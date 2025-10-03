'കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകള് നടത്തിയാൽ താങ്ങില്ല'; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ വീണ്ടും റിനി ആൻ ജോർജ്
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെയുള്ള തുറന്നുപറച്ചിലുകള്ക്ക് പിന്നാലെ സൈബർ ആക്രമണം. തന്നെ കുറിച്ച് ഇല്ലാ കഥകള് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് നടി റിനി ആൻ ജോർജ്. കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകള് നടത്തിയാൽ താങ്ങില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.
Published : October 3, 2025 at 3:04 PM IST
എറണാകുളം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി പരാതി ഉന്നയിച്ച പുതുമുഖ നടി റിനി ആൻ ജോർജ്. തന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനും ആരോപണ വിധേയരായ ആളുകളെ വെള്ളപൂശാനുമാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ തനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് റിനി പറഞ്ഞു. അത്തരം വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്നും അത് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പറവൂരിലെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. സൈബർ അധിക്ഷേപത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പ്രതികരണം. സിപിഎം പറവൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പെൺ പ്രതിരോധം എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് അല്ലെന്നും തന്നെ ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
"തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്ത്രീ പ്രക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ്. വർഗീയതയ്ക്കും പിന്തിരിപ്പൻ നിലപാടുകൾക്കുമെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണത്. തൻ്റെ സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാട് പറയാൻ സിപിഎം ആണ് വേദി ഒരുക്കിയത്. ഇത് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും സംഘടനയാണെങ്കിലും തന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവിടെ പോകാനും സംസാരിക്കാനും തയ്യാറാണ്. താൻ മുമ്പും ഇപ്പോഴും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അംഗമല്ല" അവർ പറഞ്ഞു.
"പറവൂരിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സബർമതി കലാകേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിൽ ഇഎംഎസ് പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കലാകാരിയെന്ന നിലയിൽ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പറവൂരിൽ സിപിഎം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിനെ വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള പെൺ പ്രതിരോധം എന്ന നിലയിലാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്.
അതിനാലാണ് താൻ അവിടെ പോവുകയും തൻ്റെ സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാട് വിശദീകരിക്കുകകയും ചെയ്തത്. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അനുകൂലമായോ എതിർത്തോ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. താൻ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്നുള്ള സാങ്കല്പിക കഥകൾ സൃഷ്ടിച്ച് വിടുകയാണ്. താൻ സിപിഎമ്മുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കുന്നവർ അത് തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെ സിപിഎം ആക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ഉള്ളത്. താൻ ഇതുവരെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ വ്യക്തിയുടേയോ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല" അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു
എന്നിട്ടും സൈബർ അറ്റാക്ക് നേരിടുകയാണെന്നും ഇല്ലാത്ത കഥകൾ മെനഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ, പ്രസ്ഥാനത്തെയും അതിലുള്ള നല്ല മനുഷ്യരെയും ഓർത്താണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ വേണമെങ്കിൽ തനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. തനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും തനിക്കെതിരെയുള്ള സൈബർ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും റിനി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ഷൈലജ ടീച്ചർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
