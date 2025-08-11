ETV Bharat / state

കാൻസർ ബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങ്, ജീവിതത്തിന് വർണ്ണം നല്‍കി ഒരു അമ്മക്കൂട്ടായ്‌മ; ജോറായി 'സ്നേഹവർണ്ണ'ത്തിന്‍റെ ചിത്രപ്രദർശനം - EXHIBITION TO HELP CANCER PATIENTS

കാൻസർ വാർഡുകളിലെ കുരുന്നുകൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും സഹായങ്ങളും എത്തിക്കാനായി വീട്ടമ്മമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്നേഹവർണ്ണ കൂട്ടായ്‌മ ചിത്രം പ്രദർശനം നടത്തി.

ART EXHIBITION CANCER PATIENTS CANCER GROUP OF MOTHERS
art exhibition (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 8:10 PM IST

1 Min Read

കോഴിക്കോട്: അമ്മ മനസ്‌ അങ്ങനെയാണ്, കണ്ണുനീർ കണ്ടാൽ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് താങ്ങായി എപ്പോഴുമുണ്ടാകും. ആ കരുതലിൻ്റെ സ്‌പർശമുണ്ട് ഈ നൂറ്റിനാൽപ്പത് ചിത്രങ്ങളിൽ. കാൻസർ വാർഡുകളിൽ ഒതുങ്ങിയ കുരുന്നുകൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും മറ്റ് സഹായങ്ങളും എത്തിക്കാനായി സ്നേഹവർണ്ണ കൂട്ടായ്‌മയിലെ അമ്മമാർ ചിത്രകലാ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്.

കോഴിക്കോട് ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിലാണ് അഞ്ചുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പത്ത് വീട്ടമ്മമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് സ്നേഹ വർണ്ണങ്ങളും വേറിട്ട ചിത്രപ്രദർശനവും. ഈ അമ്മമാരുടെ ആശയമറിഞ്ഞ് ഓരോ വർഷവും പ്രദർശനത്തിന് എത്തുന്ന അമ്മമാരുടെയും അവരുടെ ചിത്രങ്ങളുടെയും എണ്ണം പതിന്മടങ്ങ് വർധിച്ചു. ഇത്തവണ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂറ്റിനാൽപത് അമ്മമാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്.

നിരവധി പേരാണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ വീട്ടമ്മമാരുടെ കൂട്ടായ്‌മയായ സ്നേഹ വർണ്ണത്തിൻ്റെ ചിത്രപ്രദർശനം കാണാൻ എത്തുന്നത്. കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇഷ്‌ടമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോവുന്നവരുമുണ്ട്. ദൈവിക ചിത്രങ്ങൾ മുതൽ പ്രകൃതിയും ആകാശവും കടലും മനുഷ്യരുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളുമെല്ലാം പകർത്തി ഫ്രെയിം ചെയ്‌ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മമാരുടെ മനസിൽ തെളിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളോരോന്നും മനോഹാരിത ഒട്ടും ചോരാതെയാണ് ചിത്രങ്ങളായി പകർത്തി എടുത്തത്.

സ്നേഹവർണ്ണ കൂട്ടായ്‌മയുടെ ചിത്ര പ്രദർശനം (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വീട്ടിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കിട്ടുന്ന ഒഴിവു സമയങ്ങളാണ് ഓരോ വീട്ടമ്മമാരും കലാ സൃഷ്‌ടികൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചത്. പല അമ്മമാരും ആദ്യമായി ചിത്രകലാ മേഖലയിൽ എത്തിയവരാണെങ്കിലും ആ കുറവുകളൊന്നും ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മ മനസിൻ്റെ കരുണയെറിഞ്ഞ് നാട് ഏറ്റെടുത്ത ഈ ചിത്രപ്രദർശനം വിജയിച്ചതോടെ വരും വർഷവും ഇതിലേറെ മികവുറ്റ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്ര പ്രദർശനം നടത്താനാണ് ഈ അമ്മ കൂട്ടായ്‌മയുടെ തീരുമാനം.

ഇത്തവണ തന്നെ ധാരാളം അമ്മമാരാണ് ഈ കൂട്ടായ്‌മയ്‌ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്‌പര്യം അറിയിച്ചത്. ഇനിയും ഇവരുടെ കലാ മികവിൽ പിറവികൊള്ളുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഓരോന്നും വരും നാളുകളിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Also Read: 'പ്രായം വെറും നമ്പര്‍'; ചെറുപ്പക്കാരെ പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം; 70ാം വയസിലും വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്; റോഷ്‌നി മുത്തശിയുടെ വൈറല്‍ ഡയറ്റ് പ്ലാന്‍

കോഴിക്കോട്: അമ്മ മനസ്‌ അങ്ങനെയാണ്, കണ്ണുനീർ കണ്ടാൽ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് താങ്ങായി എപ്പോഴുമുണ്ടാകും. ആ കരുതലിൻ്റെ സ്‌പർശമുണ്ട് ഈ നൂറ്റിനാൽപ്പത് ചിത്രങ്ങളിൽ. കാൻസർ വാർഡുകളിൽ ഒതുങ്ങിയ കുരുന്നുകൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും മറ്റ് സഹായങ്ങളും എത്തിക്കാനായി സ്നേഹവർണ്ണ കൂട്ടായ്‌മയിലെ അമ്മമാർ ചിത്രകലാ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്.

കോഴിക്കോട് ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിലാണ് അഞ്ചുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പത്ത് വീട്ടമ്മമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് സ്നേഹ വർണ്ണങ്ങളും വേറിട്ട ചിത്രപ്രദർശനവും. ഈ അമ്മമാരുടെ ആശയമറിഞ്ഞ് ഓരോ വർഷവും പ്രദർശനത്തിന് എത്തുന്ന അമ്മമാരുടെയും അവരുടെ ചിത്രങ്ങളുടെയും എണ്ണം പതിന്മടങ്ങ് വർധിച്ചു. ഇത്തവണ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂറ്റിനാൽപത് അമ്മമാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്.

നിരവധി പേരാണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ വീട്ടമ്മമാരുടെ കൂട്ടായ്‌മയായ സ്നേഹ വർണ്ണത്തിൻ്റെ ചിത്രപ്രദർശനം കാണാൻ എത്തുന്നത്. കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇഷ്‌ടമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോവുന്നവരുമുണ്ട്. ദൈവിക ചിത്രങ്ങൾ മുതൽ പ്രകൃതിയും ആകാശവും കടലും മനുഷ്യരുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളുമെല്ലാം പകർത്തി ഫ്രെയിം ചെയ്‌ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മമാരുടെ മനസിൽ തെളിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളോരോന്നും മനോഹാരിത ഒട്ടും ചോരാതെയാണ് ചിത്രങ്ങളായി പകർത്തി എടുത്തത്.

സ്നേഹവർണ്ണ കൂട്ടായ്‌മയുടെ ചിത്ര പ്രദർശനം (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വീട്ടിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കിട്ടുന്ന ഒഴിവു സമയങ്ങളാണ് ഓരോ വീട്ടമ്മമാരും കലാ സൃഷ്‌ടികൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചത്. പല അമ്മമാരും ആദ്യമായി ചിത്രകലാ മേഖലയിൽ എത്തിയവരാണെങ്കിലും ആ കുറവുകളൊന്നും ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മ മനസിൻ്റെ കരുണയെറിഞ്ഞ് നാട് ഏറ്റെടുത്ത ഈ ചിത്രപ്രദർശനം വിജയിച്ചതോടെ വരും വർഷവും ഇതിലേറെ മികവുറ്റ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്ര പ്രദർശനം നടത്താനാണ് ഈ അമ്മ കൂട്ടായ്‌മയുടെ തീരുമാനം.

ഇത്തവണ തന്നെ ധാരാളം അമ്മമാരാണ് ഈ കൂട്ടായ്‌മയ്‌ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്‌പര്യം അറിയിച്ചത്. ഇനിയും ഇവരുടെ കലാ മികവിൽ പിറവികൊള്ളുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഓരോന്നും വരും നാളുകളിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Also Read: 'പ്രായം വെറും നമ്പര്‍'; ചെറുപ്പക്കാരെ പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം; 70ാം വയസിലും വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്; റോഷ്‌നി മുത്തശിയുടെ വൈറല്‍ ഡയറ്റ് പ്ലാന്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

ART EXHIBITION KOZHIKODECANCER PATIENTSGROUP OF MOTHERSകോഴിക്കോട് ചിത്ര പ്രദർശനംEXHIBITION TO HELP CANCER PATIENTS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.