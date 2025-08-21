തിരുവനന്തപുരം: പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി നടൻ മോഹൻലാൽ. ഇന്ന് രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ താരം മുറജപ ലക്ഷദീപ വിളംബരം സ്വീകരിക്കുകയും വിളംബര ദീപം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളുകൾക്കിടയിലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിവാണ്. പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനും മറ്റ് പൊതുപരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മോഹൻലാൽ തലസ്ഥാനത്തെത്തിയത്.
പത്മനാഭസ്വാമി ഒരു വികാരമെന്ന് മോഹൻലാൽ
ഏതൊരു വിശ്വാസിയെയും തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനെയും പോലെ പത്മനാഭസ്വാമി തനിക്ക് ഒരു വികാരമാണെന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. മുറജപ ലക്ഷദീപ വിളംബരം സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെ ക്ഷണിച്ചത് സന്തോഷമല്ല, ഒരു സുകൃതമായി കരുതുന്നു. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകളും ആഘോഷങ്ങളും കണ്ടാണ് തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം വളർന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചു.
മുറജപ ലക്ഷാർച്ചനയുടെ പ്രാധാന്യം
പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിലൊന്നാണ് മുറജപ ലക്ഷാർച്ചന. ആറ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും. വേദജ്ഞരായ പണ്ഡിതർ ക്ഷേത്രത്തിൽ തങ്ങി വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടും. ഈ വർഷത്തെ മുറജപം നവംബർ 20ന് ആരംഭിക്കും. ഇതിന് മുന്നോടിയായാണ് മോഹൻലാൽ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്.
ഈ ചടങ്ങുകൾക്ക് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ നേതൃത്വമാണ്. കിഴക്കേനടയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളാണ് മോഹൻലാലിന് വിളംബര പത്രിക കൈമാറിയത്. കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മുറജപത്തിൻ്റെ സമാപന ദിവസമായ മകരസംക്രാന്തി ദിനത്തിൽ, ജനുവരി 14ന് ശീവേലിയോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ സമാപിക്കുക. അന്ന് ക്ഷേത്രവും പരിസരവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ദീപങ്ങൾകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് വലിയ ആഘോഷമായി ഇത് കൊണ്ടാടുന്നു.
അമേരിക്കൻ പര്യടനത്തിന് ഒരുങ്ങി മോഹൻലാൽ
പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനു ശേഷം മോഹൻലാലും സംഘവും ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പര്യടനത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 'കിലുക്കം 25: സെലിബ്രേറ്റിങ് മോഹൻലാൽ വിത്ത് സ്റ്റീഫൻ ദേവസി' എന്ന പേരിൽ ഗാന-നൃത്ത-ഹാസ്യ വിരുന്ന് അരങ്ങേറും.
മോഹൻലാലിനും സംഗീതജ്ഞൻ സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്സിക്കുമൊപ്പം പ്രകാശ് വർമ, ഭാമ, രമ്യ നമ്പീശൻ, നോബി, രമ്യ പണിക്കർ തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകും. അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഈ പരിപാടി വലിയ ആവേശമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം സത്യൻ അന്തിക്കാടിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഹൃദയപൂർവമാണ്. ഓണം റിലീസായാണ് ചിത്രമെത്തുന്നത്.
