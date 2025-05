ETV Bharat / state

വിപിനെതിരെ നടിമാര്‍ പരാതി പറഞ്ഞു, തല്ലിയിട്ടില്ല, ടൊവിനോയുമായി അടുത്ത സൗഹൃദം; വിശദീകരണവുമായി ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ - ACTOR UNNI MUKUNDAN

വിപിനെ ഫ്ളാറ്റില്‍ കണ്ടു തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് നരിവേട്ട എന്ന സിനിമയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾ വഷളായതായി മനസിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഇമോഷനൽ ട്രോമയിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്. ഒരു മാധ്യമത്തിൽ തനിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ ഓഡിയോ കെട്ടിച്ചമച്ചതാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ആരോപിച്ചു. വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു. വിപിൻ കാരണം ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സിനിമയിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്‍റെ പിന്തുണ ജനങ്ങളാണെന്നും തനിക്ക് ലോബിയോ ഗോഡ് ഫാദറോ ഇല്ലെന്നും ഉണ്ണി പറഞ്ഞു. എല്ലാവർഷവും തനിക്കെതിരെ ഇവിടെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുകയാണ്, മറുപടി പറഞ്ഞു മടുത്തു എന്നും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. ആരോ തന്നെ തകർക്കാൻ തിരക്കഥ എഴുതുകയാണ്. മേപ്പടിയാൻ സിനിമ സംഘം ഫണ്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തി. എന്‍റെ വീട് പണയപ്പെടുത്തിയാണ് ആ സിനിമ ചെയ്തത്. സേവാഭാരതിയുടെ ആംബുലൻസ് കാണിച്ചാൽ ഇത് സംഘം സിനിമ ആകുമോ. എസ്‌ഡിപിഐയുടെ ആംബുലൻസ് കാണിക്കുന്ന എത്രയോ സിനിമകൾ ഉണ്ട്. ആ സിനിമകളെ മുസ്ലിം ഫണ്ട് ആണെന്ന് പറയുമോ. ജയ് ഗണേഷ് എന്ന സിനിമ വന്നപ്പോൾ പ്രൊപ്പഗണ്ട സിനിമ എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. മാർക്കോ വന്നപ്പോൾ ആ സിനിമ കാരണമാണ് കേരളത്തിൽ വയലൻസ് കൂടുന്നത് എന്നു പറയുന്നു. എല്ലാ സിനിമകൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നും ഉണ്ണി പറഞ്ഞു.

