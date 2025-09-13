ETV Bharat / state

വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ മരണം: രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ സജീവമാകുന്നു; ജോസ് നെല്ലെടം സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ഒരാളിൽ നിന്നും അനർഹമായി ഒന്നും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും, മക്കളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്നതെന്നും ജോസ് നെല്ലെടം വിഡിയോയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്

Death of Wayanad Congress leader Jose Nelledam
ജോസ് നെല്ലെടം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്/വയനാട്: വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുള്ളൻകൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ജോസ് നെല്ലെടത്തിൻ്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു. മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ജോസ് നെല്ലെടം സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവം കൂടുതൽ ചർച്ചയായത്.

പുൽപ്പള്ളിയിലെ മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ് നേതാവായ കാനാട്ടുമല തങ്കച്ചനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയെന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് ജോസ് നെല്ലെടത്തിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രചരണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ഇതിൽ മനംനൊന്താണ് അദ്ദേഹം ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് സൂചന. പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ, തൻ്റെ നിരപരാധിത്വം ജോസ് നെല്ലെടം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പെരിക്കല്ലൂരിൽ മദ്യവും തോട്ടയും പിടിച്ച സംഭവത്തിൽ തെറ്റായ വിവരം ലഭിച്ചു. ഇത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തതു പോലെ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് ജോസ് പ്രതികരണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒരാളിൽ നിന്നും അനർഹമായി ഒന്നും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും, മക്കളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ജോസ് നെല്ലെടത്തിനെ വീടിന് സമീപത്തെ കുളത്തിനടുത്ത് അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജോസ് നെല്ലെടത്തിൻ്റെ മരണം വയനാട് കോൺഗ്രസിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ദുരൂഹമരണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണെന്ന് സിപിഎം ആരോപിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടെ അഞ്ചിലധികം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ വയനാട്ടിൽ ജീവനൊടുക്കിയത്. വിഭാഗീയതയും സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകളും ഈ മരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് സിപിഎം ഉയർത്തുന്ന പ്രധാന ആരോപണം.

വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ മരണം: രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ സജീവമാകുന്നു (ETV Bharat)

2015-ൽ മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് പി വി ജോൺ പാർട്ടി ഓഫീസിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് കാരണം പാർട്ടിയിലെ കാലുവാരിയെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നത്. 2023-ൽ പുൽപ്പള്ളി സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ മനംനൊന്ത് കേളക്കവല സ്വദേശി രാജേന്ദ്രൻ നായർ ജീവനൊടുക്കിയത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.

2024-ൽ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ട്രഷറർ എൻ എം വിജയനും മകനും മരിച്ച സംഭവത്തിൽ, ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തി എംഎൽഎ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ, ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് എൻ ഡി അപ്പച്ചൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ കേസുകളിലെല്ലാം ആരോപണവിധേയരായവർ ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് സിപിഎം ആരോപിക്കുന്നു.

ക്രിമിനലുകളുടെ പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് മാറിയെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖ് ആരോപിച്ചു. ജോസ് നെല്ലെടത്തിൻ്റെ മരണത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Also Read: നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന വന്യ ജീവികളെ കൊല്ലാന്‍ അനുമതി വേണം ;കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലുമായി കേരളം

For All Latest Updates

TAGGED:

JOSE NELLEDAMCONGRESSMULLANKOLLY GRAMA PANCHAYATLOCAL DISPUTES CONTROVERSYCONTROVERSIES JOSE NELLEDAM DEATH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പേരിനുപോലും പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതുവരെ കുലുങ്ങാത്ത ഇടതുകോട്ടയായി കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്

ബെവ്കോയ്ക്ക് 'പണി ' കൊടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് 'സ്പോട്ട് റിട്ടേൺ '

ബിദുല എത്തി, സർക്കാർ കലണ്ടറിൽ; ഒപ്പമുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി

നേതാക്കളില്ലാതെ സംഘടിക്കുന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍; ജനാധിപത്യഭാവിക്ക് ഭീഷണിയോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.