ETV Bharat / state

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്; 7.65 കോടി തട്ടിയ മുഖ്യപ്രതി പിടിയിൽ - KERALA LARGEST ONLINE FRAUD

തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയാക്കി മാറ്റി കൂട്ടാളികൾക്ക് നൽകുന്ന ചുമതലയായിരുന്നു ഇയാൾക്ക്. തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിൽ തായ്‌വാൻ സ്വദേശികളായ 13 പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

online investment fraud cryptocurrency scam Kerala cybercrime in Kerala pig penning financial fraud
വിവേക് സിങ് പപോല (ചുവപ്പ് വട്ടത്തിൽ) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 11:15 PM IST

2 Min Read

ആലപ്പുഴ: കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളിലൊരാളായ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശി വിവേക് സിങ് പപോല (29) പിടിയിലായി. ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ദമ്പതിമാരിൽനിന്ന് ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 7.65 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. ചൈന-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലെ പിത്തോഡാഗഡ്‌ നിന്നാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വിവേക് സിങ്ങിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്.

അന്താരാഷ്ട്ര തട്ടിപ്പ് സംഘം

ഈ തട്ടിപ്പിൽ തായ്‌വാൻ സ്വദേശികളായ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളികളടക്കം 13 പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയാക്കി മാറ്റി ഇന്ത്യക്കാരായ കൂട്ടാളികൾക്ക് നൽകുന്ന ചുമതല വിവേക് സിങ്ങിനായിരുന്നു. തായ്‌വാൻ സ്വദേശികളായ വാങ് ചുൻവെയ്, ഷെൻ വെയ്‌ഹൗ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘത്തിനൊപ്പമാണ് ഇയാൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. തട്ടിപ്പ് സംഘം ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി.

പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് പൊലീസ്

പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകരുടെ ഒരു നിരതന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരായത് കേസിലെ സങ്കീർണത വർധിപ്പിച്ചു. പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോയ പൊലീസ് സംഘം മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിച്ചാണ് ഈ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത്. പിത്തോറഗഡ് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ ചേർത്തല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. തട്ടിയെടുത്ത പണം വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടതിനാൽ അത് തിരികെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളുടെ രീതിയും വ്യാപനവും

ഈ കേസിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പ്, "പിഗ് പെൻഡിങ്" എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പാണ്. ഇതിൽ, ഒരു തട്ടിപ്പുകാരൻ താൻ വിശ്വസനീയമായ ഒരു ഓഹരി വിദഗ്ധനാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഇരയുമായി ഒരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ചെറിയ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ വൻ ലാഭം നേടി കൊടുത്ത് വിശ്വാസം നേടിയ ശേഷം വലിയ തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് ഈ തട്ടിപ്പിൻ്റെ രീതി. കേരളത്തിൽ ഈയിടെ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് സാധാരണമായിട്ടുണ്ട്.

സൈബർ സുരക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം

കേരള പൊലീസിൻ്റെ സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗം ഇത്തരം കേസുകളിൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തട്ടിപ്പുകാർ സൈബർ ലോകത്തെ പുതിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. പണം ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയായി മാറ്റുന്നതും വിദേശ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും പണം തിരികെ പിടിക്കുന്നതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ കേസിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടിയെങ്കിലും തട്ടിയെടുത്ത പണം തിരികെ ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. ഈ കേസ്, ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.

Also Read:- വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ എട്ടുവയസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രദേശത്ത് ഭീതി

ആലപ്പുഴ: കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളിലൊരാളായ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശി വിവേക് സിങ് പപോല (29) പിടിയിലായി. ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ദമ്പതിമാരിൽനിന്ന് ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 7.65 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. ചൈന-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലെ പിത്തോഡാഗഡ്‌ നിന്നാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വിവേക് സിങ്ങിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്.

അന്താരാഷ്ട്ര തട്ടിപ്പ് സംഘം

ഈ തട്ടിപ്പിൽ തായ്‌വാൻ സ്വദേശികളായ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളികളടക്കം 13 പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയാക്കി മാറ്റി ഇന്ത്യക്കാരായ കൂട്ടാളികൾക്ക് നൽകുന്ന ചുമതല വിവേക് സിങ്ങിനായിരുന്നു. തായ്‌വാൻ സ്വദേശികളായ വാങ് ചുൻവെയ്, ഷെൻ വെയ്‌ഹൗ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘത്തിനൊപ്പമാണ് ഇയാൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. തട്ടിപ്പ് സംഘം ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി.

പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് പൊലീസ്

പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകരുടെ ഒരു നിരതന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരായത് കേസിലെ സങ്കീർണത വർധിപ്പിച്ചു. പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോയ പൊലീസ് സംഘം മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിച്ചാണ് ഈ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത്. പിത്തോറഗഡ് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ ചേർത്തല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. തട്ടിയെടുത്ത പണം വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടതിനാൽ അത് തിരികെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളുടെ രീതിയും വ്യാപനവും

ഈ കേസിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പ്, "പിഗ് പെൻഡിങ്" എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പാണ്. ഇതിൽ, ഒരു തട്ടിപ്പുകാരൻ താൻ വിശ്വസനീയമായ ഒരു ഓഹരി വിദഗ്ധനാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഇരയുമായി ഒരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ചെറിയ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ വൻ ലാഭം നേടി കൊടുത്ത് വിശ്വാസം നേടിയ ശേഷം വലിയ തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് ഈ തട്ടിപ്പിൻ്റെ രീതി. കേരളത്തിൽ ഈയിടെ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് സാധാരണമായിട്ടുണ്ട്.

സൈബർ സുരക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം

കേരള പൊലീസിൻ്റെ സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗം ഇത്തരം കേസുകളിൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തട്ടിപ്പുകാർ സൈബർ ലോകത്തെ പുതിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. പണം ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയായി മാറ്റുന്നതും വിദേശ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും പണം തിരികെ പിടിക്കുന്നതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ കേസിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടിയെങ്കിലും തട്ടിയെടുത്ത പണം തിരികെ ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. ഈ കേസ്, ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.

Also Read:- വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ എട്ടുവയസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രദേശത്ത് ഭീതി

For All Latest Updates

TAGGED:

ONLINE INVESTMENT FRAUDCRYPTOCURRENCY SCAM KERALACYBERCRIME IN KERALAPIG PENNING FINANCIAL FRAUDKERALA LARGEST ONLINE FRAUD

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.