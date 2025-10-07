എഐ സ്മാർട്ട് വർക്ക്സ്പേസുകൾ ഒരുങ്ങുന്നു; മലബാറിൻ്റെ ഐടി കുതിപ്പിന് സൈബർപാർക്കിൽ പുതിയ മിനി ടെക്നോപാർക്ക്
നിർമാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒരേ സമയം 600 പേർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൈബർ പാർക്ക് സിഇഒ വിവേക് നായർ
Published : October 7, 2025 at 3:43 PM IST
കോഴിക്കോട്: മലബാറിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്-ഐടി ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് പുതിയ ഊർജം പകരാൻ മിനി ടെക്നോ പാർക്ക് വരുന്നു. മലബാർ മേഖലയിൽ കോഴിക്കോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൈബർപാർക്കിലാണ് മിനി ടെക്നോ പാർക്ക് വരുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ്-ഐടി മേഖലക്ക് പുത്തൻ ഉണർവാവുന്നതിനു പുറമേ കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനും ആശയ രൂപീകരണത്തിനുമുള്ള പൊതു ഇടം കൂടിയാകും ഇത്. സൈബർ പാർക്കിൻ്റെ സഹ-ഡെവലപ്പർ എന്ന നിലയിൽ സാൻഡ്ബോക്സ് (Sandbox) എന്ന സ്ഥാപനമാണ് മിനി-ടെക് പാർക്ക് നിർമിക്കുന്നത്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രെക്ച്ചർ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് സൈബർ പാർക്കിലെ ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്താണ് 30,000 ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർന്നുമുള്ള കെട്ടിടം നിർമിക്കുക.
നിർമാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒരേ സമയം 600 പേർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൈബർ പാർക്ക് സിഇഒ വിവേക് നായർ പറഞ്ഞു, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ക്യാമ്പസ് നിലവിൽ സൈബർ പാർക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിനി ടെക്നോപാർക്ക് യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസ വ്യവസ്ഥത്തയ്ക്കും ഇത് മുതൽക്കൂട്ടാകും. സൈബർ പാർക്കിൽ കോ ഡെവലപ്മെൻ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായത് പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തുന്നതാണ്. കൂടാതെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻകുബേഷന് സംവിധാനവും ഇവിടെ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് വിവേക് നായർ പറഞ്ഞു.
ഇന്നൊവേറ്റീവ് വർക്ക്പ്ലേസുകളും സ്മാർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സംയോജിപ്പിച്ച് സ്വയംപര്യാപ്തമായ ഒരു മൈക്രോ ഐടി ഹബ്ബായിരിക്കും ഈ മിനി ടെക്നോ പാർക്ക്. ജിസിസി കമ്പനികൾ ഐടി സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രീമിയം സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്മാർട്ട് വർക്ക് സ്പെയ്സുകൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരുങ്ങുക.
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെയും എസ്എംഇകളുടെയും ഐടി കമ്പനികളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്ക്സ്പേസുകൾ ഇവിടെയുണ്ടാകും. ഈ പദ്ധതി കോഴിക്കോടിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാവുകയും ആഗോള തലത്തിലുള്ള ഐടി പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്കും വ്യക്തിഗത പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യമായി വികസിപ്പിക്കുന്ന ഇടത്തരം ടെക്-പാർക്ക് പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണിത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓപ്പൺ-പ്ലാൻ കോവർക്കിങ് സോണുകൾ, പ്രൈവറ്റ് ഓഫീസ് സ്യൂട്ടുകൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻകുബേഷൻ ഏരിയകൾ, മീറ്റിങ് റൂമുകൾ.
അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള സ്മാർട്ട് മീറ്റിങ് റൂമുകളും ഓഫീസുകളും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ കഫേ-കം-ലോഞ്ച്, ബ്രേക്ക്ഔട്ട് കോർണറുകൾ, ഫോൺ-ബൂത്ത് പോഡുകൾ, സ്ഥാപക-മെൻ്റർ ക്യാബിനുകൾ തുടക്കക്കാർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഇൻകുബേഷൻ ബേ എന്നിവ ഇവിടെ സജ്ജമാക്കും.
സമ്മേളനങ്ങൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, ടെക് ഫോറങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. ചുരുക്കത്തിൽ നൂതനമായ തൊഴിലിടങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രെക്ച്ചർ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം പര്യാപ്തമായ മൈക്രോ ഐടി ഹബ്ബ് ആണ് മിനി ടെക് പാർക്ക് ഒരുക്കുന്നത്.
Also Read: ഇത് റെക്കോഡ് കുതിപ്പ്; സ്വര്ണ വിലയില് 920 രൂപയുടെ വര്ധനവ്, ഒരു പവന് ഇന്ന് നല്കേണ്ടത് എത്ര