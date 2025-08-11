Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ചെന്നൈയിലെ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ്; 'റണ്‍വേയില്‍ മറ്റ് വിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല', വിശദീകരണവുമായി എയര്‍ ഇന്ത്യ - AIR INDIA ON EMERGENCY LANDING

എഐസി 2455 വിമാനമാണ് ഇന്നലെ ചെന്നൈയില്‍ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ് നടത്തിയത്.

AIR INDIA AIR INDIA EMERGENCY LANDING എയര്‍ ഇന്ത്യ FLIGHT EMERGENCY LANDING IN CHENNAI
Air India. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 7:57 AM IST

1 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പറന്ന എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം ചെന്നൈയില്‍ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ് നടത്തിയതില്‍ വിശദീകരണവുമായി എയര്‍ ഇന്ത്യ. റണ്‍വേയില്‍ മറ്റ് വിമാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സംഭവിച്ചത് ഗോ എറൗണ്ട് ആണെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ തക്കതായ ഇടപെടലുകള്‍ നടത്താന്‍ പൈലറ്റുമാര്‍ സജ്ജരാണെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ വിശദീകരിച്ചു.

ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 10) രാത്രിയാണ് എഐസി 2455 വിമാനം ചെന്നൈയില്‍ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ് നടത്തിയത്. വിമാനത്തിന്‍റെ വെതര്‍ റഡാറിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ലാന്‍ഡിങ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 7.15ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പറന്നുയരേണ്ട വിമാനം അരമണിക്കൂര്‍ വൈകിയതാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്.

പറന്നുയര്‍ന്ന വിമാനം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ചെന്നൈയില്‍ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു. കെസി വേണുഗോപാൽ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, അടൂർ പ്രകാശ്, കെ.രാധാകൃഷ്‌ണൻ, റോബർട്ട് ബ്രൂസ് എന്നീ എംപിമാര്‍ അടക്കം നിരവധി യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

കൃത്യമായ ഇടപെടല്‍ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കി: വിമാനത്തിലെ മുഴുവന്‍ യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരെന്ന് സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്‌ എംപി ഫേസ് ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. ക്യാപ്‌റ്റന്‍ വെങ്കിടേഷിന്‍റെ കൃത്യമായ ഇടപെടല്‍ മറ്റൊരു വിമാനവുമായുള്ള കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കി. മാത്രമല്ല വിമാനം യാത്രക്കാരുമായി സുരക്ഷിതമായി ചെന്നൈയില്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ലാന്‍ഡ് ചെയ്‌തൂവെന്നും കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്‌ പറഞ്ഞു.

AIR INDIA AIR INDIA EMERGENCY LANDING എയര്‍ ഇന്ത്യ FLIGHT EMERGENCY LANDING IN CHENNAI
FB Post Of Kodikunnil Suresh MP (FB)

പ്രതികരിച്ച് കെസി വേണുഗോപാല്‍: വളരെ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ അടുത്തതെന്ന് കെസി വേണുഗോപാല്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. ഞാനും മറ്റ് എംപിമാരും നിരവധി യാത്രക്കാരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. വിമാനം വൈകി പറന്നുയര്‍ന്നത് മുതല്‍ യാത്ര വളരെ ദുഷ്‌കരമായിരുന്നു. പറയുന്നയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമാനത്തില്‍ തകരാറുണ്ടായത്. പിന്നാലെ വിമാനം ചെന്നെെയില്‍ ഇറക്കുകയും ചെയ്‌തൂവെന്നും കെസി വേണുഗോപാല്‍ കുറിച്ചു.

Also Read: തെളിവ് നല്‍കണം: 'വോട്ട് മോഷണം' ആരോപണത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് നോട്ടിസ്, രേഖയിലെ വിവരങ്ങള്‍ തെറ്റെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പറന്ന എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം ചെന്നൈയില്‍ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ് നടത്തിയതില്‍ വിശദീകരണവുമായി എയര്‍ ഇന്ത്യ. റണ്‍വേയില്‍ മറ്റ് വിമാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സംഭവിച്ചത് ഗോ എറൗണ്ട് ആണെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ തക്കതായ ഇടപെടലുകള്‍ നടത്താന്‍ പൈലറ്റുമാര്‍ സജ്ജരാണെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ വിശദീകരിച്ചു.

ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 10) രാത്രിയാണ് എഐസി 2455 വിമാനം ചെന്നൈയില്‍ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ് നടത്തിയത്. വിമാനത്തിന്‍റെ വെതര്‍ റഡാറിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ലാന്‍ഡിങ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 7.15ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പറന്നുയരേണ്ട വിമാനം അരമണിക്കൂര്‍ വൈകിയതാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്.

പറന്നുയര്‍ന്ന വിമാനം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ചെന്നൈയില്‍ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു. കെസി വേണുഗോപാൽ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, അടൂർ പ്രകാശ്, കെ.രാധാകൃഷ്‌ണൻ, റോബർട്ട് ബ്രൂസ് എന്നീ എംപിമാര്‍ അടക്കം നിരവധി യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

കൃത്യമായ ഇടപെടല്‍ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കി: വിമാനത്തിലെ മുഴുവന്‍ യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരെന്ന് സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്‌ എംപി ഫേസ് ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. ക്യാപ്‌റ്റന്‍ വെങ്കിടേഷിന്‍റെ കൃത്യമായ ഇടപെടല്‍ മറ്റൊരു വിമാനവുമായുള്ള കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കി. മാത്രമല്ല വിമാനം യാത്രക്കാരുമായി സുരക്ഷിതമായി ചെന്നൈയില്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ലാന്‍ഡ് ചെയ്‌തൂവെന്നും കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്‌ പറഞ്ഞു.

AIR INDIA AIR INDIA EMERGENCY LANDING എയര്‍ ഇന്ത്യ FLIGHT EMERGENCY LANDING IN CHENNAI
FB Post Of Kodikunnil Suresh MP (FB)

പ്രതികരിച്ച് കെസി വേണുഗോപാല്‍: വളരെ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ അടുത്തതെന്ന് കെസി വേണുഗോപാല്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. ഞാനും മറ്റ് എംപിമാരും നിരവധി യാത്രക്കാരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. വിമാനം വൈകി പറന്നുയര്‍ന്നത് മുതല്‍ യാത്ര വളരെ ദുഷ്‌കരമായിരുന്നു. പറയുന്നയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമാനത്തില്‍ തകരാറുണ്ടായത്. പിന്നാലെ വിമാനം ചെന്നെെയില്‍ ഇറക്കുകയും ചെയ്‌തൂവെന്നും കെസി വേണുഗോപാല്‍ കുറിച്ചു.

Also Read: തെളിവ് നല്‍കണം: 'വോട്ട് മോഷണം' ആരോപണത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് നോട്ടിസ്, രേഖയിലെ വിവരങ്ങള്‍ തെറ്റെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

For All Latest Updates

TAGGED:

AIR INDIAAIR INDIA EMERGENCY LANDINGഎയര്‍ ഇന്ത്യFLIGHT EMERGENCY LANDING IN CHENNAIAIR INDIA ON EMERGENCY LANDING

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.