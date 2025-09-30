ETV Bharat / state

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗള്‍ഫ് സർവീസുകള്‍ എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്‌പ്രസ് വെട്ടിക്കുറക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകള്‍; ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ശശി തരൂർ

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗള്‍ഫ് സർവീസുകള്‍ വെട്ടിക്കുറക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്‌പ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകള്‍. ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ശശി തരൂരിൻ്റെ എക്‌സ്‌ പോസ്‌റ്റ്. പ്രവാസികള്‍ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായേക്കും.

Shashi Tharoor Air India Express Gulf Services from kerala Flight Services
Air India Express (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2025 at 11:14 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാല ഷെഡ്യൂളിൽ കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്‌പ്രസ് സർവീസുകൾ വൻതോതിൽ റദ്ദാക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂരിൻ്റെ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റ്.

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകള്‍ പിൻവലിക്കുന്നതിലുള്ള ശക്തമായ എതിർപ്പ് അദ്ദേഹം പോസ്‌റ്റിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ സിഇഒയും എംഡിയുമായ കാംബെൽ വിൽസണിന് കത്തെഴുതിയതായും തരൂർ പോസ്‌റ്റിൽ പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു നീക്കം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികള്‍, വിദ്യാർഥികൾ, ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്കുള്ള മറ്റു യാത്രക്കാർ എന്നിവരെ വളരെയധികം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാല ഷെഡ്യൂളിൽ കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്‌പ്രസ് സർവീസുകൾ വൻതോതിൽ റദ്ദാക്കിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിൽ എൻ്റെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഞാൻ എയർ ഇന്ത്യ എംഡി കാംബെൽ വിൽസണിന് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പ്രകാരം, ഒക്ടോബർ അവസാനത്തിനും മാർച്ച് മാസത്തിനും ഇടയിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ എണ്ണം വിമാനങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നുണ്ട്.

കേരളം ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വ്യോമയാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. രാജ്യത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക്, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ, വിദ്യാർഥികൾ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ, കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കും. ഇത് വ്യാപാരത്തെയും ടൂറിസത്തെയും തടസപ്പെടുത്തും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"കേരളത്തെ ഒരു അനന്തരഫലമായി കണക്കാക്കുന്നത് എയർ ഇന്ത്യ അവസാനിപ്പിക്കണം: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സിംഗിൾ-സെക്‌ടർ വിമാനത്തിൽ (ഡൽഹി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ) ബിസിനസ് ക്ലാസ് സർവീസുകൾ പിൻവലിക്കുന്നത് തന്നെ കേരളത്തിനേറ്റ അപമാനമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ താത്‌പര്യങ്ങളോടുള്ള അവഗണന എയർ ഇന്ത്യ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻഡിഗോ പോലുള്ള മറ്റു ഓപ്‌ഷൻസ് ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, അർഹിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ നൽകുന്നവരിലേക്ക് മാറാൻ ഞങ്ങള്‍ മടി കാണിക്കില്ലെന്നും," അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

"എയർ ഇന്ത്യയെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എയർലൈൻ എന്ന് ഞാൻ പരസ്യമായി പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വസ്‌തുതകൾ മാറുമ്പോൾ, അഭിപ്രായങ്ങളും മാറാം. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഉചിതമായ ശ്രദ്ധ നൽകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു." എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും സമാനമായ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കുകയും കേന്ദ്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രി കിഞ്ചരപു റാംമോഹൻ നായിഡുവിന് കത്തെഴുതുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. കേരളത്തിന് വിമാന സർവീസുകളുടെ അവകാശപ്പെട്ട വിഹിതം ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടെഴുതിയ കത്ത് സതീശൻ എക്‌സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

എയർ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗൾഫ് സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പൊതുവേ ആശങ്ക ഉയരുന്നുണ്ട്. താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഈ സർവീസിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾക്ക് ഇത് കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്‌ടിക്കും.

