബ്രിറ്റി'യാക്കിയ എസ്സി സീറ്റ്, പ്രസിഡന്റ് കസേരയില് അംബിക മംഗലത്തിന്റെ 'റെക്കോഡ്'; വാലുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൂടെ എല്ഡിഎഫ് 'പണി'
വാർഡ് മെമ്പർ സ്ഥാനം തന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തില് പ്രസിഡന്റ് കസേരയില്. എല്ഡിഎഫ് പിന്നാലെ കൂടി. ട്വിസ്റ്റും സർപ്രൈസും നിറഞ്ഞ പുതുപ്പാടിയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് അംബിക മംഗലത്ത്.
Published : September 12, 2025 at 7:49 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ അത്യപൂര്വ റെക്കോഡിനുടമയാണ് അംബിക മംഗലത്ത് എന്ന പുതുപ്പാടിക്കാരി. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിരുന്നയാളെന്ന റെക്കോഡ് അംബികയ്ക്ക് സ്വന്തം. 2015 -2020 കാലത്ത് രണ്ടു തവണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലെത്താനും അംബികയ്ക്ക് സാധിച്ചു. കേരള പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആ അപൂര്വ സംഭവ വികാസങ്ങളെപ്പറ്റി അംബിക മനസു തുറക്കുന്നു.
വര്ഷം 2015. പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ 21 അംഗ ഭരണ സമിതിയിലേക്ക് എല്ഡിഎഫിലെ 12 പേര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫിന് 9 സീറ്റ്. എസ്സി സംവരണമായ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇരുത്താൻ എൽഡിഎഫിൽ ആരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിലും മുസ്ലിംലീഗിലും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട മെമ്പർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതോടെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കേണ്ട യുഡിഎഫിന് ഭരണകസേര ഉറപ്പായി. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഉറപ്പായതോടെ കോണ്ഗ്രസും മുസ്ലിംലീഗും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കം രൂക്ഷമാവുകയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് കോണ്ഗ്രസിലെ അംബിക മംഗലത്തിനെ പ്രസിഡന്റാക്കാന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
വാലുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൂടെ എല്ഡിഎഫിന്റെ 'പണി'
2010 ലും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിച്ച അംബിക പുതുപ്പാടി കുപ്പായക്കോട് വാർഡിൽ നിന്ന് രണ്ടാം തവണയായിരുന്നു അന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. 2015 ല് വാര്ഡ് ജനറൽ സീറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടാം തവണയും അവിടെ തന്നെ മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ടേമിൽ മെമ്പർ ആയതിന്റെ പരിഗണന കൂടി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ അംബികയ്ക്ക് തുണയായി. അങ്ങനെ പ്രസിഡന്റ് കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഭരണം തുടങ്ങി.
സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി കസേരകൾ എല്ലാം എൽഡിഎഫിന്റെ കൈകളിലായിരുന്നു. ഭരണം തുടങ്ങി ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഒരു സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാലുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്പിടണം എന്ന ആവശ്യവുമായി എൽഡിഎഫ്, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനു മേല് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തിത്തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇതിൽ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയ പ്രസിഡന്റ് പാർട്ടിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തഹസിൽദാർ ആണ് ഒപ്പിടേണ്ടതെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമില്ലെന്നും പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പിടാതെ പിന്മാറി.
അന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നം ഒടുവിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഭരണം ആറാം മാസത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകി. പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയില് കടമ നിര്വഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സാധാരണക്കാര്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങള് പോലും പ്രസിഡന്റിന്റെ അനാസ്ഥ കാരണം നഷ്ടമാവുന്നു എന്നുമായിരുന്നു എല്ഡിഎഫിന്റെ ആരോപണം. ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസിഡൻ്റ് രാജിവച്ച് ഒഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടേമിൽ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന വനിത കൂടിയായി അംബിക മംഗലത്ത്.
രണ്ടാമതും പ്രസിഡന്റ് കസേരയില്, വിടാതെ എല്ഡിഎഫും
അംബികയെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു എൽഡിഎഫിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് അപ്പോഴും ഒരു എസ്സി മെമ്പർ ഇല്ല എന്നത് മുന്നണിക്ക് ഭരണത്തിലേക്ക് കയറാൻ തടസമായി. അതോടെ വീണ്ടും സമവായത്തിൽ എത്തിയ പാർട്ടികൾ യുഡിഎഫിലെ ദലിത് ലീഗ് മെമ്പറായ നന്ദകുമാർ കെ കെയെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ആ ഭരണകാലം മുന്നോട്ടു പോയി.
എന്നാൽ ഒരു വർഷവും 9 മാസവും കസേരയിലിരുന്ന നന്ദകുമാർ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സ്ഥാനവും രാജിവച്ചു. വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രസിഡന്റായ അംബിക മംഗലത്ത് വീണ്ടും പ്രസിഡൻ്റ് കസേരയിൽ തിരിച്ചെത്തി. അതോടെ അവരെ താഴെയിറക്കാനുള്ള എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും എൽഡിഎഫ് പ്രയോഗിച്ചു.
ജനറൽ സീറ്റായ വെസ്റ്റ് കൈതപ്പൊയിൽ നിന്നും വിജയിച്ചു വന്ന ഷൈജലിനെ രാജിവപ്പിച്ചു. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രാഗേഷിനെ മത്സരിപ്പിച്ചു. എൽഡിഎഫിന്റെ കോട്ടയിൽ നിന്നും രാഗേഷ് വിജയിച്ചു വന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ നീണ്ടു പോയ ആ ഏഴുമാസത്തോളം അംബിക പ്രസിഡന്റ് കസേരയിൽ ഇരുന്നു. പിന്നാലെ രാഗേഷ് പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി. ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മുന്നണി ഒടുവിൽ കിട്ടിയ ഒരു വർഷത്തോളക്കാലം ഭരിച്ചു.
വാർത്ത വന്നതോടെ 'ഫേമസ്' ആയി
പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലയളവിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് അംബിക മംഗലത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 2015-20 കാലയളവിൽ രണ്ട് പ്രളയങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായത്. ഈ സമയത്ത് എല്ലാം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയപരമായി പോരടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എതിർപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷം തനിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയത്. വ്യക്തിപരമായി ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും തന്നോടും, തനിക്കും ഇല്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ജനങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമുള്ള അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ താൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. ഇനിയും പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ സജീവമായി ഉണ്ടാകുമെന്നും അന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾ വലിയ വാർത്തയായതിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെട്ടുവെന്നും അംബിക പറഞ്ഞു.
കണ്ണപ്പൻകുണ്ട്, മുപ്പതേക്ര, കണലാട്, മട്ടിക്കുന്ന്, വള്ളിയാട്, കൈതപ്പൊയിൽ, വെസ്റ്റ് കൈതപ്പൊയിൽ, അടിവാരം, എലിക്കാട്, മമ്മുണ്ണിപ്പടി, ഒടുങ്ങാക്കാട്, കുപ്പായക്കോട്, പെരുമ്പള്ളി, മലപുറം, കൊട്ടാരക്കോത്ത്, കാവുംപുറം, വാനിക്കര, കരികുളം, എലോക്കര, ഈങ്ങാപ്പുഴ, കാക്കവയൽ തുടങ്ങി 21 വാർഡുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്ത്. തിരുവമ്പാടി നിയമസഭാ മണ്ഡല പരിധിയിൽ താമരശ്ശേരി താലൂക്കിൽ, കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്കിലാണ് പുതുപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് ആയിഷക്കുട്ടി സുൽത്താൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള യുഡിഎഫ് മുന്നണിയാണ്. ഷംസീർ പോത്താറ്റിലാണ് ഉപാധ്യക്ഷൻ.
വയനാടിന്റെ മടിത്തട്ട്, പപ്പു ഹിറ്റാക്കിയ 'മ്മടെ താമശ്ശേരി ചുരം'
വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമായ വയനാടിന്റെ മടിത്തട്ടാണ് പുതുപ്പാടി ഗ്രാപഞ്ചായത്ത്. മലമുകളിലെ കോടമഞ്ഞിൻ്റെ അലയൊലികൾ ഈ പഞ്ചായത്തിനും തണുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. മനോഹരമായ ശീതളമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട്. കേരള ടൂറിസം രംഗത്ത് നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു പുതുപ്പാടി.
വയനാട്-കോഴിക്കോട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന താമരശ്ശേരി ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലാണ്. കാക്കവയൽ വന പർവം, കക്കാട് ഇക്കോ ടൂറിസം തുടങ്ങിയവ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. തെക്ക് - താമരശ്ശേരി, കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകൾ. വടക്ക് - താമരശ്ശേരി, കൂരാച്ചുണ്ട്, പൊഴുതന (വയനാട്), വൈത്തിരി (വയനാട്) പഞ്ചായത്തുകൾ. കിഴക്ക് - വൈത്തിരി (വയനാട്), കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകൾ.
പടിഞ്ഞാറ് - താമരശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയാണ് അതിരുകൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയോടും അധിക കൂറ് പുലർത്താത്തതാണ് പുതുപ്പാടിയുടെ സ്വഭാവം. എന്നാൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുള്ളവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും. വാർഡ് വിഭജനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലവിലെ 21 വാർഡുകൾ 24 ആയി ഉയരും. അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം.
