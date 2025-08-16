ETV Bharat / state

ചക്ക ഗസി, കടമ്പ്, ബ്രഹ്മി ഇല ചമ്മന്തി, പത്രോട ഗസി... 'ആട്ടിദൊഞ്ചി' കർക്കടകത്തിലെ തുളുനാടന്‍ ആചാരം - AATIDONJI CELEBRATION IN KASARAGOD

തുളുനാടൻ സംസ്‌കാരവുമായി യോജിച്ച് ആട്ടിദൊഞ്ചി ഉത്സവമാക്കി കാസര്‍ക്കോട്ടുകാര്‍.

Aatidonji Celebration. (ETV Bharat)
Published : August 16, 2025

കാസർകോട്: ആട്ടിദൊഞ്ചി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? തുളുനാട്ടിലെ ആചാര ഉത്സവമാണിത്. ദക്ഷിണ കന്നഡയിലും ഉഡുപ്പിയിലും കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ആചരിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ ഉത്സവമാണ് ആട്ടിദൊഞ്ചി ദിനം. ആട്ടിദൊഞ്ചി കർക്കടകത്തിലെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എന്നാണ് അർഥമാക്കുന്നത്.

കർക്കടക മാസം അഥവാ ആട്ടി മാസത്തിലാണ് ഇത് ആളുകൾ ആചരിക്കുക. ഇത്തവണ കാസർക്കോട്ടെ കുഡ്ലുവിലെ രാംദാസ് നഗർ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ ആട്ടിദൊഞ്ചി ദിനാഘോഷം വേറിട്ട കാഴ്‌ച ആയിരുന്നു.

ആട്ടിദൊഞ്ചി ആഘോഷം. (ETV Bharat.)

എന്താണ് ആട്ടിദൊഞ്ചി?

മണ്ണിനെയും പാരമ്പര്യത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ആട്ടിദൊഞ്ചി ദിനം. മലയാളികൾ കർക്കടകമാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുളുനാടൻ സംസ്‌കാരത്തിൽ അത് ആട്ടി മാസമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ചിലർ ആയുര്‍വേദ മരുന്നുകളും കഴിച്ച് ദേഹ ശുദ്ധി വരുത്തും.

മറ്റ് ചിലർ ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തി ശരീരം ആരോഗ്യ ദൃഢമാക്കും. പുതുതലമുറയ്‌ക്ക് അന്യനിന്ന് പോകുന്ന ഭക്ഷണ രീതികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ആട്ടിദൊഞ്ചി ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. കാസർകോട് നടന്ന പരിപാടിയിൽ സ്‌ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം നിരവധി പേര്‍ പങ്കെടുത്തു.

30 വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചക്ക, മാങ്ങ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വിവിധ വിഭവങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പാചകം ചെയ്‌ത് ഒത്തൊരുമിച്ച് കഴിച്ചാണ് പിരിഞ്ഞത്. ചക്ക ഗസി, കടമ്പ്, ബ്രഹ്മി ഇല ചമ്മന്തി, പത്രോട ഗസി തുടങ്ങിയവ വിഭവങ്ങളായി എത്തി.

തുളു നാടൻ ആഘോഷം: കർണാടകയോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കാസർക്കോട്ടുക്കാർ തുളുനാടൻ സംസ്‌കാരവുമായി യോജിച്ച് കൊണ്ട് ആട്ടിമാസത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ആചരിക്കുക. ഇടമുറിയാതെ മഴ പെയ്യുന്ന ആട്ടിമാസം പൊതുവേ കൂടിച്ചേരലുകളുടെ കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്. ആട്ടിദൊഞ്ചി മാത്രമല്ല നിരവധി പ്രത്യേക ആചാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും കാസർക്കോട്ടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്.

അതിൽ ഒന്നാണ് 'പൊലിയന്ത്രം' എന്ന പേരില്‍ നടക്കുന്ന അനുഷ്‌ഠാന ചടങ്ങ്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇതും. കേരളത്തില്‍ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണ നാളില്‍ തന്‍റെ പ്രജകളെ കാണാനായി പാതാളത്തില്‍ നിന്നും മഹാബലി എഴുന്നള്ളുമ്പോള്‍ കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ ദീപാവലി നാളിലാണ് മഹാബലി എഴുന്നള്ളുന്നത്.

തുലാം മാസത്തിലെ കറുത്ത വാവ് തൊട്ടുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ സന്ദര്‍ശനം. അതും ഒരു കാര്‍ഷികോത്സവമാണ്. അതിനെ ആണ് പൊലിയന്ത്രം ചടങ്ങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. തുളുനാട്ടിലെ ശാസ്‌താക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വലിയ ഉത്സവങ്ങളായിട്ടാണ് പൊലിയന്ത്രം വിളി കാലാകാലമായി അരങ്ങേറുന്നത്.

