കാസർകോട്: കോട്ടിക്കുളത്തെ ഒരു വീട്ടിൽനിന്ന് അമൂല്യമായ പുരാവസ്തു ശേഖരം കണ്ടെത്തി. വിദേശ നിർമിതമെന്ന് കരുതുന്ന വാളുകൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറിലധികം പുരാതന വസ്തുക്കളാണ് ബേക്കൽ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കോട്ടിക്കുളം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും സമീപത്തെ മുറിയിൽ നിന്നുമാണ് ബേക്കൽ പൊലീസ് പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത്.
ഏഴു വർഷം മുൻപ് മരിച്ച മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെ വീടിനടുത്തുള്ള മുറി വളരെക്കാലമായി പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവിടെനിന്ന് പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത്. രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് കരുതുന്ന വാളുകൾ, പുരാതനമായ പാത്രങ്ങൾ, മരത്തിൽ കൊത്തുപണികൾ ചെയ്ത വിവിധ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തവയിൽപ്പെടുന്നു.
മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പുകളുൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ പുരാവസ്തുക്കളുടെ പഴക്കം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബേക്കൽ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ, പൊലീസ് വീടും സമീപത്തെ മുറിയും സീൽ ചെയ്ത് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുകെട്ടിയ പുരാവസ്തുക്കൾ ബേക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. അടുത്ത ദിവസം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം. ഈ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ പുരാവസ്തുക്കളുടെ യഥാർഥ മൂല്യവും പഴക്കവും സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കൂ. അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഇനിയും വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം.
2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ നേരത്തെ കാസർകോട് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.ബന്തടുക്ക മണിമൂലയിൽ മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം കുഴിയെടുത്തതിന് താഴെയായാണ് ചെങ്കല്ലറയും മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളും കണ്ടെത്തിയത്. മൺചട്ടികൾ, വലിയ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് പോലുള്ള മൺപാത്രം, അടുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമിച്ച മൂന്ന് കല്ലോട് കൂടിയ ഇരുമ്പ് സ്റ്റാൻ്റും (stove stand) പേനാക്കത്തി പോലുള്ള ഇരുമ്പായുധങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തിയവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപൂർവമായി മാത്രമാണ് ചെങ്കല്ലറകളിൽ (rock cut chamber) നിന്ന് അസ്ഥി കഷണങ്ങൾ ദ്രവിച്ച് പോകാതെ ലഭിക്കാറുള്ളതെങ്കിലും മണിമൂലയിൽ നിന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ കൂടെ നിരവധി അസ്ഥി കഷണങ്ങൾ (Cremains / bone fragments) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതിന് ചരിത്രപരമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മഹാശില ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളായ നന്നങ്ങാടികളിൽ (urn burial) നിന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും അസ്ഥി കഷണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യർ അധിവസിച്ചെന്ന് കരുതുന്ന നിരവധി തെളിവുകൾ കാസർകോട് എത്തിയാൽ കാണാം. എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ചെങ്കല്ലറകളും ഗുഹകളും പാറയിൽ പല തരത്തിലുള്ള കൊത്തു പണികളുമാണ്. ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒമ്പത് ചെങ്കല്ലറകൾ കാണാം. ചിലതിന് അടപ്പുണ്ട്, ചിലതിന് ഇല്ല. രണ്ട് സംസ്കാരത്തിന്റെ തെളിവാണ് ഇത്. ആലിൻകീഴ് പുതുക്കൈ വില്ലേജിലാണ് മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കുന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ശില ഉള്ളത്.
