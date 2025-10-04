കൊലപാതകം, പീഡനം; ആലുവ കേസിൽ രണ്ട് കുറ്റപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു: അമ്മയും ചെറിയച്ഛനും പ്രതികൾ
കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതിന് ചെറിയച്ഛനെതിരെ പോക്സോ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. പീഡന വിവരം പുറത്തുവന്നത് കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ്.
Published : October 4, 2025 at 12:09 PM IST
എറണാകുളം: ആലുവയിൽ 4 വയസുകാരിയുടെ കൊലപാതക കേസിലും, പീഡനക്കേസിലും പൊലീസ് കുറ്റപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. നാല് വയസുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കുട്ടിയുൻ്റെ അമ്മ മാത്രമാണ് ഏക പ്രതി. കേസിൽ 101 സാക്ഷികളുണ്ട്.
ചെങ്ങമനാട് പൊലീസ് ആലുവ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. 2025 മെയ് 19ന് മൂഴിക്കുളം പാലത്തിനു മുകളിൽ നിന്ന് അമ്മ കുട്ടിയെ പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായ സംഭവത്തിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോക്സോ കേസിലും പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ചെറിയച്ഛനെതിരെയാണ് ഈ കുറ്റപത്രം.
പുത്തൻകുരിശ് പൊലീസ് മൂവാറ്റുപുഴ പോക്സോ കോടതിയിലാണ് ഈ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. കുട്ടിയുൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തുവന്നത്. 2025 മെയ് 19 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3ന് ശേഷമാണ് കുട്ടിയെ കാണാതായത്. കുട്ടിയെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ അച്ഛൻ്റെ വീടിനു സമീപത്തെ അങ്കണവാടിയിൽ നിന്ന് കൂട്ടിയ ശേഷം അമ്മ ആലുവയിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു.
ആലുവയിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടിയെ കാണാതായിയെന്നാണ് അമ്മ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ട് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെ കുട്ടിയുമായി മൂഴിക്കുളം പാലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അമ്മ പോകുന്നതും, കുട്ടിയില്ലാതെ അമ്മ തിരിച്ചു വരുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചു.
തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് കുട്ടിയെ പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞതായി അമ്മ മൊഴി നൽകിയത്. നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും നടത്തിയ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ പുലർച്ചെ 2ന് ശേഷമാണ് മൂഴിക്കുളം പാലത്തിന് സമീപം ചാലക്കുടി പുഴയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ അമ്മയെ കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി.
കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടർമാരിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് നാലു വയസുകാരി പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ചെറിയച്ഛനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസവും പീഡനത്തിന് ഇരയായിയെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരവും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ വീടിനു സമീപം താമസിച്ചിരുന്ന പ്രതി, മാതാപിതാക്കളില്ലാത്ത സമയങ്ങളിലെത്തി കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടി ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ചെറിയച്ഛൻ ഈ ബന്ധം മുതലെടുത്ത് കുട്ടിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ കേസിലും അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ഇരു പ്രതികളും നിലവിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണ്.
