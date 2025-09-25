എയിംസില് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നിലപാട് തള്ളി എം ടി രമേശ്; തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടെന്ന് ബിജെപി
കാസർകോട്: എയിംസിൽ സുരേഷ് ഗോപിയെ തള്ളി ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ്. കേരളത്തിൽ എയിംസ് വേണമെന്നാണ് ബിജെപി നിലപാട്. ഏത് ജില്ലയിൽ ആണെങ്കിലും സ്വാഗതം ചെയ്യും. തൃശൂരിലോ ആലപ്പുഴയിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നിലപാടിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല.
അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് ബിജെപിക്ക് ഇല്ലെന്നും എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു.
എയിംസ് കേരളത്തിനാണ് ആവശ്യം. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന അഭിപ്രായം ബിജെപിക്ക് ഇല്ല. കേരളത്തില് ആരോഗ്യരംഗത്ത് പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള ധാരളം പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. കേരള സര്ക്കാര് അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് നലിയ കുതിച്ചു കയറ്റമൊന്നും കേരളത്തിലില്ല. രോഗികള്ക്ക് ആശ്രയിക്കാന് സാധിക്കുന്ന ആശുപത്രികള് കുറവാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ചില ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങള് വന്നാല് അതിന് ജനങ്ങള്ക്ക് ആശ്രയിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങള് പൊതുവേ കേരളത്തില് കുറവാണ്. ജില്ലാ കമ്മറ്റികൾ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു.
സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിൻ്റെ എംപിയാണ്, കേരളത്തില്നിന്നുള്ള മന്ത്രിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ ന്യായീകരണം ഉണ്ടാകും അതില് തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്നും ആലപ്പുഴയില് എയിംസ് വേണമെന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പരാമര്ശത്തിന് മറുപടിയായി രമേശ് പറഞ്ഞു.
എയിംസ് തുടങ്ങാൻ യോഗ്യമായ പ്രദേശം ആലപ്പുഴയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വികസനത്തിൽ ഏറെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ എയിംസ് ആലപ്പുഴയിൽ വേണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് നിർബന്ധമായും തൃശൂരിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ്.
രാജ്യത്ത് 22 എയിംസുകൾ അനുവദിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അനുമതിയായിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ സർക്കാർ ഇതിനായി സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എയിംസ് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണെന്നും ഇക്കാര്യം ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബിജെപിയാണെന്നും ബിജെപി മേഖലാ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. കെ ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
ഇതു സംബന്ധിച്ച് അന്നത്തെ ജില്ലാ കലക്ടർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ബിജെപി ജില്ലാനേതൃത്വം നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ കാസർകോട് ജില്ലയെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് സർവകക്ഷി പ്രതിനിധിസംഘം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാസർകോട് ജില്ലയെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഒന്നു കൂടി പിണറായി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
