എറണാകുളം: യുവ നേതാവിനെതിരായ പരാതിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായി പുതുമുഖ നടി റിനി ആൻ ജോർജ്. തനിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നത്. വേണ്ടി വന്നാൽ യുവ നേതാവിൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ മടിക്കില്ലെന്നും നടി റിനി ആൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു.
താൻ നേരിട്ടതിന് സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട നിരവധി പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും നടി റിനി ആൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു. ഇവരെല്ലാം പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ രംഗത്ത് വരാൻ തയ്യാറാവണം. തൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല. ഈ വിഷയം പല നേതാക്കളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ഇപ്പോൾ തയ്യാറല്ലെന്നും റിനി ആൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു.
തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായോ ഉന്നയിച്ചതല്ല. യുവ നേതാവിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താൻ ആരോപണമുന്നയിച്ച നേതാവിൻ്റെ പാർട്ടി തന്നെ അയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് റിനി പറഞ്ഞു.
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. താൻ ആർക്കെതിരെയാണ് രംഗത്തുവന്നതെന്നും അയാൾ എത്രമാത്രം ശക്തനാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെന്നും റിനി വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ സമയം ആവശ്യമാണ്. താൻ ആരോപണമുന്നയിച്ചത് ആർക്കെതിരെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർബന്ധിക്കരുതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
യുവജന നേതാവും നിലവില് ജനപ്രതിനിധിയുമായ ഒരാളില് നിന്ന് തനിക്ക് മോശം അനുഭവങ്ങളുണ്ടായെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു പുതുമുഖ നടി റിനി ആന് ജോര്ജ് രംഗത്തെത്തിയത്. തന്നെ നേരില് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നേതാവ് സോഷ്യല് മീഡിയ വഴി നിരന്തരം അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങള് അയച്ചെന്നും ഫൈവ് സ്റ്റാര് ഹോട്ടലില് മുറിയെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിച്ചെന്നും അവര് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
മൂന്നര വര്ഷം മുമ്പാണ് മോശം അനുഭവങ്ങള് നേരിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അത്തരമൊരു ആളില്നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മുന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക കൂടിയായ റിനി വ്യക്തമാക്കി. താന് അപ്പോള്ത്തന്നെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചതിനാല് കുറച്ചുനാളത്തേക്ക് ശല്യം ഉണ്ടായില്ല. എന്നാല് പിന്നീട് ഇത് വീണ്ടും ആവര്ത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഇത് തന്നെ ഞെട്ടിച്ചെന്നും റിനി പറഞ്ഞു.
'ഇങ്ങനെയാകരുത്, വളര്ന്ന് വരുന്ന ഒരു യുവനേതാവാണ്, സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകേണ്ട ആളാണ്' എന്ന് താന് തുടക്കത്തില് ഉപദേശിച്ചിരുന്നുവെന്നും റിനി വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാല് അതിന് മറുപടിയായി, 'വലിയ സ്ത്രീ പീഡനക്കേസിലൊക്കെപെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു' എന്നാണ് ആ നേതാവ് പരിഹസിച്ചത്.
ചാനല് ചര്ച്ചകളിലും സമരമുഖങ്ങളിലും സ്ഥിരം കാണുന്ന നേതാവാണിത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ധാര്മികതയുണ്ടെങ്കില് ഇത്തരക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാന് തയ്യാറാകണമെന്നും റിനി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങള് പാര്ട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും 'പരിഹരിക്കാം, വിഷമിക്കേണ്ട' എന്നായിരുന്നു ലഭിച്ച മറുപടിയെന്നും റിനി പറഞ്ഞു.
എന്നാല് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ നേതാവിന് കൂടുതല് സ്ഥാനമാനങ്ങള് ലഭിച്ചത്. ഇത് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു. താന് ഈ വിഷയം കാര്യമായി എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കില് പോലും അടുത്തിടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ഈ നേതാവിനെക്കുറിച്ച് വന്ന ആരോപണങ്ങള് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇയാളില് നിന്ന് പല സ്ത്രീകള്ക്കും ദുരനുഭവങ്ങളുണ്ടായെന്ന് മനസിലാക്കിയത്.
ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന് തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് താന് ഇപ്പോള് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും റിനി വ്യക്തമാക്കി. ഒട്ടേറെ പേര് സമാനമായ ദുരനുഭവങ്ങള് നേരിട്ടതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാലാണ് ഇത്രയെങ്കിലും തുറന്നുപറയാന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് റിനി പറഞ്ഞു.
