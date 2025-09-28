ETV Bharat / state

വിപ്ലവ നായകൻ്റെ ജീവിതം ഹൈടെക്ക് മികവിൽ; എകെജി മ്യൂസിയ നിർമാണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

പെരളശ്ശേരി എകെജി മ്യൂസിയ നിർമാണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ. ഒരുങ്ങുന്നത് ഓഗ്‌മെൻ്റഡ്, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി മികവോടെ. ഹെറിറ്റേജ് പദ്ധതിയോടെ നാടിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ.

AKG Museum (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2025 at 6:10 PM IST

കണ്ണൂർ: പെരളശ്ശേരിയിലെ എകെജി മ്യൂസിയ നിർമാണം ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ സജീവമാകുന്നു. എകെജിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ വലിയ സ്വപ്‌നമാണ് മ്യൂസിയത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത 3.21 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് നിർമാണം നടക്കുന്നത്.

എകെജിയുടെ ജീവിതവും ആദർശങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ മ്യൂസിയം യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നത്. മ്യൂസിയം, മൃഗശാല വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ എകെജിയുടെ ജന്മനാട്ടിൽ നിർമിക്കുന്ന മ്യൂസിയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തെ വിവിധ ഗ്യാലറികളിലൂടെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്‌ത് ആവിഷ്‌കരിക്കും.

എകെജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങളും സമര പോരാട്ടങ്ങളും ഫോട്ടോകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, രേഖകൾ, ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയും, ഓഗ്‌മെൻ്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്നീ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെയും പ്രദർശിപ്പിക്കും. എകെജി നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, ജയിൽ ജീവിതം, പാർലമെൻ്റിലും പുറത്തുമുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ പുനരാവിഷ്‌കരിക്കും.

അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക മികവോടെ ഒരുങ്ങുന്ന എകെജി മ്യൂസിയം (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിലെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലെയും പ്രസംഗങ്ങൾ മ്യൂസിയത്തിൽ ശ്രവിക്കാനാകും. രണ്ടു നിലകളിലായി നിർമിക്കുന്ന മ്യൂസിയത്തിൽ എകെജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന മുഹൂർത്തങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തിയറ്ററും ഒരുക്കും.

ഗവേഷണത്തിന് ഉതകുന്ന വിപുലമായ ലൈബ്രറിയും മ്യൂസിയത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കും. എകെജി രൂപം കൊടുത്ത ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ ചരിത്രവും മ്യൂസിയത്തിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കും. 3.30 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് 12 കോടി 10 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

"എകെജിയുടെ പേരിലുള്ള മ്യൂസിയം പെരളശ്ശേരിക്കാരുടെ സ്വപ്‌നമാണ്. അത് ഡിസംബർ മാസത്തോട് കൂടി യാഥാർഥ്യമാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതോടു കൂടി പെരളശ്ശേരിയുടെ മുഖം തന്നെ മാറാൻ പോകുകയാണ്" എന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ സുനിൽ പറഞ്ഞു.

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പദ്ധതികളും യാഥാർഥ്യമാകാൻ പോകുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബോട്ട്ജെട്ടിയുണ്ട്. അതോടു ചേർന്നുള്ള അമ്പലവും എകെജി മ്യൂസിയവും വരാൻ പോകുന്ന ഹെറിറ്റേജ് പദ്ധതിയും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് പെരളശ്ശേരിയെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്‌ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി 6 കോടി രൂപ ചെലവിൽ കെട്ടിട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. കേരള ചരിത്ര പൈതൃക മ്യൂസിയം മുഖേന 5 കോടി 44 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രദർശന സംവിധാനത്തിൻ്റെ പണികൾ നടന്നു വരികയാണ്. പെരളശ്ശേരി അമ്പലവുമായി ചേർന്നുള്ള ട്യൂറിസം പദ്ധതിയും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും.

