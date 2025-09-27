പൂജക്കാലം മഴയിൽ; ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ന്യൂനമർദ സാധ്യത
ന്യൂന മർദത്തിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ സാധാരണ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ
Published : September 27, 2025 at 4:53 PM IST
കാസർകോട്: നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കേരളം ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ (IMD) വിലയിരുത്തല്. ഈ ന്യൂനമർദം പൂജക്കാലത്ത് മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക്(മധ്യ പ്രദേശ്, ഉത്തർ പ്രദേശ്) സഞ്ചാരിക്കുന്നതിനാൽ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഇല്ല. ന്യൂന മർദത്തിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ സാധാരണ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രൂപപ്പെട്ട ന്യൂന മർദം അതി തീവ്ര ന്യൂന മർദമായി പടിഞ്ഞാറോട്ടു നീങ്ങുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ന് രാത്രി വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. നാളെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന അതി തീവ്ര ന്യൂനമർദം 24 മണിക്കൂറിനുളിൽ ന്യൂനമർദമായി ദുർബലമാകും. അറബിക്കടലിൽ എത്തുന്ന ന്യൂനമർദം വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കുമെങ്കിലും കേരളത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
എന്നാൽ ന്യൂന മർദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത്തോടെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് തീരങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. അതേ സമയം ഈ വർഷത്തെ മൺസൂൺ മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുമെങ്കിലും ന്യൂന മർദത്തെ തുടർന്ന് മഴ തുടരും.
ഇന്ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലെർട്ടും മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട്ട് മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ (28.09.2025) കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സമീപ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ച ഒരു മൺസൂൺ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. പതിവിന് വിപരീതമായി നേരത്തെ കേരളത്തിൽ എത്തിയ മൺസൂൺ വലിയ നാശ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും വരുത്തതെ റെക്കോർഡ് മഴ സമ്മാനിച്ചു. കർഷകർക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് തുലാവർഷ മഴയാണ്.
ജൂൺ ഒന്ന് മുതലാണ് മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ എത്താറുള്ളതെങ്കിലും മൺസൂൺ കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയും മറ്റ് അനുകൂല ഘടകങ്ങളും കാരണം പലപ്പോഴും മെയ് മാസം തന്നെ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഏഴ് ദിവസം മുന്നേ ആണ് കാലവർഷം എത്തിയത്.
