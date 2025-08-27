ETV Bharat / state

ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ച കേസ്: നടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു

കേസ് ഓണാവധിക്കുശേഷം സെപ്റ്റംബർ 17-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് ലക്ഷ്മി മേനോൻ വാദിച്ചു.

Lakshmi Menon case Kidnapping assault complaint Kerala High Court stay Ernakulam police investigation
High Court Stays Arrest of Actress Lakshmi Menon in Kidnapping Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 10:35 PM IST

എറണാകുളം: ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ച കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന നടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി താത്കാലികമായി തടഞ്ഞു. ലക്ഷ്മി നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ ഈ നടപടി. കേസ് വിശദമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനായി സെപ്റ്റംബർ 17-ലേക്ക് മാറ്റി.

ഓഗസ്റ്റ് 24 ഞായറാഴ്ച രാത്രി എറണാകുളം നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വെലോസിറ്റി ബാറിൽ വച്ചാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ഐടി ജീവനക്കാരൻ്റെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തായ്‌ലൻഡ് യുവതിയോട് ലക്ഷ്മി മേനോൻ്റെ സംഘാംഗങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം സംസാരിച്ചത് തർക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചെന്നാണ് പരാതി.

ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മിഥുൻ, അനീഷ്, സോനമോൾ എന്നിവരെ പൊലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. രാത്രി 11.45ന് നോർത്ത് പാലത്തിൽവെച്ച് പരാതിക്കാരൻ്റെ കാർ തടഞ്ഞ് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ കയറ്റി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് ലക്ഷ്മിയുടെ കൂട്ടാളികൾ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

അവശനിലയിലായ യുവാവിനെ പിന്നീട് പറവൂർ കവലയിൽ ഇറക്കിവിട്ടു. അതേസമയം, അറസ്റ്റിലായ സോനമോൾ ഐടി ജീവനക്കാരൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെ ബിയർ കുപ്പി എറിഞ്ഞ് പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരാതിയിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ലക്ഷ്മി ആലുവയിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് മർദനം നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചന.

തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളാണെന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ലക്ഷ്മി മേനോൻ വാദിച്ചു. പരാതിക്കാരനായ ഐടി ജീവനക്കാരൻ ബാറിൽവെച്ച് തന്നെ ലൈംഗികമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. കാറിൽ പിന്തുടർന്ന് ബിയർ കുപ്പികൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ലക്ഷ്മി ആരോപിച്ചു.

മലയാളം, തമിഴ് സിനിമകളിൽ സജീവമായിരുന്ന ലക്ഷ്മി മേനോൻ 'ചന്ദ്രമുഖി 2' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അഭിനയരംഗത്തേക്ക് തിരികെയെത്തിയത്. എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ 'രഘുവിൻ്റെ സ്വന്തം റസിയ' എന്ന സിനിമയിലെ ചെറിയ വേഷത്തിലൂടെയാണ് ലക്ഷ്മി സിനിമയിലെത്തുന്നത്. പിന്നീട് 'ഐഡിയൽ കപ്പിൾ' എന്ന മലയാള സിനിമയിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ സിനിമകൾക്കൊന്നും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കിട്ടിയില്ല.

'കുംകി', 'സുന്ദരപാണ്ട്യൻ' എന്നീ തമിഴ് സിനിമകളിലൂടെയാണ് ലക്ഷ്മി മേനോൻ കൂടുതൽ അറിയപ്പെട്ടത്. 2016 മുതൽ നടി സിനിമയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമീണ യുവതിയായി അഭിനയിച്ച് മടുത്തതുകൊണ്ടാണ് വിട്ടുനിന്നതെന്ന് ലക്ഷ്മി നേരത്തേ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സമയം പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നടിയെ തേടി പിന്നീട് അവസരങ്ങളൊന്നും എത്തിയില്ല.

