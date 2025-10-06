ETV Bharat / state

സ്വർണത്തേക്കാൾ വിലയുള്ള ആംബർഗ്രീസ്: ആലുവയിൽ 1.5 കോടി രൂപയുടെ 'തിമിംഗല ഛർദി' പിടികൂടി; 6 പേർ അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 6 പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സുഗന്ധദ്രവ്യ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ അമൂല്യവസ്തു കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും വിൽക്കുന്നതും വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്.

ILLEGAL WILDLIFE TRADE KERALA SPERM WHALE VOMIT SMUGGLING ALUVA FOREST DEPARTMENT ARREST COSTLY PERFUME INGREDIENT SEIZURE
Ambergris Worth 15 Crore Seized from Six Accused in Aluva Kochi Forest Department Raid (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 6, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ആലുവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒന്നര കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ആംബർഗ്രീസ് പിടികൂടി. മേക്കപ്പാല ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസറും സംഘവുമാണ് ആലുവ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ പരിസരത്തുനിന്ന് തിമിംഗല ഛർദി (ആംബർഗ്രീസ്) പിടിച്ചെടുത്തത്.

കോടനാട് റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർക്കു ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പ്രതികളെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആറ് പ്രതികളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. തിമിംഗല ഛർദി വാങ്ങാൻ എന്ന രീതിയിൽ എത്തിയാണ് വനപാലകർ പ്രതികളെ കൈയോടെ പിടികൂടിയത്.

മൂവാറ്റുപുഴ തൃക്കളത്തൂർ സ്വദേശി ഷിബി (47), അടിമാലി മന്നാംകണ്ടം സ്വദേശി ജിലീഷ് മോൻ (35), കോട്ടയം കുറിച്ചി സ്വദേശി അഖിൽ കെ അനിൽകുമാർ (31), കോട്ടയം കുറിച്ചി സ്വദേശി സബിൻ ജെ സണ്ണി (30), മലപ്പുറം തിരൂർ സ്വദേശി ഫൈസൽ (37), ഇടുക്കി വണ്ണപ്പുറം സ്വദേശി സിജു സിഎൻ (49) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ. മറ്റു പ്രതികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ വനംവകുപ്പ് ഊർജിതമാക്കി.

മേക്കപ്പാലാ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ ദിദീഷ് കെ, സെക്‌ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ ജിമ്മി സക്കറിയ, ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർമാരായ അനസ് എംഎ, അനസ് കെഎം, ബേസിൽ ചാക്കോ, ജിതേഷ് വാരിയർ, രാജേഷ് കെആർ, ഭൂപേഷ് കുമാർ, അരുൺ കെഎസ്, ലിഞ്ജു വേലായുധൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതികളെയും തൊണ്ടിമുതലുകളും പിടികൂടിയത്. വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം പ്രതികളെ പെരുമ്പാവൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

സ്വർണത്തേക്കാൾ വിലയുള്ള അമൂല്യവസ്തു

തിമിംഗലങ്ങളുടെ ഛർദിയായി കണക്കാക്കുന്ന ആംബർഗ്രീസ് സുഗന്ധദ്രവ്യ നിർമാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമൂല്യവസ്തുവാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പോളത്തിൽ ഇതിന് സ്വർണത്തേക്കാൾ വിലയുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിലും മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ വിലകൂടിയ വസ്തുവിൻ്റെ വിപണനം സജീവമാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ അറസ്റ്റ്.

വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം (1972) പ്രകാരം തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ആംബർഗ്രീസ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും വിൽക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ്. പിടിയിലായ പ്രതികൾക്ക് അന്തർ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ആംബർഗ്രീസ് കച്ചവടം നടത്തുന്ന വലിയൊരു ശൃംഖലയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് വനംവകുപ്പ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന ആംബർഗ്രീസ് ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്ന കണ്ണികളാണ് ഇവരെന്നാണ് സംശയം. തമിഴ്നാട്, കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വൻകിട വിപണികളിലേക്ക് ഇത് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും വ്യാജമാർഗങ്ങളിലൂടെ ആംബർഗ്രീസ് കടത്താറുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവർഷങ്ങൾക്കിടെ കേരളത്തിൽ നിരവധി ആംബർഗ്രീസ് വേട്ടകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ ആംബർഗ്രീസിൻ്റെ ഉറവിടം ഏത് തിമിംഗലത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കാറുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിനു സമീപം വച്ച്, തിരക്കേറിയ ഒരിടം വിപണനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടില്ല എന്ന് കരുതിയാകാം.

എന്നാൽ, കൃത്യമായ രഹസ്യ വിവരത്തിലൂടെ വനപാലകർ പ്രതികളെ കബളിപ്പിച്ച് വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖലയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരുതുന്നത്. വന്യജീവി കള്ളക്കടത്തിനെതിരെ വനംവകുപ്പ് ശക്തമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഈ കേസിൽ, പ്രതികൾക്കെതിരെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ കർശനമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമായിരിക്കും കേസെടുക്കുക.

Also Read:-'എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചോ, വിദേശയാത്ര നടത്തിയോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയട്ടെ'; ശബരിമല വിവാദത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് എ പത്മകുമാർ

For All Latest Updates

TAGGED:

ILLEGAL WILDLIFE TRADE KERALASPERM WHALE VOMIT SMUGGLINGALUVA FOREST DEPARTMENT ARRESTCOSTLY PERFUME INGREDIENT SEIZUREAMBERGRIS SEIZED WILDLIFE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.