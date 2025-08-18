എറണാകുളം: കൊച്ചി- ന്യൂഡൽഹി എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ആശങ്കകൾക്കൊടുവിൽ ന്യൂഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി പറന്നിറങ്ങിയതായി റിപ്പോര്ട്ട്. എഞ്ചിൻ തകരാറിനെ തുടർന്ന് യാത്ര താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച എയർ ഇന്ത്യയിലെ യാത്രക്കാരെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചതായി കൊച്ചി വിമാനത്താവള (സിയാൽ) വക്താവ് പറഞ്ഞു.
ഞായറാഴ്ച രാത്രി 10.34 ന് പുറപ്പെടേണ്ട എയർ ഇന്ത്യ എഐ 504 വിമാനം തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.44 നാണ് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. സാങ്കേതിക തകരാറുമൂലം യാത്ര താത്കാലികമായി എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൻ്റെ സർവീസ് താത്കാലികമായി നിർത്തി വച്ചെന്ന് കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് (സിയാൽ) വക്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതിനിടെ റൺവേയിൽ നിന്ന് വിമാനം തെന്നിമാറിയെന്ന് എംപിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഹൈബി ഈഡൻ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. അസാധാരണമാം വിധം വിമാനത്തിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നുവെന്ന് കുറിച്ചു. റൺവെയിൽ നിന്ന് വിമാനം തെന്നിമാറിയതായി തോന്നുന്നുവെന്നും ഇതു വരെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്. എഞ്ചിൻ തകരാർ സ്ഥിരീകരിച്ചെന്നും വിമാനം റൺവെയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറിയിട്ടില്ലെന്നും പിന്നാലെ സിയാൽ വ്യക്തമാക്കി.
എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ യാത്രക്കാരെ ആശങ്കാകുലരാക്കുന്നുണ്ട്. കാലഹരണപ്പെട്ട വിമാന സര്വീസ് സംവിധാനമാണ് രാജ്യത്ത് തുടരുന്നതെന്ന് കെ രാധാകൃഷ്ണന് എംപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 10-ന് രാത്രിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പറന്നുയര്ന്ന എയര് ഇന്ത്യ 2455 വിമാനം ചെന്നൈയില് അടിയന്തര ലാന്ഡിങ് നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കെ. രാധാകൃഷ്ണന് എംപി.
ഈ വര്ഷം ജൂൺ 12-നായിരുന്നു എയർ ഇന്ത്യയുടെ AI171 വിമാനം തകർന്ന് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടം ഉണ്ടായത്. വിമാനം പറന്നുയർന്നതിന് പിന്നാലെ തകർന്നുവീഴുകയും അപകടത്തിൽ 274 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല. നിലവില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എയര് ഇന്ത്യ അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികള് ഉണര്ന്നു പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളും സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നല്കണമെന്നും വ്യോമയാന വകുപ്പ് സുരക്ഷ അധികൃതര്
ALSO READ: വിമാന യാത്രകള് ഇനിയും ഭയക്കണോ? എയർ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയത് നൂറോളം സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ