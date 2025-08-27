എറണാകുളം: പ്രമുഖ നടനും അവതാരകനുമായ രാജേഷ് കേശവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. ഞായറാഴ്ച രാത്രി കൊച്ചിയിലെ ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ ലേക്ക്ഷോർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഹൃദയാഘാതമാണെന്നാണ് ഡോക്ടര്മാര് നല്കുന്ന വിവരം. നിലവിൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിധേയനാക്കിയ രാജേഷ് വെൻ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്താൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.
രാജേഷിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി നിരവധി പേർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ പങ്കിടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലൊരാൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് രാജേഷിൻ്റെ രോഗം വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്.
"നമ്മുടെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ രാജേഷ് കേശവിന് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ അവസാനമാണ് അവൻ തളർന്നു വീണത്. ഏകദേശം 15-20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രാജേഷിനെ കൊച്ചി ലേക്ക്ഷോർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. പക്ഷെ വീണപ്പോൾ തന്നെ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായതായി ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.
തുടർന്ന് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തു. അപ്പോൾ മുതൽ വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന അവൻ ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. തലച്ചോറിനെയും ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ അവസ്ഥ ബാധിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിലേക്ക് അവന് തിരിച്ച് വരാൻ ഇനി വേണ്ടത് സ്നേഹമുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു," ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
വേദിയിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്ന രാജേഷിന് ഈ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുനിന്നാൽ അവൻ പഴയതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും സുഹൃത്ത് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും, "അവൻ തിരിച്ചു വരും, വന്നേ പറ്റൂ" എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത്.
വർഷങ്ങളായി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് സുപരിചിതനായ ആങ്കറാണ് രാജേഷ് കേശവ്. നിരവധി വലിയ ഇവന്റുകളിൽ രാജേഷ് കേശവ് ആങ്കറായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺലെെൻ മീഡിയകളുടെ കടന്ന് വരവിന് മുമ്പേ ടെലിവിഷനിലൂടെ ജനമനസിൽ ഇടം നേടിയ ആങ്കറാണ് രാജേഷ് കേശവ്.