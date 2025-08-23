കൊച്ചി: കളമശേരിയിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്ക് ശിലാസ്ഥാപനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു. കേരള വ്യാവസായിക ചരിത്രത്തിലെ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പായി ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്ക് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചു. വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ് കേരള ഗ്ലോബൽ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി 70 ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് സ്ഥാപനം നിർമിക്കുന്നത്. 600 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ പ്രാരംഭ നിക്ഷേപത്തിൽ പദ്ധതി ഒരുങ്ങും.
13 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പാർക്കിൻ്റെ വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി സംയോജിത ലോജിസ്റ്റിക്സ് സൗകര്യങ്ങളും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള വ്യവസായ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്ന് അദാനി പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഡയറക്ടർ അശ്വിനി ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മേഖലയിൽ പുതിയ ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഗതാഗതച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുക, ഇ-കൊമേഴ്സ്, എഫ്.എം.സി.ജി., ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ, റീട്ടെയിൽ എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
1500ലധികം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിഗമനം. പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിത്തം ഉപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹബ്ബുകൾ വിപണിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും വ്യാപാര വികസനത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം, തിരുവനന്തപുരം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം എന്നിവയുടെ വികസനത്തിനായി 30000 കോടി രൂപയാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് എംഡി കരൺ അദാനി ഇൻവെസ്റ്റ് കേരള നിക്ഷേപക സംഗമത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 94 നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിർമാണം ഇതിനോടകം തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഗൗതം അദാനി എന്ന കോടീശ്വരൻ
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത കോടീശ്വരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഗൗതം അദാനി. വിവാദങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയാത്ത അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയും എന്നും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ്. 2025 മാര്ച്ച് 31 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് മാത്രം അദാനിയുടെ പ്രതിഫലം 10.41 കോടി രൂപയാണ്. നിര്മ്മാണം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
5 ജി സേവനം നൽകാനായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വാങ്ങിയ ടെലികോം സ്പെക്ട്രം പിന്നീട് എയർടെൽ അത് ഏറ്റെടുത്തു. 2022ൽ സ്പെക്ട്രം ലേലത്തിൽ 212 കോടി രൂപയുടെ സ്പെക്ട്രമാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വാങ്ങിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിവാദങ്ങൾ കത്തിപ്പടർന്നത്. വിവാദങ്ങൾ കെട്ടഴിഞ്ഞതോടെ കേരളത്തിലും വ്യാവസായിക സാന്നിധ്യമറിയിക്കാനായി പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
