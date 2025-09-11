ETV Bharat / state

'ഹൃദയപൂര്‍വം' ഐസക്ക് ജോര്‍ജ്, പുതുജീവനേകുക ആറു പേര്‍ക്ക്, കൊച്ചിയിലേക്ക് പറന്നെത്തിയ ഹൃദയം തുടിക്കുക അജിന്‍ ഏലിയാസില്‍

എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന 28കാരനായ അങ്കമാലി സ്വദേശി അജിൻ ഏലിയാസിനാണ് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത്.

ഐസക്ക് ജോര്‍ജ്, ഹൃദയവുമായി ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘം (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം: ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരനുള്ളില്‍ തുടിക്കാന്‍ മൂപ്പത്തിമൂന്നുകാരന്‍റെ ഹൃദയം പറന്നുയര്‍ന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നാണ് ഹൃദയവുമായി എയർ ആംബുലൻസ് വീണ്ടും പറന്നുയർന്നത്. ഉച്ചയ്‌ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് മണിയോടെയാണ് പ്രത്യേക എയർ ആംബുലൻസിൽ (ഹെലികോപ്റ്റർ) കൊച്ചിക്ക് പറന്നത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ള 33 വയസുകാരൻ കൊല്ലം സ്വദേശി ഐസക്കിന്‍റെ ഹൃദയവുമായാണ് ആംബുലൻസ് കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.

എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന 28കാരനായ അങ്കമാലി സ്വദേശി അജിൻ ഏലിയാസിനാണ് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ആംബുലൻസ് മാർഗം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ച ശേഷമായിരുന്നു എയർ ആംബുലൻസ് വഴി ഹൃദയം കൊച്ചിക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.

കൊച്ചി ഹയാത്തിലെ പാഡിലാണ് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ പറന്നിറങ്ങുക. ഇവിടെ നിന്നുമാകും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോവുക. കഴിഞ്ഞ ആറിനായിരുന്നു റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ ബൈക്കിടിച്ചു കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി ഐസക് ജോർജ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്.

കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഐസക് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് ഐസക്കിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ആറു അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഐസക്കിന്‍റെ കരളും വൃക്കയും കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

മറ്റൊരു വൃക്ക തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും ഹോർണിയ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണാശുപത്രിയിലേക്കും കൊണ്ടു പോകും. വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയിലെ ഹെലിപ്പാഡിൽ നിന്നാണ് എയർ ആംബുലൻസ് പറന്നുയർന്നത്. കൊച്ചി ലിസി ആശുപത്രിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ ഹൃദയം മാറ്റൽ ശാസ്ത്രക്രിയ നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ എയർ ആംബുലൻസാണ് ഹൃദയവുമായി കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.

മുൻപും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എയർ ആംബുലൻസ് മാർഗം അവയവംമാറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2020 മെയ് 9 ന് സമാനമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് ഹൃദയവുമായി എയർ ആംബുലൻസ് പറന്ന സംഭവം വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. അന്ന് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ മസ്‌തിഷ്‌കമരണം സംഭവിച്ച 50 വയസുള്ള ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി ലാലിയുടെ ഹൃദയമായിരുന്നു ദാനം ചെയ്തത്. സമാനമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത എയർ ആംബുലൻസിർ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അവയവ കൈമാറ്റം. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാവിലെ 11:45 ഓടെയാണ് എയർ ആംബുലൻസ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്തവളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നത്.

