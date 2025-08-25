എറണാകുളം: അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള വിജിലൻസ് കോടതി വിധി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എഡിജിപി എംആർ അജിത് കുമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ച ക്ലീൻ ചിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതെയാണ് കീഴ്ക്കോടതിയുടെ നടപടിയെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. അജിത് കുമാറിനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കേസ് നിലനിൽക്കുമെന്നായിരുന്നു വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
അജിത് കുമാറിൻ്റെ ഹർജിയിലെ വാദങ്ങൾ
വിജിലൻസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കിയ കീഴ്ക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് എംആർ അജിത് കുമാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. ഒരു എംഎൽഎ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ പൊതു ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോടതിയിൽ പരാതിയായി എത്തിയതെന്നും, ഈ പരാതിക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായ മറ്റ് തെളിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടും കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവും
പിവി അൻവറിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സർക്കാർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ, വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ അജിത് കുമാറിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി. ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കാതെ കീഴ്ക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. അജിത് കുമാർ വസ്തു വാങ്ങാനായി ഉപയോഗിച്ച പണം എവിടെനിന്ന് വന്നുവെന്നും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനവും സ്വത്തും തമ്മിൽ ആനുപാതികമാണോ എന്നും വിജിലൻസ് പരിശോധിച്ചില്ലെന്ന് കീഴ്ക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിജിലൻസ് മാനുവൽ അനുസരിച്ചായിരുന്നില്ല അന്വേഷണമെന്നും കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് എംആർ അജിത് കുമാറിൻ്റെ ആവശ്യം. തിരുവനന്തപുരത്തെ കവടിയാറിലുള്ള ആഡംബര വീട് ഉൾപ്പെടെ അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ചെന്നാണ് അജിത് കുമാറിനെതിരായ കേസ്.
അജിത് കുമാറിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം 2018ൽ
പിവി അൻവർ 2018ലാണ് എംആർ അജിത് കുമാറിനെതിരെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അജിത് കുമാർ സർവീസിലിരിക്കെ വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. അൻവറിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി.
ഇതിനുശേഷമാണ് വിജിലൻസ് അജിത് കുമാറിന് അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി പരിശോധിച്ച കീഴ്ക്കോടതി, വിജിലൻസ് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെയാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്നും, അതിനാൽ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. ഈ കണ്ടെത്തലുകളാണ് അജിത് കുമാറിനെ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് അഴിമതി കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Also Read:- രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത് കോണ്ഗ്രസ്, എംഎല്എയായി തുടരും