അബിൻ വർക്കിക്ക് അതൃപ്തി: 'ദേശീയ സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ താത്പര്യമില്ല, കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കണം'
പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം സമരമുഖത്തിറങ്ങാനും അടികൊള്ളാനും ജയിലിൽ പോകാനും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും പോയ വ്യക്തിയാണ് താനെന്നും അബിൻ വർക്കി
Published : October 14, 2025 at 11:45 AM IST
കോഴിക്കോട്: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാത്തിൽ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയും വൈകാരിക പ്രതികരണവുമായും അബിൻ വർക്കി. തന്നെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അബിൻ വർക്കി പറഞ്ഞു.
പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം സമരമുഖത്തിറങ്ങാനും അടികൊള്ളാനും ജയിലിൽ പോകാനും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും പോയ വ്യക്തിയാണ് താൻ. കേരളം നിലവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ആ സമയത്ത് പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ ഇവിടെനിന്ന് പടപൊരുതണം എന്നതാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹം.
അത് സാധിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതേതരത്വം മുറുകെപ്പിടിച്ചും അത് പ്രതിജ്ഞാ വാചകമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുമാണ് ഞങ്ങൾ. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിപ്പോയതുകൊണ്ടാണോ തന്നെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷപദവിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കാതെ പോയതെന്നും അബിൻ വർക്കി ചോദിച്ചു.
കാലങ്ങളായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിൽ രാഹുൽഗാന്ധിയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചപ്പോൾ 1,70,000 വോട്ടുകൾ നേടാനായി. എല്ലായ്പ്പോഴും പാർട്ടി പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സഹപ്രവർത്തകർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം നിന്നു.
കോൺഗ്രസ് എന്ന ടാഗ് വന്നാലേ താൻ ഉള്ളൂ. അതിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും തൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ല. കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച വിവരം പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് ശേഷം നേതാക്കളോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടി തീരുമാനത്തെ മറിച്ച് പറയില്ല; സ്ഥാനമാനം അല്ല പ്രധാനം, പാർട്ടിയാണ്.
പാർട്ടി തീരുമാനം തെറ്റായി എന്ന് താൻ പറയില്ല. എന്നാൽ ദേശീയ സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ താത്പര്യമില്ല. കേരളത്തിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കണം. നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന എന്ത് തീരുമാനവും അംഗീകരിക്കും. തന്നെ വെട്ടി തുണ്ടമാക്കിയാലും പാർട്ടി തന്നെയാണ് തനിക്ക് വലുത്. ഏതൊരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരനും സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ആകാൻ യോഗ്യതയുണ്ടെന്നും അബിൻ വർക്കി പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ അബിനെ ഒതുക്കി എന്നാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പരാതി. നാലാം സ്ഥാനത്ത് ആയിരുന്ന ഒജെ ജനീഷിനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാക്കിയതോടെ അതൃപ്തി പരസ്യമായി. കെസി വേണുഗോപാൽ പക്ഷക്കാരനായ ബിനു ചുള്ളിയിലിനെ പുതിയ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിച്ചതും ചെന്നിത്തല വിഭാഗത്തിൻ്റെ അതൃപ്തി വർധിപ്പിച്ചു.
സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച അബിൻ വർക്കിയെയും എകെഎം അഭിജിത്തിനെയും ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരായാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് താത്പര്യങ്ങളും സാമുദായിക പരിഗണനകളും കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അബിൻ വർക്കിക്കു വേണ്ടി ഐ ഗ്രൂപ്പും ബിനു ചുള്ളിയിലിനായി കെസി ഗ്രൂപ്പും കെഎം അഭിജിത്തിനുവേണ്ടി എ ഗ്രൂപ്പും ബലപരീക്ഷണം തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഒജെ ജനീഷിൻ്റെ പേര് സമവായ നീക്കത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്. സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുനേടിയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അബിൻ വർക്കിയായതിനാൽ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വാഭാവിക നീതി വേണമെന്ന വാദമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുന്നോട്ടുവച്ചത്.
എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൈയിലുള്ള പ്രസിഡൻ്റ് പദവിക്ക് തുടർച്ചവേണമെന്ന വാദവുമായി എ ഗ്രൂപ്പും എംകെ രാഘവനുമടക്കമുള്ള നേതാക്കളും അഭിജിത്തിനെ പിന്തുണച്ചു. കെസി വേണുഗോപാൽ പക്ഷം ഹരിപ്പാട് നിന്നുള്ള ബിനു ചുള്ളിയിലിനെ കൊണ്ടുവരാനും നീക്കം തുടങ്ങി. തർക്കം മുറുകിയതോടെ ഷാഫി പറമ്പിൽ ഒജെ ജനീഷിൻ്റെ പേര് തന്ത്രപരമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരം.
അബിൻ വർക്കിയെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയാക്കി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയുണ്ടാക്കിയ നേതാക്കൾക്ക് പക്ഷേ തെറ്റി. അബിൻ്റെ അതൃപ്തി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ അത് വലിയ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമായേക്കും.
Also Read:- "ഷാഫി പറമ്പിൽ നടത്തുന്നത് മുതുകാടിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ജാലവിദ്യ": രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്