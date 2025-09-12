ETV Bharat / state

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് വിധി വൈകുന്നതിൽ അസംതൃപ്‌തയെന്ന് അഭിഭാഷക ടി ബി മിനി; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസ് നിലനില്‍ക്കില്ല

ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ ഇരകളായ സ്ത്രീകൾ മൊഴി നൽകാതെ കേസ് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ല. അല്ലങ്കിൽ ഇരയായ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത ബന്ധുക്കളെങ്കിലും പരാതി നൽകണം

Advocate T B Mini about actress assault case, Rahul Mamkootathil rape case
അഡ്വ. ടി ബി മിനി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2025 at 3:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

പര്‍വീസ് കെ

എറണാകുളം: നടൻ ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതിയായ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയായിട്ടും വിധി പറയാൻ വൈകുന്നതിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക അഡ്വ. ടി ബി മിനി. വാദം പൂർത്തിയായി അഞ്ച് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും വിധി പറയാൻ വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും മിനി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ മാസം 23-ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് അതിജീവിതയോട് ചോദിച്ചത്. നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് മരണം വരെ പോരാടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അതിജീവിത അറിയിച്ചതിനാലാണ് കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്. ഇത് അതിജീവിതയുടെ സത്യസന്ധമായ നിലപാടാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

പരാതിക്കാർ ഇല്ലാത്ത കേസ് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും?


യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലനെതിരായി പൊലീസ് സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് നിലനിൽക്കില്ലന്ന് അഡ്വ. ടി ബി മിനി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ ഇരകളായ സ്ത്രീകൾ മൊഴി നൽകാതെ കേസ് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ല. അല്ലങ്കിൽ ഇരയായ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത ബന്ധുക്കളെങ്കിലും പരാതി നൽകണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഈ കേസിൽ ആരോപണമുന്നയിച്ച സ്ത്രീകൾ പരാതി നൽകാൻ തയ്യാറായാൽ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകും. അതേസമയം പരാതി ഉന്നയിച്ചവർ മൊഴി നൽകാൻ തയ്യാറായില്ലങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. രാഹുലെനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടായിരിക്കാം. അത് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ളവരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്.


ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ സാഹചര്യമാണുണ്ടായത്. ഹേമ കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ മൊഴി നൽകിയവർതന്നെ കേസ് നൽകാൻ താല്‍പര്യമില്ലന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലെ ലൈംഗിക ചൂഷണം നടന്നുവെന്ന നടിമാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് താനാണ് കേസ് കൊടുത്തത്.

എന്നാൽ ആരോപണമുന്നയിച്ചവരിൽ നിന്നുതന്നെ പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല. സത്യ സന്ധമായി പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നവർ പരാതിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പരാതിക്കാരി ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. രാഷ്ട്രീയ താല്‍പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് ആരോപണമുന്നയിക്കുന്ന പ്രവണതയെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സ്ത്രീ സുരക്ഷയുറപ്പാക്കാനുള്ള നിയമങ്ങളെ തന്നെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും അഡ്വ. ടി ബി മിനി പറഞ്ഞു.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്

2017 ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിനാണ് അങ്കമാലിക്ക് അടുത്ത് വെച്ച് നടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നത്. തൃശൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന യുവ നടിയെ കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി അതിക്രമവേളയിൽ തന്നെ ഇതൊരു ക്വട്ടേഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ സംഭവം തന്നെ ഗൂഢാലോചനയിലേക്കുള്ള സൂചനയായിരുന്നു.

നടിയുമായി ശത്രുതയിലായിരുന്ന നടൻ ദിലീപിന് നേരെ അന്നുതന്നെ സംശയമുയർന്നിരുന്നു. പിന്നീട് പൾസർ സുനി ജയിലിൽ നിന്ന് ദിലീപിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചത് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായി. ഇതേ തുടർന്നാണ് നടൻ ദിലീപിനെ ആലുവ പൊലീസ് ക്ലബിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തി പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തത്. തുടർന്ന് 2017 ജൂലൈ പത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 85 ദിവസത്തെ ജയിൽ വാസത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു അന്ന് ദിലീപിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പിന്നീട് ഈ കേസിൽ അസാധാരണമായ നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രതിയായ ദിലീപ് 57 തവണയാണ് വിവിധ ഹർജികളുമായി വിവിധ കോടതികളെ സമീപിച്ചത്. വിചാരാണ നടപടികൾ വൈകുന്നതിന് ഇതൊരു കാരണമായിരുന്നു.
സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക്ക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന പി സുരേശൻ രാജി വെക്കുകയും അഡ്വക്കറ്റ് അനിൽ കുമാർ പുതിയ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ചുമതലയേല്‍ക്കുകയുമുണ്ടായി. താമസിയാതെ അനിൽ കുമാറും രാജിവെച്ചതോടെ അജ കുമാറാണ് നിലവിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ തുടർന്ന് ദിലീപ്, സഹോദരൻ അനൂപ് ഉൾപ്പെടെ ആറ് പ്രതികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് പുതിയൊരു കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. എട്ട് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും അസാധാരണമായ കേസായി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് തുടരുകയാണ്.

Also Read: വെല്ലുവിളികള്‍ ഏറ്റെടുത്തും സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയും സർക്കാർ മുന്നോട്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; കേരള അർബൻ കോൺക്ലേവിന് തുടക്കം

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTRESS ASSAULT CASEACTOR DILEEPADVOCATE T B MINIRAHUL MAMKOOTATHILT B MINI ABOUT ACTRESS ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പേരിനുപോലും പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതുവരെ കുലുങ്ങാത്ത ഇടതുകോട്ടയായി കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്

ബെവ്കോയ്ക്ക് 'പണി ' കൊടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് 'സ്പോട്ട് റിട്ടേൺ '

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിൻ്റെ കലണ്ടറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം കോഴിക്കോടുകാരി; കളിമണ്ണിനെ പ്രണയിച്ച് ബിദുല നേടിയത് മോദിയുടെ അഭിനന്ദനവും

നേതാക്കളില്ലാതെ സംഘടിക്കുന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍; ജനാധിപത്യഭാവിക്ക് ഭീഷണിയോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.