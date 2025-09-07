ETV Bharat / state

മകള്‍ക്കും ബന്ധുവിനും നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്തിയ പ്രതി പിടിയില്‍; സംഭവം നടന്നത് തിരുവോണനാളില്‍

കുട്ടികള്‍ രണ്ട് പേരും ഗുരുതര പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്. കർണാടക കരിക്കെ ആനപ്പാറയിലെ കെസി മനോജ് ആണ് പിടിയിലായത്.

Representative Image (ETV Bharat)
കാസർകോട്: പനത്തടി പാറക്കടവിൽ മകൾക്കും ബന്ധുവിനും നേരെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ. കർണാടക കരിക്കെ ആനപ്പാറയിലെ കെസി മനോജ് ആണ് പിടിയിലായത്. പാറക്കടവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് രാജപുരം പൊലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

അസുഖ ബാധിതനായി ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ ഇയാൾ ഒളിച്ചു കഴിയുകയായിരുന്നു. 17 വയസുള്ള മകളുടേയും ബന്ധുവായ 10 വയസുകാരിയുടേയും ദേഹത്താണ് ആസിഡ് ഒഴിച്ചത്. രണ്ടുപേരും ഗുരുതര പൊള്ളലേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

തിരുവോണ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം. മദ്യപാനിയായ മനോജുമായി കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഭാര്യയും മകളും പിണങ്ങിക്കഴിയുകയായിരുന്നു. ഭാര്യയും മകളും സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതറിഞ്ഞ മനോജ് പനത്തടി പാറക്കടവിലെ ബന്ധുവീട്ടിലെത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്.

റബർ ഷീറ്റ് സംസ്‌കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലെ 10.30ന് വീടിന് മുന്നിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിച്ച ശേഷം ഇയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ മനോജിൻ്റെ മകൾക്ക് കൈകളിലും കാലിലും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരൻ്റെ മകൾക്ക് മുഖത്തും കൈകളിലും പൊള്ളലേറ്റു.

രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൊലപാതക ശ്രമം, വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറൽ, ഗുരുതരമായ ആസിഡ് ആക്രമണം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് രാജപുരം പൊലീസ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 329(3), 124(1), 109(1), 351(2) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മനോജിനായുള്ള അന്വേഷണം കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

കർണാടകയിലെയും അതിർത്തിയിലെ ലോഡ്‌ജുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലുമടക്കം കേരള പൊലീസും കർണാടക പൊലീസും പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ കർണാടക പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുമെന്നും കേരള പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ മുൻപും ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2023-ൽ ആലപ്പുഴയിൽ പ്രണയാഭ്യർഥന നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു യുവാവ് യുവതിക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതി മാസങ്ങളോളം ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞു. പ്രതിയെ പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. 2022ൽ തൃശൂരിൽ വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് നേരെ ഭർത്താവ് നടത്തിയ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തും ശരീരത്തും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു.

