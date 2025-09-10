അഗ്നിവീർ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഇന്ന് നെടുങ്കണ്ടത്ത്; 7 ജില്ലകളില് നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാര്ഥികളെത്തും
120 ആര്മി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കാണ് അഗ്നിവീർ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ചുമതല. ഏഴ് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 3102 ഉദ്യോഗാര്ഥികൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും.
Published : September 10, 2025 at 10:46 AM IST
ഇടുക്കി: അഗ്നിവീർ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 10) നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടക്കും. റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ഏഴ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നടക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളിലെ 3102 ഉദ്യോഗാര്ഥികളാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
120 ആര്മി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കാണ് നടത്തിപ്പ് ചുമതല. ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി എഡിഎം ഷൈജു ജേക്കബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സ്ഥലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തി. നെടുങ്കണ്ടം വൊക്കേഷണല് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലാണ് കരസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
നെടുങ്കണ്ടം, രാമക്കൽമേട് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായുള്ള താമസ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് കെഎസ്ആർടിസി അധിക സർവീസുകൾ നടത്തും. ആവശ്യമെങ്കിൽ കട്ടപ്പന -നെടുങ്കണ്ടം- രാമക്കൽമേട് സർവീസുകളും ഏർപ്പെടുത്തും.
പഞ്ചായത്ത്, പൊതുമരാമത്ത്, ആരോഗ്യം, പൊലീസ് തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് റാലി നടത്തുന്നത്. കുടുംബശ്രീയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന ഭക്ഷണശാലകളിൽ നിന്നും മിതമായ നിരക്കിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ നെടുങ്കണ്ടത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മിതമായ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്.
പൊലീസിനാണ് നഗരത്തിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ചുമതല. സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് 20 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പ് തല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജില്ലാ കലക്ടർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അഗ്നിവീർ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് റാലി: കേരളത്തിൽ അഗ്നിവീർ വിഭാഗത്തിലും കേന്ദ്ര/മേഖലാ വിഭാഗത്തിൽ കേരളം, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവർക്കായി 2025 ജൂൺ 30 മുതൽ ജൂലൈ 10 വരെ നടത്തിയ ഓൺലൈൻ പൊതു പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയ പുരുഷ അപേക്ഷകരാണ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുക.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾ അഗ്നിവീർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി, അഗ്നിവീർ ടെക്നിക്കൽ, അഗ്നിവീർ ക്ലർക്ക്/സ്റ്റോർ കീപ്പർ ടെക്നിക്കൽ, അഗ്നിവീർ ട്രേഡ്സ്മാൻ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും.
മത അധ്യാപകർ, കാറ്ററിങ്, ജൂനിയർ കമ്മിഷൻഡ് ഓഫിസർമാർ, ഹവിൽദാർ സർവേയർ ഓട്ടോ കാർട്ടോ, ഹവിൽദാർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള, കേരളത്തിലും കർണാടകയിലുമായി ഷോർട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികളും ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ഓൺലൈൻ പൊതു പ്രവേശന പരീക്ഷാ ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും ഉപയോഗിച്ച്, ജോയിൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്.
Also Read: സിയാച്ചിനിൽ ഹിമപാതം; മൂന്ന് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു, ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്