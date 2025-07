ETV Bharat / state

എഐ ടൂളുകൾക്ക് പോരായ്‌മകളുണ്ട്; കോടതി ഉത്തരവുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതി - HC GUIDELINES ON USE OF AI

വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാനും ഇടക്കാല ഉത്തരവുകള്‍ക്കും വിധിന്യായങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാനും എഐ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഉപയോഗിക്കുന്ന എഐ ടൂളുകളിന്മേല്‍ സമയബന്ധിത ഓഡിറ്റ് നടത്തണം. ജുഡീഷ്യല്‍ അക്കാദമിയും ഹൈക്കോടതിയും ജീവനക്കാര്‍ക്കായി പ്രായോഗിക പരിശീലനം നല്‍കണം. എഐ നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങളില്‍ പിഴവുകളുണ്ടെങ്കില്‍ അക്കാര്യം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് ജഡ്ജിയെയും ഹൈക്കോടതി ഐടി വിഭാഗത്തെയും അറിയിക്കണം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ. ജില്ലാ കോടതികൾ, കോടതി ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കാണ് ഈ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ബാധകം. Read Also: മാസപ്പടി കേസ്: വീണാ വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ 13 പേരെ കൂടി കക്ഷി ചേർക്കാൻ നിർദേശിച്ച് ഹൈക്കോടതി