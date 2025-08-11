തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഡല്ഹിയിലേക്ക് പറന്ന എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം ചെന്നൈയില് അടിയന്തര ലാന്ഡിങ് നടത്തിയതില് വിശദീകരണവുമായി എയര് ഇന്ത്യ. റണ്വേയില് മറ്റ് വിമാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സംഭവിച്ചത് ഗോ എറൗണ്ട് ആണെന്നും എയര് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില് തക്കതായ ഇടപെടലുകള് നടത്താന് പൈലറ്റുമാര് സജ്ജരാണെന്നും എയര് ഇന്ത്യ വിശദീകരിച്ചു.
ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 10) രാത്രിയാണ് എഐസി 2455 വിമാനം ചെന്നൈയില് അടിയന്തര ലാന്ഡിങ് നടത്തിയത്. വിമാനത്തിന്റെ വെതര് റഡാറിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നത്തെ തുടര്ന്നായിരുന്നു ലാന്ഡിങ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 7.15ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പറന്നുയരേണ്ട വിമാനം അരമണിക്കൂര് വൈകിയതാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്.
Dear Mr Venugopal, we would like to clarify that the diversion to Chennai was precautionary due to a suspected technical issue and poor weather conditions. A go-around was instructed by Chennai ATC during the first attempted landing at Chennai airport, not because of the presence…— Air India (@airindia) August 10, 2025
പറന്നുയര്ന്ന വിമാനം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ചെന്നൈയില് അടിയന്തര ലാന്ഡിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു. കെസി വേണുഗോപാൽ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, അടൂർ പ്രകാശ്, കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ, റോബർട്ട് ബ്രൂസ് എന്നീ എംപിമാര് അടക്കം നിരവധി യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
കൃത്യമായ ഇടപെടല് കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കി: വിമാനത്തിലെ മുഴുവന് യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരെന്ന് സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് എംപി ഫേസ് ബുക്കില് കുറിച്ചു. ക്യാപ്റ്റന് വെങ്കിടേഷിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടല് മറ്റൊരു വിമാനവുമായുള്ള കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കി. മാത്രമല്ല വിമാനം യാത്രക്കാരുമായി സുരക്ഷിതമായി ചെന്നൈയില് വിമാനത്താവളത്തില് ലാന്ഡ് ചെയ്തൂവെന്നും കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് കെസി വേണുഗോപാല്: വളരെ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് എയര് ഇന്ത്യ അടുത്തതെന്ന് കെസി വേണുഗോപാല് എക്സില് കുറിച്ചു. ഞാനും മറ്റ് എംപിമാരും നിരവധി യാത്രക്കാരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. വിമാനം വൈകി പറന്നുയര്ന്നത് മുതല് യാത്ര വളരെ ദുഷ്കരമായിരുന്നു. പറയുന്നയര്ന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമാനത്തില് തകരാറുണ്ടായത്. പിന്നാലെ വിമാനം ചെന്നെെയില് ഇറക്കുകയും ചെയ്തൂവെന്നും കെസി വേണുഗോപാല് കുറിച്ചു.
Air India flight AI 2455 from Trivandrum to Delhi - carrying myself, several MPs, and hundreds of passengers - came frighteningly close to tragedy today.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) August 10, 2025
What began as a delayed departure turned into a harrowing journey. Shortly after take-off, we were hit by unprecedented…
