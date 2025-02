ETV Bharat / state

'കേരളത്തിൽ 30,000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തും'; വമ്പന്‍ പ്രഖ്യാപനവുമായി കരണ്‍ അദാനി - ADANI GROUP TO INVEST IN KERALA

Karan Adani with Kerala CM And Minister of Industries ( ETV Bharat )