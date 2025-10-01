ETV Bharat / state

കൊച്ചി നഗരത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ പെരുമ്പാമ്പ് പിടിയിൽ; പത്ത് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ദൗത്യം വിജയം

കെഎസ്ഇബി ഓഫീസിന് പിന്നിലെ ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ ഉയരമേറിയ മരത്തിലാണ് പത്തടിയിലേറെ നീളവും ഏകദേശം 15 കിലോയോളം തൂക്കവുമുള്ള പെരുമ്പാമ്പിനെ നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത്

Python at Kochi
പെരുമ്പാമ്പ് (ETV Bharat)
Published : October 1, 2025 at 7:03 PM IST

എറണാകുളം: നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗമായ ഗാന്ധി സ്ക്വയറിനടുത്ത് കൂറ്റൻ മരത്തിന് മുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ ഒടുവിൽ പിടികൂടി. ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ പരിശ്രമങ്ങൾ പത്ത് മണിക്കൂറിനു ശേഷം രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെയാണ് വിജയം കണ്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് കെഎസ്ഇബി ഓഫീസിന് പിന്നിലെ ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ ഉയരമേറിയ മരത്തിൽ പത്തടിയിലേറെ നീളവും ഏകദേശം 15 കിലോയോളം തൂക്കവുമുള്ള പെരുമ്പാമ്പിനെ നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത്. പാമ്പിനെ താഴെയിറക്കുന്നതുവരെ നാട്ടുകാർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.

വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻതന്നെ ഫയർഫോഴ്‌സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. എന്നാൽ മരത്തിൻ്റെ അമിതമായ ഉയരം കാരണം പാമ്പിനെ സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കുന്നത് പ്രയാസമാണെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കോടനാട് നിന്നുള്ള വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ശ്രമം വിഫലമാകുകയായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിൽ, മരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളിൽനിന്ന് പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ഇവരും മടങ്ങി. രാത്രിയായാൽ പാമ്പ് തനിയെ താഴെയിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വനം വകുപ്പിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂയർ ജോണി രാജേഷിനെ സ്ഥലത്ത് നിര്‍ത്തിയായിരുന്നു വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങിയത്. ഒടുവില്‍ രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെ പാമ്പ് താഴത്തെ ശിഖരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും താഴെ മണ്ണിലേക്ക് വീഴുകയുമായിരുന്നു. ഉടന്‍തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജോണി സുരക്ഷിതമായി പാമ്പിനെ പിടികൂടി. മണിമലയുള്ള വംവകുപ്പ് ഓഫിസിലെത്തിച്ചശേഷം കോടനാട് വനമേഖലയിലേക്ക് പെരുമ്പാമ്പിനെ തുറന്നുവിടുമെന്ന് ജോണി രാജേഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

Python
ജോണി രാജേഷ് (ETV Bharat)

പാമ്പ് നീന്തിയെത്തിയതാകാൻ സാധ്യത

സമീപത്തുള്ള കൊച്ചി കായലിലൂടെ പാമ്പ് നീന്തിയെത്തിയതാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നു. അപകടകാരിയല്ലെങ്കിലും ചെറുജീവികളെ ജീവനോടെ അകത്താക്കുന്നതാണ് പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ രീതി. മരത്തിൽ പക്ഷിക്കൂടുകൾ തേടിയാണ് ഇത്തരം പാമ്പുകൾ സാധാരണയായി കയറാറുള്ളതെന്ന്ജോണി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം അത് ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പെരുമ്പാമ്പുകൾ മരത്തിൽ കയറി കിടക്കാറുണ്ട്.

കൊച്ചിയിൽ പാമ്പുകൾ സുലഭം

കൊച്ചി നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരോ ആഴ്ചയും പതിനഞ്ച് പാമ്പുകളെയെങ്കിലും പിടികൂടാറുണ്ടെന്നും ജോണി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. കായലിൽ കൂടി ഒഴുകിയെത്തി ഉപ്പിൻ്റെ അംശമുള്ള വെള്ളത്തിലെത്തിയാൽ കരയിലേക്ക് കയറി വരുന്നതാണ് പതിവ്. അതിനാലാണ് നഗരത്തിൽ പാമ്പുകളെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കിട്ടിയാൽ കോഴി, ആട് എന്നിവയെ അകത്താക്കാനും ഇടയുണ്ട്.

ജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ശബ്ദവുമെല്ലാം പാമ്പിന് ഭയപ്പാട് ഉണ്ടാക്കും. രണ്ട് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീണാൽ പോലും സാധാരണ പാമ്പിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാറില്ല.
അതേസമയം രാവിലെ മുതൽ പാമ്പിനെ കാണാൻ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പടെ നിരവധി ആളുകളാണ് എത്തിയിരുന്നത്. ബസുകളിലും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന യാത്രക്കാരെല്ലാം ഇവിടെയിറങ്ങി പാമ്പിനെ കണ്ടായിരുന്നു മടങ്ങിയിരുന്നത്.

