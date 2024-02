ഇടുക്കി: മാങ്കുളത്ത് വാക്കത്തികൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരിക്ക് ( A Police Constable Was Injured In Attack In Mankulam). മാങ്കുളം പൊലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റിലെ കോൺസ്‌റ്റബിളായ സഹീർ ഹുസൈനാണ് പരിക്കേറ്റത്. പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച പ്രതിയെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. മാങ്കുളം താളുങ്കണ്ടം സ്വദേശി ബിജു മുരുകനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇയാൾ പകൽ സമയത്ത് മദ്യപിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും വാക്കത്തി കൊണ്ട് പ്രകോപനം സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനായി വാർഡ് മെമ്പർ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ബിജുവിൻ്റെ കൈവശം വാക്കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിജുവിൻ്റെ കൈയ്യിൽ നിന്നും പൊലീസ് വാക്കത്തി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കവെ ഇയാൾ വാക്കത്തി വീശുകയും കോൺസ്‌റ്റബിളിന് പരുക്കേൽക്കുകയുമായിരുന്നു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വലത് കൈപ്പത്തിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ബിജുവിനെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. പരിക്കേറ്റ പൊലീസ് കോൺസ്‌റ്റബിൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. പ്രതിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വച്ചാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.