'എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചോ, വിദേശയാത്ര നടത്തിയോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയട്ടെ'; ശബരിമല വിവാദത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് എ പത്മകുമാർ

sabarimala controversy, A Padmakumar
എ പത്മകുമാർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 6, 2025 at 4:46 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി മുൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാർ പ്രതികരിച്ചു. സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ യഥാർഥ കുറ്റവാളികൾ വെളിയിൽ വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ദേവസ്വം വിജിലൻസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് അവർ ഹൈക്കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക ടീമിനെ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്നും അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണെന്നും പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. അന്വേഷണം നടന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സംസാരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തന്നെക്കുറിച്ച് ഉയർന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. "എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ, ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ വിദേശയാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നോ അതല്ല വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയട്ടെ. എല്ലാം അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയട്ടെ," പത്മകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തില്‍ അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ചു. ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വിടരുതെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണപ്പാളി സംഭവത്തില്‍ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 2019ല്‍ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി സ്വർണപ്പാളി സ്വർണം പൂശാനായി കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന തൂക്കവും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍ സ്വർണപ്പാളിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന തൂക്കവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുൻ നിർത്തിയായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യങ്ങളത്രയും.

ഗൂഢാലോചന ഉൾപ്പെടെ നടന്നുവെന്നാണ് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. 2019 ൽ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റിന് ഇമെയിൽ അയച്ചു. സ്വർണം പൂശാൻ താൽപ്പര്യമറിയിച്ചായിരുന്നു സന്ദേശം. ഒന്നര കിലോഗ്രാം സ്വർണമാണ് ദ്വാരപാല പാളികളിൽ പൊതിഞ്ഞതെന്ന് 1999ലെ രേഖകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് വ്യക്തമാക്കി.

കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായ മുഴുവൻ പേരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടു വരണം. കുറ്റകൃത്യത്തില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിക്ക് മാത്രമല്ല, ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസഥര്‍ക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. എല്ലാ തലത്തിലും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി പ്രത്യേക സംഘം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടെയാകണം അന്വേഷണം. വെള്ളിയാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസിന്‍റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് കൂടി വന്ന ശേഷമാകും പ്രത്യേക സംഘത്തിന്‍റെ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുക.

Also Read: സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തില്‍ നിർണായക ഉത്തരവ്; എഡിജിപിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

