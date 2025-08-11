കോഴിക്കോട്: അമ്മ മനസ് അങ്ങനെയാണ്, കണ്ണുനീർ കണ്ടാൽ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് താങ്ങായി എപ്പോഴുമുണ്ടാകും. ആ കരുതലിൻ്റെ സ്പർശമുണ്ട് ഈ നൂറ്റിനാൽപ്പത് ചിത്രങ്ങളിൽ. കാൻസർ വാർഡുകളിൽ ഒതുങ്ങിയ കുരുന്നുകൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും മറ്റ് സഹായങ്ങളും എത്തിക്കാനായി സ്നേഹവർണ്ണ കൂട്ടായ്മയിലെ അമ്മമാർ ചിത്രകലാ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്.
കോഴിക്കോട് ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിലാണ് അഞ്ചുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പത്ത് വീട്ടമ്മമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് സ്നേഹ വർണ്ണങ്ങളും വേറിട്ട ചിത്രപ്രദർശനവും. ഈ അമ്മമാരുടെ ആശയമറിഞ്ഞ് ഓരോ വർഷവും പ്രദർശനത്തിന് എത്തുന്ന അമ്മമാരുടെയും അവരുടെ ചിത്രങ്ങളുടെയും എണ്ണം പതിന്മടങ്ങ് വർധിച്ചു. ഇത്തവണ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂറ്റിനാൽപത് അമ്മമാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്.
നിരവധി പേരാണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ വീട്ടമ്മമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ സ്നേഹ വർണ്ണത്തിൻ്റെ ചിത്രപ്രദർശനം കാണാൻ എത്തുന്നത്. കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോവുന്നവരുമുണ്ട്. ദൈവിക ചിത്രങ്ങൾ മുതൽ പ്രകൃതിയും ആകാശവും കടലും മനുഷ്യരുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളുമെല്ലാം പകർത്തി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മമാരുടെ മനസിൽ തെളിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളോരോന്നും മനോഹാരിത ഒട്ടും ചോരാതെയാണ് ചിത്രങ്ങളായി പകർത്തി എടുത്തത്.
വീട്ടിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കിട്ടുന്ന ഒഴിവു സമയങ്ങളാണ് ഓരോ വീട്ടമ്മമാരും കലാ സൃഷ്ടികൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചത്. പല അമ്മമാരും ആദ്യമായി ചിത്രകലാ മേഖലയിൽ എത്തിയവരാണെങ്കിലും ആ കുറവുകളൊന്നും ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മ മനസിൻ്റെ കരുണയെറിഞ്ഞ് നാട് ഏറ്റെടുത്ത ഈ ചിത്രപ്രദർശനം വിജയിച്ചതോടെ വരും വർഷവും ഇതിലേറെ മികവുറ്റ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്ര പ്രദർശനം നടത്താനാണ് ഈ അമ്മ കൂട്ടായ്മയുടെ തീരുമാനം.
ഇത്തവണ തന്നെ ധാരാളം അമ്മമാരാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യം അറിയിച്ചത്. ഇനിയും ഇവരുടെ കലാ മികവിൽ പിറവികൊള്ളുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഓരോന്നും വരും നാളുകളിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
