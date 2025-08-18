ETV Bharat / state

"ദ റിയല്‍ കേരള സ്റ്റോറി"; 105-ാം വയസിൽ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടി അബ്‌ദുള്ള മൗലവി, സമ്മാനവുമായി നേരിട്ട് കാണാനെത്തി മന്ത്രി - DIGITAL LITERACY AT THE AGE OF 105

ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് കേരളം 99.99 ശതമാനം ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയോടെ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അബ്‌ദുള്ള മൗലവിയും ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ ഇടം നേടുകയാണ്.

Minister M.B Rajesh takes a selfie with Abdullah Maulavi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2025 at 7:48 PM IST

3 Min Read

എറണാകുളം: നൂറ്റിയഞ്ചാം വയസിൽ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരനായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് പെരുമ്പാവൂർ അശമന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എംഎ അബ്‌ദുള്ള മൗലവി. ഡിജി കേരളം പദ്ധതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പഠിതാവായ അബ്‌ദുള്ള മൗലവി, സ്‌മാർട്ട് ഫോണിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകവിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത്. യുട്യൂബും ഫേസ് ബുക്കും ഗൂഗിളുമെല്ലാം ഈ വയോധികന് സുപരിചിതം.

ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് കേരളം 99.99 ശതമാനം ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയോടെ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അബ്‌ദുള്ള മൗലവിയും ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ ഇടം നേടുകയാണ്.

അബ്‌ദുള്ള മൗലവി (ETV Bharat)

കൊവിഡ് കാലത്തു തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ താല്‍പര്യം

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുള്ള അബ്‌ദുള്ള മൗലവി കഴിഞ്ഞ കൊവിഡ് കാലത്താണ് ഡിജിറ്റൽ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നത്. സ്ഥിരമായി പത്രം വായിച്ചിരുന്ന പിതാവ് കൊറോണ കാലത്ത് പത്രം കിട്ടാതായതോടെയാണ് ഫോണിൽ പത്രം വായിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് ഇളയ മകനായ ഫൈസൽ അലിയോട് സംശയം ചോദിച്ചത്.

ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരനാകാനുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു അബ്‌ദുള്ള മൗലവിയുടെ ആ സംശയം. പിന്നീട് താനും മക്കളും ഉപ്പയുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഫൈസൽ അലി പറഞ്ഞു. പേരക്കുട്ടിയായ ഷാക്കിർ ആയിരുന്നു വല്യുപ്പയെ സ്‌മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്.

ഇതിനിടെ അശമന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഡിജി കേരള പ്രവർത്തകർ വീട്ടിലെത്തി പരിശീലനവും നൽകി . ഇതോടെ നൂറ്റിയഞ്ചുകാരനായ അബ്‌ദുള്ള മൗലവി ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരനാവുകയും സ്‌മാർട്ട് ഫോൺ സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പര്യാപ്‌തനാവുകയും ചെയ്‌തത്. വോയ്‌സ് ടൈപ്പിങ്‌ ഉപയോഗിച്ച് തന്‍റെ പിതാവ് യുട്യൂബിൽ സേർച്ച് ചെയ്‌ത് വാർത്തകൾ കാണുകയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടന്ന് മകൻ ഫൈസൽ അലി പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക് തന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ഇപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള പേരക്കുട്ടി ഷാക്കിറിനെ ദിവസവും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യണമെന്നത് അബ്‌ദുള്ള മൗലവിക്ക് നിർബന്ധമാണ്.

സമ്മാനവുമായി അബ്‌ദുള്ള മൗലവിയുടെ വീട്ടിൽ (ETV Bharat)

സമ്മാനവുമായി മന്ത്രിയെത്തി

സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരനെ നേരിൽ കാണാനെത്തിയ മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹ സമ്മാനവും നൽകി. ഇതുവരെ മകൻ്റെയും പേരക്കുട്ടികളുടെയും സ്‌മാർട്ട് ഫോണുകളെയായിരുന്നു അബ്‌ദുള്ള മൗലവി ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് നേരിട്ടെത്തി പുതിയൊരു സ്‌മാർട്ട് ഫോൺ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന കേരളം സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്കും മന്ത്രി അബ്‌ദുള്ള മൗലവിയെ ക്ഷണിച്ചു. എന്തൊക്കെ ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു എന്നും പഠനം എളുപ്പമായിരുന്നോ എന്നും മന്ത്രി തിരക്കി.

എല്ലാം എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അബ്‌ദുള്ളയുടെ മറുപടി. പിന്നീട് യുട്യൂബ് ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മന്ത്രിയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു നൽകി. വിദേശത്തുള്ള കൊച്ചു മകനെ വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ചും മന്ത്രിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഏറെ സന്തോഷമെന്നും സമ്മാനമായി നൽകിയ പുതിയ ഫോണിൽ മന്ത്രിയെ വിളിക്കാമെന്നും അബ്‌ദുള്ള മൗലവി പറഞ്ഞു.

യഥാർഥ കേരള സ്റ്റോറി

യഥാർഥ കേരള സ്റ്റോറിയുടെ നായകനാണ് എംഎ അബ്‌ദുള്ള മൗലവിയെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. അബ്‌ദുള്ള മൗലവി കേരളത്തിൻ്റെ ആകെ അഭിമാനമാണ്. സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമ്പോൾ ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രനായകനായി അദ്ദേഹം മാറുന്നു.

105-ാo വയസിൽ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെയും ഇച്ഛാശക്തിയെയും എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല. പ്രായം ഒന്നിനും ഒരു തടസമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണിദ്ദേഹം. അതുപോലെ നൂറ്റിയഞ്ച് വയസുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തി ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കേരളത്തിൻ്റെ മികവും നമ്മുടെ തദ്ദേശ വകുപ്പ് സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാതൃകാപരമായ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അശമന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു.

മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷ് അബ്‌ദുള്ള മൗലവിയ്‌ക്കൊപ്പം (ETV Bharat)

ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയിലും കേരള മാതൃക

കേന്ദ്രമാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് 65 വയസുവരെ ഉള്ളവരെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരരാക്കിയാൽ മതി. എന്നാൽ നൂറ്റി അഞ്ചു വയസുള്ള അബ്‌ദുള്ള മൗലവിയെയും അവർ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. അദ്ദേഹവും ഉത്സാഹത്തോടെ അതിൽ പങ്കാളിയായി വിജയിച്ചു. ഇതാണ് കേരള മാതൃക എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അബ്‌ദുള്ള മൗലവി (ETV Bharat)

സമ്മാനവുമായി അബ്‌ദുള്ള മൗലവിയുടെ വീട്ടിൽ (ETV Bharat)

മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷ് അബ്‌ദുള്ള മൗലവിയ്‌ക്കൊപ്പം (ETV Bharat)

