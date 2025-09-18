കടലു കണ്ടു, തിര നനച്ച മണല്‍ തൊട്ടു; ചക്ര കസേരകളില്‍ അവരെത്തിയത് 'കടലോളം' കണ്ട കിനാവിനായി

കടലു കണ്ടു, തിര നനച്ച മണല് തൊട്ടു; ചക്ര കസേരകളില് അവരെത്തിയത് 'കടലോളം' കണ്ട കിനാവിനായി
മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊണ്ണൂറിലധികം വരുന്ന കിടപ്പുരോഗികളുടേയും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരുടേയും വലിയൊരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായാണ് ബേപ്പൂരിലെ കടൽക്കരയിലെത്തിയത്.
Published : September 18, 2025 at 5:32 PM IST
കോഴിക്കോട്: ആകാശത്തിന് അതിരിട്ട് നീണ്ടുനിവർന്നങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കടലും ആർത്തലച്ചു വരുന്ന തിരമാലകളും കണ്ടപ്പോൾ പലർക്കും അടങ്ങാത്ത സന്തോഷം. പൊട്ടിച്ചിരിച്ചും പാട്ടുപാടിയും അവർ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു. കടലോളം സ്പനമാണ് ആ മണപ്പുറത്ത് പൂവണിഞ്ഞത്.
മാവൂർ പഞ്ചായത്തില് നിന്നാണ് ഇവരെത്തിയത്. പലരും കിടപ്പു രോഗികള്. ചിലർ പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമായ ഭിന്നശേഷിക്കാർ. ഇവരുടെ ഉള്ളറിഞ്ഞപ്പോള് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ചെറൂപ്പ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റും പാലിയേറ്റീവ് കെയറും ഒരു കുട്ടി സർപ്രൈസ് ഒരുക്കി. അങ്ങനെ അവർ ബേപ്പൂരിലെ കടല്ക്കരയിലെത്തി.
പഞ്ചായത്തിലെ തൊണ്ണൂറിലധികം വരുന്ന കിടപ്പുരോഗികളും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരുമാണ് കടല് കാണാനെത്തിയത്. വർഷങ്ങളോളം വീടിൻ്റെ നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തില് നിന്നും ഒരു ദിവസമെങ്കില് ഒരു ദിവസം പുറത്തുവന്ന അവർ വിശാലമായ ആകാശവും കടൽ കാറ്റും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവുമൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യമായി കടല് കാണുന്നവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.
ബേപ്പൂരിൻ്റെ നീല കടലും ആർത്തുല്ലസിച്ച് വരുന്ന തിരമാലകളും തീരത്തോട് അടുത്ത് വരുന്ന വലിയ കപ്പലുകളും മരവിപ്പിക്കുന്ന വേദനയില് നിന്ന് അവർക്ക് തെല്ലല്ലാത്ത ആശ്വാസമായി. കടല് നനച്ച മണല്ത്തരികളെ തൊട്ട് ചിലർ ആനന്ദക്കണ്ണീർ പൊഴിച്ചു. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നത് സാധാരമയുള്ള മെഡിക്കൽ കെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. രോഗികള്ക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം മുക്തിനേടാനാകില്ല. ഒപ്പം മാനസിക ആരോഗ്യവും വേണം. "ഇവർ കിടപ്പ് രോഗികളായതിനാൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും സ്വപ്നത്തിനും പരിമിതികളുണ്ട്, അനിനാൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മനസിലാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം അവരെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്" -ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ ഷൈജു പറഞ്ഞു.
പാട്ടുപാടിയും നൃത്തം ചെയ്തും ഇവരീ യാത്രയെ മനോഹരമാക്കി. പലരും അരക്ക് താഴെ ശരീരം തളർന്ന നിലയിലാണ്. ഇവർക്ക് തിരമാലകളെ നേരിട്ട് തൊട്ടറിയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കടൽ കാണാൻ പറ്റിയതില് സന്തോഷമുണ്ട്. വീല്ചെയറുകളില് ഇരുന്ന് സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സുജാതയും യാസറും രവീന്ദ്രനും.
ഇത് പോലുള്ള ഒത്തുചേരലുകളും കൂട്ടായ്മകളും കിടപ്പുരോഗികൾക്കും അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും വലിയ ആശ്വാസവും മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്നു എന്ന് യാസർ പറഞ്ഞു. വളരെ നാളത്തെ അവരുടെ ആഗ്രഹം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം മറ്റ് അംഗങ്ങളും പങ്കുവച്ചു. കുടുംബ സംഗമം പോലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പോലൊരു യാത്ര വളരെ വ്യത്യസ്ത അനുഭവം ആയിരുന്നെന്നും ചെറൂപ്പ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. ബിന്ദു പറഞ്ഞു.
തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി യാത്രകൾ നടത്തുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വളപ്പിൽ റസാക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി. "നേരത്തെ സമൂഹത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന പല ആളുകളും അപകടം പറ്റിയും രോഗം വന്നും ചെറുപ്പക്കാരടക്കം ഇവരുടെ ഈ യാത്രയിൽ കൂടെയുണ്ട്, ഇവർക്കെല്ലാം നേരത്തെ കണ്ട ആളുകളെ കാണാനും, പോയ സ്ഥലങ്ങൾ വീണ്ടും കണാനുമുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുകയും, മാനസിക ഉല്ലാസം നൽകുകയുമാണ് യാത്രയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം" -വളപ്പിൽ റസാക്ക് പറഞ്ഞു.
ഏറെക്കാലമായി മനസിന്റെ കോണിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം സഫലമായതോടെ എല്ലാവരുടെയും പുഞ്ചിരിക്ക് പകിട്ട് കൂടി. ഈ മുഖങ്ങളില് വിരിയുന്ന പുഞ്ചിരി ഈ യാത്രയെ വിലമതിക്കാനാവാത്തതതാക്കുകയായിരുന്നു.
