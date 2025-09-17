ETV Bharat / state

ശിവഗിരി അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടും മുത്തങ്ങ സിബിഐ റിപ്പോര്‍ട്ടും പുറത്തു വിടണം, നടന്നത് കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കൽ; പിണറായിക്ക് മറുപടിയുമായി എ കെ ആൻ്റണി

ശിവഗിരിയില്‍ ഹൈക്കോടതി കോടതി അലക്ഷ്യത്തിനു കേസെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചപ്പോള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബലിയാടാക്കേണ്ടെന്നും കരുതിയാണ് കോടതി വിധി നടപ്പാക്കിയതെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ തനിക്ക് ഇപ്പോഴും ദുഃഖമുണ്ടെന്നും ആൻ്റണി

എ കെ ആൻ്റണി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2025 at 7:53 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 8:09 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടി പറയവെ, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ നടന്നത് എ കെ ആൻ്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി ആൻ്റണി രംഗത്ത്. ശിവഗിരിയില്‍ ഹൈക്കോടതി കോടതി അലക്ഷ്യത്തിനു കേസെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചപ്പോള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബലിയാടാക്കേണ്ടെന്നും കരുതിയാണ് കോടതി വിധി നടപ്പാക്കിയതെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ തനിക്ക് ഇപ്പോഴും ദുഃഖമുണ്ടെന്നും ആൻ്റണി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഇ കെ നായനാർ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും വാജ്‌പേയി സർക്കാർ നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവിടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നും ആൻ്റണി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സത്യാന്വേഷികളായ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരും ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിശോധിക്കണം.

1996ല്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്ന ഇ കെ നായനാരാണ് ശിവഗിരിയിലെ പൊലീസ് അതിക്രമം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണന്‍ നമ്പ്യാരെ കമ്മിഷനായി നിയമിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ആരോപണം ഉയര്‍ന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇപ്പോഴും സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പക്കലുള്ള ബാലകൃഷ്ണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഒരിക്കല്‍ കൂടി പുറത്തു വിടണമെന്ന് താന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അന്ന് ശിവഗിരിയില്‍ നടന്ന സംഭവങ്ങളില്‍ ഖേദമുണ്ട്.

എ കെ ആൻ്റണി (ETV Bharat)

കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍താന്‍ ഏറെ ആദരവോടെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കുട്ടിക്കാലത്തു തന്നെ ചേര്‍ത്തല ഗുരുദേവ മഹാസമിതിയിലെ ആചരണ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. താന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന കാലത്ത് അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായിരുന്ന പി ജെ ജോസഫിന് നല്‍കിയ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചേര്‍ച്ച ഗവണ്‍മെൻ്റ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ ചേര്‍ത്തല ശ്രീനാരായണ ഗവണ്‍മെൻ്റ് ഹൈസ്‌കൂളായി മാറിയത്. 1995 നുശേഷം നിരവധി തവണ ശിവഗിരിയില്‍ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുത്തു.

ശിവഗിരി സംഭവം: കോടതി അലക്ഷ്യം ഒഴിവാക്കാൻ

1995 ല്‍ പ്രകാശാനന്ദയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശിവഗിരി ധര്‍മ സംഘം ട്രസ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചിട്ടും അധികാരം കൈമാറാന്‍ നിലവിലെ ഭരണ സമിതി തയ്യാറായില്ല. അധികാരം കൈമാറിയാല്‍ മതാതീയ ആത്മീയ കേന്ദ്രമായ ശിവഗിരി കാവിവല്‍ക്കരിക്കപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു വാദം. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ച പ്രകാശാനന്ദ കീഴ്‌കോടതികളിലെല്ലാം പോയി അവിടെ നിന്ന് അനുകൂല ഉത്തരവ് നേടി. ഈ ഉത്തരവുകളഉമായി ആമീന്‍ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴെല്ലാം ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാനാകാതെ മടങ്ങുകയായിരുന്നു പതിവ്. അങ്ങനെയാണ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രകാശാനന്ദയും കൂട്ടരും ഹൈക്കോടതിയില്‍ ജസ്റ്റിസ് ബാലസുബ്രഹ്‌മണ്യത്തിൻ്റെ ബഞ്ചിനെ സമീപിച്ചത്.

ഹൈക്കോടതി ഉത്തവ് പ്രകാരം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആമീന്‍ ഉത്തരവു നടപ്പാക്കാന്‍ ശിവഗിരിയില്‍ പോയിട്ടും പഴയ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. മൂന്നാം തവണ നിലപാടു കടുപ്പിച്ച കോടതി ഇനി ഉത്തരവു നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിനു കേസെടുക്കുമെന്നും ക്രിമിനല്‍ നടപടി ചട്ടമനുസരിച്ച് ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതു പ്രകാരമാണ് അവിട കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാന്‍ പോയത്. പൊലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഇത്. അന്ന് അവിടെ എത്തിയവരില്‍ പലരും ആരായിരുന്നെന്ന് താന്‍ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നില്ല. ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ എതിരു നിന്നവരെ മാത്രമാണ് പെലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ചത്. 1995 നവംബര്‍ മാസത്തില്‍ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കി. ഇതിന് താനെന്തോ ചെയ്‌തെന്ന് 21 വര്‍ഷമായി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ തനിക്ക് ദുഖമുണ്ട്.

മുത്തങ്ങ സമരം: കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ദേശീയ ഉദ്യാനം

തനിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിച്ച മറ്റൊരാരോപണമാണ് മുത്തങ്ങ സംഭവം. കേരളത്തിലെ ആദിവാസികള്‍ക്ക് ഏറ്റവുമധികം ഭൂമി അനുവദിച്ചത് താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലങ്ങളിലാണ്. ആറളമുള്‍പ്പെടെ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് വിലകൊടുത്തു വാങ്ങി ആദിവാസികള്‍ക്കു നല്‍കിയത് താനാണ്. മരുഭൂമിയായിരുന്ന അട്ടപ്പാടിയില്‍ അഹാഡ്‌സ് രൂപീകരിച്ച് അവിടെ പച്ചപ്പു നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാക്കിയത് തൻ്റെ പരിശ്രമ ഫലമായാണ്. മുത്തങ്ങ എന്നത് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ്. അവിടെ ആദ്യമായി ആദിവാസികള്‍ കുടില്‍ കെട്ടിയപ്പോള്‍ അന്ന് വയനാട്ടിലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഇവരെ പുറത്താക്കണം എന്നാണ് വാര്‍ത്ത സല്‍കിയത്. പല തവവണ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇവരെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒടുവില്‍ ഇവരെ പുറത്താക്കാനുള്ള നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒരു ആദിവാസിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

നിയമസഭയിലെത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് ആച്യുതാനന്ദന്‍ എകെ ആൻ്റണി ആദിവാസികളെ ചുട്ടു കരിച്ചു എന്നാണ് ആരോപിച്ചത്. ഈ സംഭവത്തിനു ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഇടതു സര്‍ക്കാര്‍ മുത്തങ്ങയില്‍ ആദിവാസികള്‍ക്ക് കുടില്‍ കെട്ടാന്‍ അനുവാദം നല്‍കിയോ. ഏതെങ്കിലും ആദിവാസി സംഘടനകള്‍ അവിടെ പിന്നീട് കുടില്‍ കെട്ടിയോ. അതിനു കഴിയില്ല. കാരണം അത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ്. എന്നിട്ടും ആദിവാസികളെ ചുട്ടു കരിച്ചവനെന്ന പഴി എ കെ ആൻ്റണിക്കു മാത്രം.

മുത്തങ്ങയിലെ പൊലീസ് ആക്ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന എ ബി വാജ്‌പേയിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതു പ്രകാരം ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടും സര്‍ക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടും പുറത്തു വിടണമെന്ന് താന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് ആന്‍ണി പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടില്ല; ഒരു കോൺഗ്രസുകാരനായി മരിക്കണം

താന്‍ ഇപ്പോള്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ റിട്ടയര്‍ഡും അല്ല ആക്ടീവും അല്ല. എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു കോണ്‍ഗ്രസുകാരനായി മരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണാനിരുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പിണറായി രംഗത്തു വന്നപ്പോള്‍ മറുപടി പറയണമെന്നു തോന്നി. 85 വയസായ താന്‍ അതുവരെ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്നും അറിയില്ല. തനിക്കു വേണ്ടി നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിരോധം തീര്‍ത്തില്ലെന്ന അഭിപ്രായമില്ലെന്നും ഇനി കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പിൻ്റെ നാളുകളാണെന്നും ആൻ്റണി പറഞ്ഞു.

September 17, 2025 at 8:09 PM IST

