വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം മുതല്‍ ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ ജുമർ ഡാൻസ് വരെ; നഗരത്തെ ഉത്സവ ലഹരിയിലാക്കി ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് കലാശക്കൊട്ട്

ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ്‌ ചെയ്ത ഘോഷയാത്രയിൽ 60 ഓളം ഫ്ലോട്ടുകളും ആയിരത്തോളം കലാകാരന്മാരും അണിനിരന്നു

ഓണം വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്രയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 7:38 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 8:01 PM IST

3 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ഒരാഴ്ചക്കാലമായി തലസ്ഥാനത്തെ 32 വേദികളിലായി നടന്ന ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് വർണാഭമായ കലാശക്കൊട്ട്. വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് വെള്ളയമ്പലം ജംഗ്ഷനിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ്‌ ചെയ്ത ഘോഷയാത്രയിൽ 60 ഓളം ഫ്ലോട്ടുകളും ആയിരത്തോളം കലാകാരന്മാരും അണിനിരന്നു. 91 കലാരൂപങ്ങളും ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമായി.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫ്ലോട്ടും കരസേനയുടെ ബാൻഡ് മേളവുമുൾപ്പെടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തെയാകെ ഉത്സവ ലഹരിയിലാക്കിയായിരുന്നു സമാപന ഘോഷയാത്ര. 51 കലാകാരന്മാർ മുഴക്കുന്ന ശംഖനാദത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയിൽ വാദ്യോപകരണമായ കൊമ്പ് കൈമാറിയാണ് ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ടൂറിസം മന്ത്രി പി എ. മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് മുഖ്യ കലാകാരന് കൊമ്പ് കൈമാറിയത്. ദൃശ്യ-ശ്രവ്യകലാരൂപങ്ങൾക്ക് പുറമെ 'നാനത്വത്തിൽ ഏകത്വം' എന്ന ആശയം പ്രമേയമാക്കി ജാർഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കർണാടക, തമിഴ്‌നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാമീണ കലാരൂപങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് കലാശക്കൊട്ട് (ETV Bharat)

ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾക്കൊപ്പം ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കറും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പാളയം ഫൈൻ ആർട്സ് കോളജിന് മുൻവശത്തെ പ്രത്യേകമൊരുക്കിയ വേദിയിലിരുന്നായിരുന്നു ഘോഷയാത്ര വീക്ഷിച്ചത്. ഓണം വാരാഘോഷത്തിന്‍റെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്ര കാണാന്‍ കുടുംബസമേതമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ എത്തിയത്. ഭാര്യ കമല, മകൾ വീണ, കൊച്ചു മകൻ എന്നിവര്‍ പിണറായി വിജയനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

ഓണം വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്ര വീക്ഷിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര ആര്‍ലേക്കറും (ETV Bharat)

പൂർണമായും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ മുൻ നിർത്തിയാണ് ഇത്തവണ ഫ്ലോട്ടുകൾ ഒരുക്കിയത്. പബ്ലിക് ലൈബ്രറിക്ക് മുന്നിൽ ഘോഷയാത്ര വീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വിവിഐപി പവലിയന് മുന്നിലും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജിന് മുൻവശത്തെ വിഐപി പവലിയന് മുന്നിലും മ്യൂസിയം ഗേറ്റിന് സമീപത്തെ പ്രത്യേക സ്റ്റേജിലും ഗാനമേളയും നാടൻ പാട്ടും അരങ്ങേറി. വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഘോഷയാത്ര കാണാനായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പവിലിയന് സമീപത്ത് മറ്റൊരു പവിലിയനും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

ഓണം വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്രയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ ജനം വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെതന്നെ വെള്ളയമ്പലം മുതൽ കിഴക്കേകോട്ട വരെ നീളുന്ന റോഡിൻ്റെ ഇരുവശവും ഇടം പിടിച്ചു. ഘോഷയാത്ര തുടങ്ങിയതോടെ ജനം തടിച്ചു കൂടി. കിഴക്കേകോട്ടയിലായിരുന്നു ഘോഷയാത്രയുടെ സമാപനം.

ഓണം വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്രയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
ഓണം ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരന്ന വ്യത്യസ്ത കലാരൂപങ്ങൾ

1. പൂക്കാവടി + മേളം
2. ബാൻഡ് മേളം
3. ആഫ്രിക്കൻ ബാൻഡ്
4. തെയ്യം : പുതിയ ഭഗവതി
5. ഓണപ്പൊട്ടൻ
6. ശാസ്തപ്പൻ തെയ്യം
7. നാഗകാളി തെയ്യം
8. രക്തേശ്വരി തെയ്യം
9. മയൂര നൃത്തം +ചെണ്ടമേളം
10. ശിങ്കാരിമേളം
11. ചെണ്ടമേളം
ഓണം വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്രയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
12. വനിതാ ശിങ്കാരി മേളം
13 കോൽക്കളി
14 പാവപ്പൊലിമ - ഷാജി പാപ്പാൻ -10
15 കിവി ഡാൻസ്
16 മയിൽ ഡാൻസ് 3
17 നാടൻ പാവപ്പൊലിമ
18 ചലിക്കുന്ന ആന പാവ
19 പാവപ്പൊലിമ ബട്ടർ ഫ്ലൈ
20 പമ്പ മേളം
21 ഓതറ പടയണി
22 കാലൻ കെട്ട്
23 വേടൻ കെട്ട്
24 തിറയാട്ടം
25 കൂളി കെട്ട്
26 രുധിരക്കോലം
27 അർജുന നൃത്തം
28 മാവേലി വേഷം
ഓണം വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്രയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
29 ശലഭ നൃത്തം
30 മയിലാട്ടം
31 മുയൽ ഡാൻസ്
32 അരയന്ന നൃത്തം
33 സ്പെഷ്യൽ കഥകളി രൂപങ്ങൾ
34 കാളയും തേരും
35 നൃത്തരൂപങ്ങൾ
36 കോലാട്ടം
37 കോതാ മൂരിയാട്ടം
38 കരകാട്ടം
39 കുമ്മാട്ടിക്കളി
40 പരുന്താട്ടം
41 കുതിര കളി
42 ഗൊപ്പിയാള നൃത്തം
43 സൈക്കിൾ യഞ്ജം
ഓണം വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്രയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
44 പൂരക്കളി
45 അലാമിക്കളി
46 മുടിയേറ്റ്
47 കമ്പേറ്
48 ദഫ് മട്ട്
49 കളരിപ്പയറ്റ്
50 വിളക്കാട്ടം (വനിതകൾ)
51 ഉലക്ക ഡാൻസ് ട്രാൻസ് ജെൻഡർ
52 മുറം ഡാൻസ്
53 പള്ളിവാൾ നൃത്തം
54 അർദ്ധ നാരീ നൃത്തം
55 ഡ്രാഗൺ തെയ്യം
56 ഫിഷ് ഡാൻസ്
57 ഹെൻ ഡാൻസ്
58 മോഹിനിയാട്ടം
59 കഥകളി പെർഫോമിംഗ്
ഓണം വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്രയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
60 ഒഡീസ്സി
61 ഭരതനാട്യം
62 കഥക്
63 മണിപ്പൂരി
64 കുച്ചുപ്പുടി & സത്രിയ
65 മയൂര നൃത്തം (പൊയ്ക്കാൽ)
66 വേലകളി
67 ചവിട്ടുനാടകം
68 ഇരുള നൃത്തം
69 സൂഫി ഡാൻസ്
70 മംഗലം കളി
71 ഒപ്പന
72 മാർഗ്ഗം കളി
73 ഇടക്ക
74 കൊമ്പ് പറ്റ്
75 മോഹിനിയാട്ടം
ഓണം വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്രയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
76 കേരള നടനം
77 ആലവട്ടം
78 മുത്തുക്കുട
79 വെഞ്ചാമരം
80 ജാർഖണ്ഡ് - ജുമർ ഡാൻസ്
81 ഉത്തർ പ്രദേശ് – അവധി ഹൌളി
82 മധ്യ പ്രദേശ് – സൈലരണ ഡാൻസ്
83 മഹാരാഷ്ട്ര – ലാവണി ഡാൻസ്
84 ആന്ധ്രപ്രദേശ് –ഗരഗാളു
85 തെലുങ്കാന – ദിംഷ
86 തമിഴ് നാട് – കരകാട്ടം
87 ശംഖ് വാദനം
ഓണം വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്രയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
88 പുലികളി (ഡി.റ്റി.പി.സി.)
89 പാവപ്പൊലിമ മായാവി
90 പാവപ്പൊലിമ കുട്ടൂസൻ, ഡാകിനി
91 മാവേലിയും ഓണപ്പാട്ടുകളും

September 9, 2025 at 8:01 PM IST

