കണ്ണൂർ: എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന ഭാര്യ കെ മഞ്ജുഷയുടെ ആവശ്യം എതിർത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡൻ്റും കേസിലെ കുറ്റാരോപിതയുമായ പിപി ദിവ്യ. കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 23-ലേക്ക് മാറ്റി.
നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലിസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ പാളിച്ചകളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മഞ്ജുഷ കണ്ണൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിൽ ദിവ്യയുടെ നിരപരാധിത്വം വെളിവായതുകൊണ്ടാണ് ഹർജിയെന്നായിരുന്നു ദിവ്യയുടെ അഭിഭാഷകൻ്റെ വാദം.
പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ സാക്ഷിമൊഴികൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമം. ഈ ഹർജി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി. നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന മഞ്ജുഷയുടെ ഹർജി തള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊലിസും റിപ്പോർട്ട് നൽകി.
പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്
കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയും പ്രതി കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതാണ്. കേസന്വേഷണം സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളിയതാണ്. അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിലാണെന്ന് അന്ന് കോടതികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ നിയമപരമായും വസ്തുതാപരമായും നിലനിൽക്കാത്ത ഹർജി തള്ളിക്കളയണമെന്നാണ് കണ്ണൂർ ടൗൺ പൊലിസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.
മഞ്ജുഷയുടെ വാദങ്ങൾ
പൊലീസ് നൽകിയ അവസാന റിപ്പോർട്ടിൽ പല രേഖകളും സാക്ഷിമൊഴികളും തെളിവുകളും മറച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ പ്രതിയും സിപിഎം നേതാവും കൂടിയായ പിപി ദിവ്യയെ സഹായിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് പലതും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷപാതപരമായാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതുകൊണ്ട് തുടരന്വേഷണത്തിന് നിർദേശം നൽകണം.
പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ (എസ്ഐടി) അന്വേഷണം തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല. കുടുംബം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ അന്വേഷിച്ചില്ല. പെട്രോൾ പമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിനാമി ഇടപാടുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങിയില്ല. ആരോ എഴുതിയ തിരക്കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരുന്നു എസ്ഐടി അന്വേഷണം. ദിവ്യയുടെയും പ്രശാന്തൻ്റെയും ഫോൺ കോൾ രേഖകളും ചാറ്റുകളും പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ദിവ്യയുടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ചാറ്റുകൾ വീണ്ടെടുക്കണം. പ്രതിയുടെ ഫോൺ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം.
നവീൻ ബാബു കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മിഷണറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. കലക്ടറുടെ മൊഴിയിലും വൈരുധ്യമുണ്ട്. എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ടിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഗൂഢാലോചന അടക്കം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പുതിയ അന്വേഷണം വേണം. എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഡ്വ. ജോൺ എഫ് റാൽഫ് മുഖേനയാണ് പുതിയ ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
