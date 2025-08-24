ETV Bharat / state

സമഗ്ര ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘഡുവായി 50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.

Minister J Chinchu Rani
കോട്ടയം: കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പശുക്കളെയും മൂന്നുവർഷത്തിനകം ഇൻഷുർ ചെയ്യുമെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി. ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തമ്പലക്കാട് സെൻ്റ് തോമസ് ചർച്ച് പാരിഷ്ഹാളിൽ നടന്ന ജില്ലാ ക്ഷീരസംഗമ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സമഗ്ര ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യഘഡുവായി 50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു. "രാത്രികാലങ്ങളിലടക്കം സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന വെറ്ററിനറി ആംബുലൻസ് സംവിധാനം കേരളത്തിലെ മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി, 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ വെറ്ററിനറി ആംബുലൻസുകൾ കൊടുത്തു, രാത്രിയിൽ അടിയന്തരസാഹചര്യമുണ്ടായാൽ 1962 എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സാ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്" എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Minister J Chinchu Rani

"പാലുൽപാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്‌തത കൈവരിക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗവൺമെൻ്റ് ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി കേരളത്തിലെ ബിപിഒയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ക്ഷീര കർഷകരുടെ പാൽ സംഭരിക്കുവാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിൽമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരേയും യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തി സ്വയംപര്യാപ്‌തത കൈവരിക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഗവൺമെൻ്റ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നു" എന്ന് മന്ത്രി പരിപാടിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കൂടുതൽ പാല്‍ ശേഖരിക്കുന്ന ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഓണക്കാലത്ത് 500 രൂപ വീതം നൽകുന്ന ഓണമധുരം പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. സർക്കാർ ചീഫ് വിപ്പ് ഡോ.എൻ. ജയരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഡ്വ. ഫ്രാൻസീസ് ജോർജ് എം.പി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഹേമലത പ്രേംസാഗർ, ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് ഡയറക്‌ടർ ശാലിനി ഗോപിനാഥ്, ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ വി.പി. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. ക്ഷീരമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി വിതരണം ചെയ്‌തു. മൂന്നുദിവസമായി നടന്ന മേളയിൽ ഡയറി എക്‌സിബിഷൻ, സെമിനാറുകൾ, ശിൽപശാല, കലാസന്ധ്യ എന്നിവയും നടന്നു.

Minister J Chinchu Rani

