എറണാകുളം: യുവജന നേതാവും നിലവില് ജനപ്രതിനിധിയുമായ ഒരാളില് നിന്ന് തനിക്ക് മോശം അനുഭവങ്ങളുണ്ടായെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി യുവനടി റിനി ആന് ജോര്ജ്. തന്നെ നേരില് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നേതാവ് സോഷ്യല് മീഡിയ വഴി നിരന്തരം അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങള് അയച്ചെന്നും, ഫൈവ് സ്റ്റാര് ഹോട്ടലില് മുറിയെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിച്ചെന്നും അവര് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇതേത്തുടര്ന്ന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് അടക്കം രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങള് ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
മൂന്നര വര്ഷം മുന്പാണ് മോശം അനുഭവങ്ങള് ആരംഭിച്ചത്. അത്തരമൊരു ആളില്നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മുന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക കൂടിയായ റിനി വ്യക്തമാക്കി. താന് അപ്പോള്ത്തന്നെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചതിനാല് കുറച്ചുനാളത്തേക്ക് ശല്യം ഉണ്ടായില്ല. എന്നാല് പിന്നീട് ഇത് വീണ്ടും ആവര്ത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഇത് തന്നെ ഞെട്ടിച്ചെന്നും റിനി പറഞ്ഞു.
'ഇങ്ങനെയാകരുത്, വളര്ന്നു വരുന്ന ഒരു യുവനേതാവാണ്, സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകേണ്ട ആളാണ്' എന്ന് താന് തുടക്കത്തില് ഉപദേശിച്ചിരുന്നുവെന്നും റിനി വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാല് അതിനു മറുപടിയായി, 'വലിയ സ്ത്രീ പീഡനക്കേസിലൊക്കെ പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു' എന്നാണ് ആ നേതാവ് പരിഹസിച്ചത്. ചാനല് ചര്ച്ചകളിലും സമരമുഖങ്ങളിലും സ്ഥിരം കാണുന്ന നേതാവാണിത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ധാര്മികതയുണ്ടെങ്കില് ഇത്തരക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാന് തയ്യാറാകണമെന്നും റിനി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ വിഷയങ്ങള് പാര്ട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും, 'പരിഹരിക്കാം, വിഷമിക്കേണ്ട' എന്നായിരുന്നു ലഭിച്ച മറുപടിയെന്നും റിനി പറഞ്ഞു. എന്നാല് അതിനു ശേഷമാണ് ഈ നേതാവിന് കൂടുതല് സ്ഥാനമാനങ്ങള് ലഭിച്ചത്. ഇത് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു.
താന് ഈ വിഷയം കാര്യമായി എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കില് പോലും, അടുത്തിടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ഈ നേതാവിനെക്കുറിച്ച് വന്ന ആരോപണങ്ങള് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇയാളില് നിന്ന് പല സ്ത്രീകള്ക്കും ദുരനുഭവങ്ങളുണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന് തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് താന് ഇപ്പോള് തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നതെന്നും റിനി വ്യക്തമാക്കി. ഒട്ടേറെ പേര് സമാനമായ ദുരനുഭവങ്ങള് നേരിട്ടതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാലാണ് ഇത്രയെങ്കിലും തുറന്നുപറയാന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് റിനി പറഞ്ഞു.
പീഡനം നേരിട്ട വേറെയും പെണ്കുട്ടികളുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ നേതാക്കളോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല. പുറത്ത് പരാതിപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള് പോയി പറയാനായിരുന്നു നേതാവിന്റെ മറുപടി. 'വു കെയേഴ്സ്' എന്നാണ് നേതാവിന്റെ മനോഭാവം എന്നും, ഇപ്പോള് പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ഇനി അക്കാര്യം ആലോചിക്കുമെന്നും റിനി പറഞ്ഞു. നേതാവിന്റെ ഭാര്യമാര്ക്കും പെണ്മക്കള്ക്കും വരെ ദുരനുഭവമുണ്ടായി. തുറന്നു പറയാന് മടിയുള്ള നിരവധി പേരുണ്ട്.
അവരെല്ലാം മുന്നോട്ട് വരണം. ഒരുപാട് പേര്ക്ക് ശല്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ നേതാവ്. എന്നിട്ടും അയാള്ക്ക് കൂടുതല് സ്ഥാനമാനങ്ങള് ലഭിച്ചു. പാര്ട്ടി അയാളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അച്ഛനെപോലെയാണ്. നേതാവിന്റെ പേര് പറയാത്തത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തില് ഉള്ളവരുമായുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ടാണെന്നും റിനി പറഞ്ഞു. പല വിഗ്രഹങ്ങളും ഉടഞ്ഞു. നേതാവ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് ആ പാര്ട്ടി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നും റിനി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.