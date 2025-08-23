ചിങ്ങം പിറന്നത് മുതല് മലയാളികള്ക്ക് ഇപ്പോള് ഓണം വൈബാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂക്കളും സദ്യയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഓണത്തെ കുറിച്ച് സങ്കല്പ്പിക്കാന് പോലും മലയാളിക്ക് കഴിയില്ല. തൂശനിലയില് തുമ്പപ്പൂ പോലെയുള്ള ചോറും കറികളും നാലുകൂട്ടം പായസവും പഴവുമൊക്കെ നിറയുമ്പോള് മലയാളികളുടെ കണ്ണും മനസും നിറയും.
Onam is a celebration of abundance, togetherness, and cherished traditions. At its heart lies the Sadya, a feast that brings people closer with every flavourful bite. This festive season, we’re delighted to bring the joy of Onam onboard with a limited-edition Onasadya meal from… pic.twitter.com/RxUuNmAYh7— Air India Express (@AirIndiaX) August 23, 2025
ഇപ്പോഴിതാ മലയാളികളുടെ ഓണം വൈബ് അങ്ങ് വാനോളം ഉയര്ന്നിരിക്കുകയാണ്. മലയാളികള്ക്ക് ഓണത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാന് പറ്റാത്ത സദ്യ അങ്ങ് ആകാശത്തും ലഭിക്കുമെങ്കിലോ? അങ്ങനെ ഒരുകാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അത്തരമൊരു അവസരമാണ് എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിത്യേന ഗള്ഫ് നാടുകളിലേക്കും വിദേശത്തേക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓ ണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളില് നിന്നും മംഗലാപുപുരത്ത് നിന്ന് വിദേശത്തേക്കും തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്ക്കാണ് വാനില് ഓണ സദ്യ ഒരുക്കുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് 24 മുതല് സെപ്റ്റംബര് ആറ് വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്ക്കാണ് ഓണ സദ്യ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മൊബൈല് ആപ്പിലൂടെയും യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് 18 മണിക്കൂര് മുന്പ് വരെ ഓണ സദ്യ മുന്കൂര് ബുക്ക് ചെയ്യാം.
വാഴയിലയില് മട്ടയരി ചോറും, നെയ്യ്, പരിപ്പ്, എരിശേരി, തോരന്, അവിയല്, കുട്ടുക്കറി, സാമ്പാര്, ഇഞ്ചിപുളി, മാങ്ങാ അച്ചാര്, ശര്ക്കര വരട്ടി, ഏത്തക്ക ഉപ്പേരി, പായസം തുടങ്ങിയവയാണ് എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് യാത്രയ്ക്കിടെ ഒരുക്കുന്ന ഓണസദ്യയിലുള്ളത്. ഇതുമാത്രമല്ല ഓണത്തിന്റെ അനുഭൂതി ഒട്ടും ചോരാതെ തന്നെ കസവ് കരയുടെ ഡിസൈനില് തയാറാക്കിയ പ്രത്യേക പായ്ക്കറ്റുകളിലാണ് ഓണസദ്യ യാത്രക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 500 രൂപയ്ക്ക് എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വെബ്സൈറ്റായ airindiaexpress.com എന്നതിലൂടെ സദ്യ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
കേരളത്തിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി കസവ് ശൈലിയിലാണ് എയര് ഇന്ത്യ അവരുടെ പുതിയ ബോയിങ് വിടി - ബി എക്സ് എം വിമാനത്തിന്റെ ലിവറി ഡിസൈന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഓണസദ്യ കൂടാതെ യാത്രക്കാര്ക്ക് അവര്ക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണവും പ്രീ ബുക്കിലൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവാധി ചിക്കന് ബിരിയാണി, വെജിറ്റബിള് മഞ്ചൂരിയന് വിത്ത് ഫ്രൈഡ് റൈസ്, മിനി ഇഡലി, ഉഴുന്നു വട, ഉപ്പുമാവ്, മുട്ട എന്നിങ്ങനെ എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ ഗോര്മേര് മെനുവിലുണ്ട്. ഡയറ്റും ഷുഗര് ഫ്രീ ഭക്ഷണവും ആവശ്യമുള്ളവര്ക്കുമായി അതും ഓരോ വിമാനത്തിലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തില് നിന്നും ഗള്ഫ് നാടുകളിലേക്ക് ആഴ്ചതോറും 525 വിമാസ സര്വീസുകളാണ് എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിനുള്ളത്. കേരളത്തില് നിന്ന് ഗള്ഫ് നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയാണ് എയര് ഇന്ത്യ എക്സ് പ്രസ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഗള്ഫിലേക്ക് ആഴ്ചയില് 90 വിമാന സര്വീസുകളുണ്ട്. കൊച്ചിക്കും ഗള്ഫിനുമിടയില് 100ഉം കോഴിക്കോടിനും ഗള്ഫിനുമിടയില് 196ഉം കണ്ണൂരിനും ഗള്ഫിനുമിടയില് 140ഉം സര്വീസുകളുമാണ് എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിനുള്ളത്. മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് 64 വിമാനസര്വീസുകളാണ് ഗര്ഫിലേക്കുള്ളത്.
