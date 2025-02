ETV Bharat / state

കാലത്തിനൊപ്പം 'സ്‌മാര്‍ട്ട്' ആയി കേരളത്തിലെ അങ്കണവാടികള്‍; അറിയാം പ്രത്യേകതകള്‍... - TO KNOW ABOUT SMART ANGANWADIS

Representative Image ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : Feb 3, 2025, 12:11 PM IST